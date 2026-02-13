Valentine's Day Special: आर्थिक सुसंवाद - प्रत्येक जोडप्याने आवर्जून करायलाच हव्यात अशा ५ गोष्टी

Valentine's Day Financial Planning For Couple : भारतात विवाह हा अनेकदा दोन कुटुंबांचे मीलन मानला जातो. परंतु, आधुनिक काळात ते नियोजन, बचत आणि एकत्र संपत्ती वाढवण्यासाठीचे एक सहकार्य देखील असायला हवे. प्रेम, आदर आणि विश्वास विवाहाचा भावनिक पाया रचतात, तर पैशांविषयीच्या चर्चा त्याचा आर्थिक कणा मजबूत करतात. दुर्दैवाने, जोपर्यंत खूप उशीर होत नाही तोपर्यंत बहुतेक जोडपी या चर्चा टाळतात..सुखीच नाही तर सुरक्षित वैवाहिक जीवनासाठी प्रत्येक भारतीय जोडप्याने वेळीच करायला हव्यात अशा पाच आवश्यक आर्थिक चर्चा खालीलप्रमाणे आहेत:१. तुमच्यासाठी “आर्थिक सुरक्षा” म्हणजे नक्की काय?प्रत्येकाची पैशांकडे बघण्याची वृत्ती त्याच्या जडणघडणीनुसार वेगळी असते. काहींसाठी आर्थिक सुरक्षा म्हणजे स्वतःचे घर असणे, तर इतरांसाठी म्युच्युअल फंडात ५ कोटी रुपयांचा पोर्टफोलिओ असणे किंवा कर्जमुक्त असणे ही सुरक्षा असू शकते. तुमच्या जोडीदारासाठी 'सुरक्षा' म्हणजे काय हे समजून घेतल्याशिवाय, तुम्ही दोघेही परस्परविरोधी ध्येयांसाठी काम करत राहू शकता.हे का महत्त्वाचे आहे:एक जोडीदार आक्रमकपणे बचत करत असेल, तर दुसरा चैनीच्या वस्तूंवर खर्च करण्यात काहीच गैर मानत नसेल. तर हा विसंवाद मनात सुप्त नाराजी निर्माण करतो. एकत्र बसा आणि ठरवा की, आर्थिक शांततेची तुमची संयुक्त कल्पना काय आहे, २ बीएचके फ्लॅट, ५ कोटी रुपयांचा कॉर्पस की लवकर निवृत्ती?भारतीय दृष्टिकोन:अनेक स्त्रियांना 'आर्थिक गोष्टींचे व्यवस्थापन पतीला करू द्या' असे शिकवले जाते, परंतु आर्थिक जागरूकता ही उभयपक्षी असायला हवी. जर एका जोडीदाराला काही झाले, तर दुसरा आर्थिकदृष्ट्या हतबल होता कामा नये..२. आपली अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन ध्येये काय आहेत?तुम्हा दोघांना ३ वर्षांत घर घ्यायचे आहे का? कुटुंब सुरू करायचे आहे? जगभ्रमंती करायची आहे? की वयाच्या ५० व्या वर्षी निवृत्त व्हायचे आहे? या स्वप्नांना ताळमेळ आणि कालमर्यादेची जोड आवश्यक आहे.हे का महत्त्वाचे आहे : निश्चित ध्येयांशिवाय पैसा हातातून निसटून जातो.जर एक जण मुलाच्या अमेरिकेतील शिक्षणाचे नियोजन करत असेल आणि दुसऱ्याला ५ कोटी रुपयांच्या कॉर्पससह शांत निवृत्ती आणि शून्य ईएमआयसह जगभ्रमंती करायची असेल, तर संघर्ष अटळ आहे.ध्येयांची यादी करा:अल्पकालीन (०-३ वर्षे): कार खरेदी, क्रेडिट कार्ड आणि सर्व कर्जांची परतफेड.मध्यम-कालीन (३-७ वर्षे): मुलांचे शालेय प्रवेश, दरवर्षी छोटी सहल.दीर्घकालीन (१०-२० वर्षे): निवृत्ती, मुलांचे उच्च शिक्षण.प्रत्येक ध्येयासाठी रुपयांमधील वास्तववादी मूल्य आणि गुंतवणुकीची कालमर्यादा निश्चित करा..३. आपण आर्थिक जबाबदाऱ्यांची विभागणी कशी करणार?बहुतेक भारतीय घरांमध्ये एक जोडीदार वित्त व्यवस्थापन पाहतो, ज्यामुळे अनेकदा असंतुलन, गुप्तता किंवा दोषारोप वाढतात.खर्च कसे विभागले जातील यावर चर्चा करा:५०-५० टक्के, उत्पन्नाच्या प्रमाणात किंवा जबाबदारीनुसार (एक जण भाडे देईल, तर दुसरा किराणा आणि गुंतवणुकीचा खर्च उचलेल).हे का महत्त्वाचे आहे:ही चर्चा टाळल्यामुळे अनेकदा एका जोडीदाराला आर्थिकदृष्ट्या ओझे वाटू लागते किंवा त्याच्या कष्टाची कदर होत नाही असे वाटते.आधुनिक वास्तव:वाढत्या दुहेरी उत्पन्नाच्या काळात पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. बजेट, बिलांचे पैसे भरणे, विम्याचा मागोवा घेणे आणि गुंतवणुकीचे नियोजन कोण सांभाळणार? हे ठरवा.धोक्याची घंटा:जर तुमचा जोडीदार म्हणत असेल की, "माझी गणिताशी गट्टी नाही," तर ही गोष्ट दुर्लक्षित न करता त्याकडे सक्षम करण्याची संधी म्हणून पाहा..४. आपण कर्ज कसे हाताळणार?आजच्या ईएमआय जीवनशैलीत, अनेक तरुण जोडपी वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डाच्या थकबाकीसह विवाहबंधनात अडकतात. कर्ज लपवणे किंवा चर्चेविना नवीन कर्ज घेणे ही एक प्रकारची 'आर्थिक प्रतारणा' आहे.हे का महत्त्वाचे आहे:कर्जाचे निर्णय गृहकर्ज आणि क्रेडिट कार्डाच्या पात्रतेवर तसेच तुमच्या मन:शांतीवर परिणाम करतात.या गोष्टींची चर्चा करा:सध्याच्या कर्जांची यादी करा आणि कोणाचे किती कर्ज आहे, हे जाणून घ्या.भविष्यातील कर्जांबाबत आपली संयुक्त भूमिका स्पष्ट करा.तुम्ही मिळून गृहकर्ज घेणार का? जर एकाची नोकरी गेली तर काय?इशारा:वारसाहक्काने मिळालेल्या दागिन्यांवर 'गोल्ड लोन' घेणे किंवा लग्नासाठी कर्ज घेणे टाळा. हे भविष्यातील आर्थिक मूल्यांसाठी चुकीचा पायंडा पाडते..श्रीमंत गुंतवणूकदार आणि म्युच्युअल फंड.५. आपला आपत्कालीन आणि एक्झिट प्लॅन काय आहे?ही सर्वात अस्वस्थ करणारी, पण तितकीच महत्त्वाची चर्चा आहे.एकमेकांना विचारायचे प्रश्न:आपला संयुक्त आपत्कालीन निधी आहे का?जर आपल्यापैकी एकाची नोकरी गेली किंवा वैद्यकीय आणीबाणी आली तर काय?दोन्ही जोडीदारांकडे योग्य आरोग्य आणि जीवन विमा आहे का?महत्त्वाचे आर्थिक दस्तऐवज कुठे ठेवले आहेत?हे का महत्त्वाचे आहे: संकट सांगून येत नाही. भारतातील अनेक विधवा किंवा विधुरांना बँक पासवर्ड, म्युच्युअल फंड फोलिओ किंवा मालमत्तेच्या कागदपत्रांबद्दल काहीही माहिती नसते, कारण ते "त्याचे/तिचे क्षेत्र" होते..एक "फायनान्शिअल पीस बाइंडर" (आर्थिक शांतता पुस्तिका) तयार करा ज्यामध्ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स, विम्याचा तपशील, नामांकनाची माहिती आणि कायदेशीर कागदपत्रे असतील. दरवर्षी ती अद्ययावत करा.निष्कर्ष: विवाह म्हणजे प्रेम, पण एक आर्थिक भागीदारी सुद्धा!त्यामुळे जर तुम्ही प्रेमाबद्दल बोलू शकता, तर पैशाबद्दलही बोला. कारण पैसा समस्या निर्माण करत नाही, तर प्रामाणिक संवादाचा अभाव समस्या निर्माण करतो. - किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात. 