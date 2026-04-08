War Ceasefire Impact: युद्ध थांबलं, आता महागाईवर ब्रेक लागणार? मजबूत रुपयामुळे तुमच्या खिशाला कसा फायदा!

Dollar vs Rupee: बुधवारी सकाळीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे केवळ युद्धाचा धोका टळला नाही, तर भारतीय रुपया आणि शेअर बाजारालाही तेजी आली आहे. बुधवारी सकाळच्या सत्रात, काल 93.06 वर बंद झाल्यानंतर रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 50 पैशांनी मजबूत होऊन 92.56 वर पोहोचला..रुपयाच्या या मजबुतीमागे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा हे सर्वात मोठे कारण आहे. केवळ रुपयाच नाही, तर शेअर बाजारातही आज सेन्सेक्सने 2,800 हून अधिक अंकांनी उसळी घेतली, तर निफ्टीमध्येही 821 अंकांची वाढ दिसून आली आहे..RBI Repo Rate : RBIचा रेपो दराबाबत मोठा निर्णय! तुमच्या लोन, EMI आणि FDवर काय परिणाम? महागाई वाढणार? .तेल स्वस्त आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूड 15 टक्क्यांहून अधिक घसरून प्रति बॅरल सुमारे 95 डॉलरवर आले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याच्या इराणच्या करारानंतर, तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती दूर झाली आहे, जे डॉलर निर्देशांकातील घसरणीवरून दिसून येते. .मजबूत रुपया झाल्याने सर्वसामान्यांना काय फायदा?जेव्हा भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होतो, तेव्हा त्याचा आपल्या खिशावर थेट परिणाम होतो. त्यास खालीलप्रमाणे बघता येईल - 1. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये दिलासाभारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 80% तेल परदेशातून खरेदी करतो, ज्याचे पैसे डॉलरमध्ये दिले जातात. रुपया मजबूत झाल्यामुळे आता तेलासाठी कमी पैसे मोजावे लागतात. परिणामी तेलाची आयात स्वस्त होते. यामुळे आता रुपया होत असल्याने भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.उदा. एका बॅरेलसाठी पहिले 100 डॉलर द्यावे लागायचे आणि त्यावेळी रुपयाचे मूल्य 95 रुपये प्रति डॉलर असेल असेल तर रुपयामध्ये आपल्याला 9,500 रुपये द्यावे लागत होते. पण जर रुपया मजबूत झाला म्हणजे 92 रुपये प्रति डॉलर तर 100 डॉलर म्हणजे 9,200 रुपये द्यावे लागणार. याचा अर्थ रुपया मजबूत झाल्यास कमी पैसे द्यावे लागणार म्हणजेच तुमच्यासाठी ती गोष्ट स्वस्त होणार. 2. महागाई नियंत्रणातमालवाहतुकीचा खर्च कमी झाल्यामुळे फळे, भाजीपाला आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती कमी होतात. जेव्हा इंधन स्वस्त असते, तेव्हा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात माल पोहोचवण्याचा खर्च कमी होतो, ज्यामुळे किरकोळ महागाईचा दर कमी होतो. महागाई कमी झाल्याने एकंदरीत तुमचा खर्च कमी होतो. सारमेण, आज RBI ने पुढच्या काळात काही प्रमाणात पुरवठा साखळीत अडथळा आल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता देखील वर्तविली आहे. .Gold Rate Today: युद्ध थांबल्याने सोन्याचे भावात अचानक मोठा बदल! काय आहे आजचा ताजा भाव?.3. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि परदेशी गॅझेट्स स्वस्त होतीलस्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे बहुतेक भाग आयात केले जातात. आयातीचा खर्च कमी झाल्यामुळे कंपन्यांवर किंमती कमी करण्याचा दबाव येतो, ज्यामुळे तुम्हाला स्वस्त मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप मिळू शकतात.4. परदेश प्रवास आणि शिक्षणजर तुमचे मूल परदेशात शिकत असेल किंवा तुम्ही परदेशात प्रवास करणार असाल, तर तुम्हाला थेट फायदा होईल. पूर्वी तुम्हाला 1 डॉलरसाठी 93 रुपये द्यावे लागत होते, आता तुम्हाला 92.56 रुपये द्यावे लागतील. याचा अर्थ तुम्ही प्रत्येक डॉलरवर बचत कराल.5. खाद्य तेलांच्या किमतीत घटभारत मोठ्या प्रमाणात पाम तेल आणि इतर खाद्य तेलांची आयात करतो. रुपया मजबूत झाल्यामुळे या तेलांच्या आयातीचा खर्च कमी होईल आणि तुमच्या स्वयंपाकघरातील खर्चात संतुलन राखले जाईल.