Toll Payment: थकीत टोल भरल्याशिवाय विक्री, फिटनेस किंवा परमिट मिळणार नाही! वाहन मालकांसाठी मोठा निर्णय

Outstanding Toll Payment: वाहन मालकांना वाहने विकण्यापूर्वी किंवा फिटनेस प्रमाणपत्रे मिळविण्यापूर्वी सर्व प्रलंबित टोल प्लाझाचे देयके भरावी लागतील. अडथळामुक्त टोलिंग प्रणाली लागू करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
Vrushal Karmarkar
जर तुमच्या वाहनावर टोल कर थकबाकी असेल, तर कोणतेही महत्त्वाचे सरकारी काम आता सोपे राहणार नाही. केंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, टोल देयके भरेपर्यंत वाहनांशी संबंधित अनेक कामे थांबवली जातील. सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२६ लागू केले आहे. त्याचा उद्देश राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुली मजबूत करणे आणि टोल चोरी रोखणे आहे.

