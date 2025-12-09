Sakal Money

Virat Kohli : कोहलीने Puma सोबतचा करार संपवला; आता नव्या भारतीय कंपनीसोबत 40 कोटींची नवी इनिंग सुरू!

Agilitas Sports and One8 Deal : Agilitas Sport मध्ये कोहलीने 40 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यात Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) द्वारे तो कंपनीच्या 1.94% हिस्साचा मालक बनला आहे.
Virat Kohali

Virat Kohali

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Virat Kohli Investment : क्रिकेटच्या मैदानावरील किंग विराट कोहली आता आपल्या स्पोर्ट्स व्यवसायाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. मागील जवळपास आठ वर्षे जागतिक स्पोर्ट्सवेअर ब्रँड पूमा (Puma) सोबतची भागीदारी संपवत भारतीय क्रिकेट सुपरस्टारने आता देशातीलच स्पोर्ट्स फूटवेअर उत्पादन कंपनी 'अ‍ॅजिलिटास स्पोर्ट्स' (Agilitas Sports) सोबत हातमिळवणी केली आहे. कोहलीने त्याचा स्पोर्ट्सवेअर आणि अॅथलीझर ब्रँड 'वन8'(one8) अ‍ॅजिलिटास स्पोर्ट्सला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Virat kohli
Deals
Investment
Virat Kohli Anushka Sharma news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com