Valentine's Day Special: आर्थिक सुसंवाद - प्रत्येक जोडप्याने आवर्जून करायलाच हव्यात अशा ५ गोष्टी

Valentine Day Financial Planning : अनेक भारतीय जोडपी पैशाला निषिद्ध विषय मानतात, फक्त नंतर पश्चात्ताप करण्यासाठी. या पाच चर्चा केवळ आर्थिक नाहीत, त्या भावनिक, पायाभूत आणि सक्षम करणाऱ्या आहेत. पैशांबद्दल बोलण्यासाठी संकटाची वाट पाहू नका.
Valentine’s Day Special: 5 Money Talks Every Couple Must Have for Financial Harmony

Kirang Gandhi
Valentine's Day Financial Planning For Couple : भारतात विवाह हा अनेकदा दोन कुटुंबांचे मीलन मानला जातो. परंतु, आधुनिक काळात ते नियोजन, बचत आणि एकत्र संपत्ती वाढवण्यासाठीचे एक सहकार्य देखील असायला हवे. प्रेम, आदर आणि विश्वास विवाहाचा भावनिक पाया रचतात, तर पैशांविषयीच्या चर्चा त्याचा आर्थिक कणा मजबूत करतात. दुर्दैवाने, जोपर्यंत खूप उशीर होत नाही तोपर्यंत बहुतेक जोडपी या चर्चा टाळतात.

