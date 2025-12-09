Virat Kohli : कोहलीने Puma सोबतचा करार संपवला; आता नव्या भारतीय कंपनीसोबत 40 कोटींची नवी इनिंग सुरू!

Virat Kohli Investment : क्रिकेटच्या मैदानावरील किंग विराट कोहली आता आपल्या स्पोर्ट्स व्यवसायाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. मागील जवळपास आठ वर्षे जागतिक स्पोर्ट्सवेअर ब्रँड पूमा (Puma) सोबतची भागीदारी संपवत भारतीय क्रिकेट सुपरस्टारने आता देशातीलच स्पोर्ट्स फूटवेअर उत्पादन कंपनी 'अॅजिलिटास स्पोर्ट्स' (Agilitas Sports) सोबत हातमिळवणी केली आहे. कोहलीने त्याचा स्पोर्ट्सवेअर आणि अॅथलीझर ब्रँड 'वन8'(one8) अॅजिलिटास स्पोर्ट्सला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. .अहवालांनुसार, करार संपल्यानंतर Puma ने दिलेला ₹300 कोटींचा नवीळ प्रस्ताव कोहली यांनी नाकारला, आणि त्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या लाइफस्टाईल ब्रँड वन8 आणि अॅजिलिटास यांच्यातील नव्या भागीदारीत सुमारे ₹40 कोटींची गुंतवणूक केली आहे..BHIM UPI Cashback: BHIM ॲपवर मिळतोय 100% कॅशबॅक! पैशांची होईल जबरदस्त बचत; ऑफर फक्त काही दिवसांसाठी; असा मिळवा फायदा!.ब्रँड अॅम्बेसेडर ते स्ट्रॅटेजिक स्टेकहोल्डरकोहलीने 2017 मध्ये Puma सोबत अंदाजे ₹110 कोटींचा करार केला होता आणि त्यासोबतच 'वन8' या त्यांच्या अॅथलीझर ब्रँडची सुरुवात झाली. यावर्षी त्याने Puma सोबतचे नाते अधिकृतरीत्या संपवले आणि अॅजिलिटासमध्ये एकाच वेळी गुंतवणूकदार आणि ब्रँड अॅम्बेसेडर अशी दुहेरी भूमिका स्वीकारली..सोशल मीडियावर याबाबत माहिती देताना कोहलीने सांगितले,"आज one8 आणि Agilitas यांच्यातील भागीदारी ही माझ्यासाठी एका नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे. one8 ला आता Agilitas मध्ये नवीन घर मिळाले आहे.".Jay Anmol Ambani case : रिलायन्स ग्रुपमध्ये पुन्हा खळबळ! अनिल अंबानींच्या मुलावर CBIची कारवाई; ₹228 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप .अॅजिलिटास सोबत भागीदारी का ? Agilitas Sports चे सहसंस्थापक अभिषेक गांगुली आहेत, जे पूर्वी Puma इंडिया आणि दक्षिण-पूर्व आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यावेळीच कोहली आणि गांगुली यांच्यात ओळख झाली होती. "गांगुलींचे दृष्टिकोनआणि उद्योगातील अनुभव यामुळे हा निर्णय घेणे सोपे झाले. जेव्हा हा प्रस्ताव माझ्यासमोर आला आणि गांगुली यांनी या कंपनीमागची ताकद, उत्पादन क्षमता, त्यांचा अनुभव आणि जोडले जाणारे लोक याबद्दल सांगितले, तेव्हा मला जाणवले की हे काहीतरी वेगळ बनू शकतात आणि मला त्याचा भाग व्हायच आहे" अस कोहलीने सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.