Toll Payment: थकीत टोल भरल्याशिवाय विक्री, फिटनेस किंवा परमिट मिळणार नाही! वाहन मालकांसाठी मोठा निर्णय

जर तुमच्या वाहनावर टोल कर थकबाकी असेल, तर कोणतेही महत्त्वाचे सरकारी काम आता सोपे राहणार नाही. केंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, टोल देयके भरेपर्यंत वाहनांशी संबंधित अनेक कामे थांबवली जातील. सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२६ लागू केले आहे. त्याचा उद्देश राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुली मजबूत करणे आणि टोल चोरी रोखणे आहे..आता ज्या वाहनांचे टोल थकले आहे त्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरणासाठी एनओसी मिळणार नाही. त्यांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. व्यावसायिक वाहनांना राष्ट्रीय परवाने दिले जाणार नाहीत. सरकारने न भरलेल्या वापरकर्ता शुल्काची पुनर्व्याख्या केली आहे. म्हणजेच जर एखादे वाहन टोल प्लाझावरून जात असेल आणि पैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमध्ये जमा केले नाहीत तर टोल थकबाकी मानला जाईल..Toll Rules : 'या' तारखेपासून टोल नाक्यावर रोख पैसे बंद! FASTag किंवा UPI वापरुनच करता येणार पेमेंट, प्रवाशांसाठी 3 महत्वाच्या सूचना पाहा.एनओसीसाठी फॉर्म (फॉर्म-२८) मध्ये आता वाहनावर काही थकबाकी असलेले टोल आहेत की नाही हे सांगणारे विवरणपत्र आवश्यक असेल. हा फॉर्म आता ऑनलाइन देखील भरता येईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या बदलांमुळे भविष्यात अडथळारहित टोल प्रणाली (MLFF) ची अंमलबजावणी सुलभ होईल. ज्यामुळे वाहने महामार्गांवरून न थांबता आणि स्वयंचलित पेमेंटसह प्रवास करू शकतील. .हे नियम NHAI ला टोल वसुलीत पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर आणि महामार्ग देखभाल आणि विकासासाठी अधिक संसाधने प्रदान करतील. मंत्रालयाने म्हटले आहे की या सुधारणांचा उद्देश वापरकर्ता शुल्क अनुपालन सुधारणे, इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाची कार्यक्षमता वाढवणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल चोरीला प्रतिबंध करणे आहे. या तरतुदी मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) प्रणाली लागू झाल्यानंतर वापरकर्ता शुल्क संकलन मजबूत करण्यास देखील मदत करतील. ज्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कवर कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय टोल संकलन शक्य होईल.