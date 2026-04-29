Visa Report: भारतातील श्रीमंत आता वस्तूंवर नाही तर ‘या’ गोष्टींवर खर्च करतायत! Visa च्या रिपोर्टमधून मोठा खुलासा

Visa Report On Spending: भारतातील श्रीमंत वर्गाच्या खर्चाच्या पद्धतीत मोठा बदल होत असल्याचा खुलासा Visa च्या नव्या अहवालातून झाला आहे. आता केवळ महागड्या वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा खास अनुभव, प्रीमियम सेवा आणि वेळ वाचवणाऱ्या सुविधांवर श्रीमंत ग्राहक अधिक खर्च करत असल्याचे या अभ्यासात समोर आले आहे. Visa Consulting and Analytics (VCA) ने प्रसिद्ध केलेल्या 'India's Affluent Economy 2025-26' या व्हाईटपेपरमध्ये भारतातील वाढत्या श्रीमंत वर्गाच्या जीवनशैली आणि खर्चाच्या बदलत्या ट्रेंडचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे..मेट्रो शहरांपलीकडे वाढतोय श्रीमंत वर्गअहवालानुसार, वार्षिक 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित असलेला 'अॅफ्लुएंट' वर्ग आता अहमदाबाद, जयपूर, सुरत आणि लखनौसारख्या शहरांमध्येही वेगाने विस्तारत आहे..अहवालातील महत्त्वाच्या बाबी भारतातील वाढत्या श्रीमंत वर्गासाठी क्रेडिट कार्ड हे केवळ पेमेंटचं साधन राहिलेलं नाही, तर प्रीमियम जीवनशैली आणि खास अनुभव मिळवण्याचं प्रमुख माध्यम बनत आहे.1. लक्झरीची व्याख्या बदलतेयआता लोक फक्त महागड्या वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा खास सुविधा आणि एक्सक्लुझिव्ह अनुभवांना अधिक महत्त्व देत आहेत.50% पेक्षा जास्त संपन्न ग्राहक प्रीमियम मेंबरशिपसाठी कार्डचा वापर करतात, तर 10 पैकी 7 जण लिमिटेड एडिशन आणि खास कलेक्शनकडे आकर्षित होतात.2. लक्झरी शॉपिंगवर वाढता खर्चप्रत्येक 5 पैकी 2 श्रीमंत ग्राहक वर्षाला 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च लक्झरी रिटेलवर करतात.तर काही ग्राहकांचा वार्षिक लक्झरी खर्च 10 लाख रुपयांहून अधिक असल्याचेही समोर आले आहे.3. टेक्नॉलॉजी बनली नवी लक्झरीमहागडे गॅझेट्स आणि प्रीमियम टेक प्रॉडक्ट्सवर मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढतोय. अनेक अल्ट्रा एलिट ग्राहक टेक्नॉलॉजीलाही लक्झरी लाइफस्टाइलचा भाग मानत आहेत.4. वेलनेसवर मोठी गुंतवणूकश्रीमंत ग्राहक नियमितपणे स्पा, ब्युटी आणि वेलनेस सेवांवर खर्च करत आहेत. अल्ट्रा एलिट ग्राहक सामान्य लोकांच्या तुलनेत स्पामध्ये अनेक पटींनी अधिक खर्च करतात..प्रवासावर सर्वाधिक खर्चअल्ट्रा एलिट ग्राहकांच्या खर्चात तब्बल 58% हिस्सा प्रवासाचा आहे. तर लक्झरी रिटेल आणि शॉपिंगचा वाटा 28% आहे. यावरून भारतीय श्रीमंत वर्ग आता अनुभव असणाऱ्या जीवनशैलीकडे वळत असल्याचे स्पष्ट होते.श्रीमंत वर्गामध्ये परदेशातील खर्चाचं प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. एलिट ग्राहकांपैकी मोठा वर्ग परदेशात जास्त खर्च करत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..डाइनिंगसाठी लाखोंचा खर्चअहवालात आणखी एक मोठी बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे 5 पैकी 4 श्रीमंत भारतीय वर्षातून किमान तीन वेळा प्रीमियम रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला जातात. त्यासोबतच काही ग्राहक वर्षभरात डाइनिंगवर जवळपास 2 लाख रुपये खर्च करतात. तर एका प्रीमियम अनुभवासाठी 20 हजार ते 50 हजार खर्च करणे आता सामान्य होत आहे..भारतातील लक्झरी मार्केट वेगाने बदलतेयVisa चे South Asia चे प्रमुख सुष्मित नाथ यांच्या मते, अहवालातील विश्लेषणातून भारतातील संपन्न वर्गाच्या खर्चाच्या सवयींमध्ये मोठा बदल दिसून येतो. आता प्रीमियम खर्च केवळ खास प्रसंगांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर दैनंदिन जीवनशैलीचाच भाग बनत आहे. विशेषतः मोठ्या शहरांपलीकडेही श्रीमंत वर्ग वाढत असल्याने लक्झरी आणि प्रीमियम खर्चाचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा वाढताना दिसत आहे".