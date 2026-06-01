War Impact on India: पश्चिम आशियातील संघर्ष भारताला किती महाग पडणार? तेल, महागाई, रुपया आणि शेअर बाजारावर वाढला दबाव

जग अजूनही पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या सावटाखाली जगत होते. सुरुवातीला हा संघर्ष काही दिवसांत थांबेल, असे अनेकांना वाटत होते. बाजारपेठांनीही त्याकडे तात्पुरत्या धक्क्याप्रमाणे पाहिले. पण काळ जसजसा पुढे गेला, तसतसे स्पष्ट होत गेले की हा फक्त सीमावाद नाही; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नसांवर परिणाम करणारा दीर्घकालीन ताण आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, युद्धविरामाच्या घोषणा झाल्या, पण प्रत्येक वेळी आशेनंतर पुन्हा अनिश्चिततेची लाट आली. आता प्रश्न संघर्ष कधी सुरू झाला याचा नव्हता, तर तो किती काळ टिकणार याचा होता. कारण जितका संघर्ष लांबेल, तितका त्याचा परिणाम वाढ, महागाई, चलन, व्यापार आणि सरकारांच्या धोरणक्षमतेवर होणार होता. भारतही याला अपवाद नव्हता. .दरम्यान, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे होत गेले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक वाढीचे अंदाज दिले होते, पण त्यामागे वाढत्या धोक्यांची मोठी सावली होती. तेलाच्या किमती सतत वाढत होत्या, पुरवठा साखळ्या तुटत होत्या आणि महागाई पुन्हा डोके वर काढत होती. अनेक केंद्रीय बँकांनी व्याजदर कपातीला ब्रेक लावला. दुसरीकडे, अमेरिका, तैवान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान गुंतवणुकीमुळे वेगाने पुढे जात होते. जग दोन भागांत विभागल्यासारखे दिसत होते. यात एक बाजू AI आणि तंत्रज्ञानामुळे वेगाने धावणारी, तर दुसरी बाजू ऊर्जा आणि महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेली..भारताची स्थितीभारतासाठी या संघर्षाचे पडसाद आर्थिक बाजारात स्पष्ट दिसू लागले. रुपया घसरत गेला आणि डॉलरच्या तुलनेत ९५ चा टप्पा ओलांडला. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून पैसे काढण्यास सुरुवात केली. तेल आणि सोन्याच्या किमती वाढत होत्या. तरीही, भारताची अंतर्गत अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा मजबूत दिसत होती. ग्रामीण आणि शहरी मागणी कायम होती. दुचाकी, ट्रॅक्टर आणि प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत वाढ दिसत होती. बँक कर्जवाढही मजबूत राहिली. जणू बाहेर वादळ असले, तरी घरातील पाया अजून ठाम होता..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! आयात शुल्क वाढीनंतर आज सर्वात कमी दर; उच्चांकापासून तब्बल 23 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजे भाव.महागाई वाढली पण धोका हळूहळू महागाईच्या रूपाने घरात प्रवेश करू लागला. घाऊक महागाई ४२ महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली. ऊर्जा आणि कमोडिटीच्या वाढत्या किमती उत्पादन व्यवस्थेतून ग्राहकांपर्यंत पोहोचू लागल्या. इंधनदरवाढ आणि हमीभाववाढीमुळे किरकोळ महागाईवरही दबाव वाढणार हे स्पष्ट होते. संघर्ष आणखी काही महिने चालू राहिला, तर सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार होते — वाढ टिकवायची की महागाई नियंत्रणात ठेवायची?.दरम्यान, जागतिक शेअर बाजारांनी एप्रिलमध्ये जोरदार उसळी घेतली. AI आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये पुन्हा गुंतवणूक वाढली. भारतातही निफ्टीने जोरदार पुनरागमन केले. मार्चमधील घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना मूल्यांकन आकर्षक वाटू लागले. पण ही तेजी फार काळ टिकली नाही. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच तेलाच्या वाढत्या किमती, रुपयातील कमजोरी आणि IT क्षेत्रातील चिंता पुन्हा बाजारावर सावट बनून आल्या.परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्री सुरूच ठेवली. अब्जावधी डॉलर भारतीय बाजारातून बाहेर गेले. पण या वेळी एक महत्त्वाचा बदल दिसत होता. देशांतर्गत गुंतवणूकदार बाजारासाठी आधारस्तंभ ठरत होते. म्युच्युअल फंडांमधील SIP गुंतवणूक आणि संस्थात्मक खरेदीमुळे बाजार कोसळला नाही. भारतीय गुंतवणूकदार आता फक्त प्रेक्षक राहिले नव्हते; ते बाजाराचे मुख्य आधार बनू लागले होते.रोखे बाजारातही तणाव जाणवत होता. कच्च्या तेलाच्या किमती, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे संकेत आणि तरलतेवरील दबाव यामुळे व्याजदरांमध्ये अस्थिरता वाढत होती. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर बदलले नाहीत, पण परिस्थिती सावधपणे पाहण्याची भूमिका घेतली. कारण संघर्षाचा प्रत्येक दिवस धोरणात्मक जागा कमी करत होता..याच काळात भारतीय आर्थिक व्यवस्थेत एक शांत पण मोठा बदल घडत होता. परदेशी गुंतवणूकदारांचा हिस्सा कमी होत असताना, देशांतर्गत म्युच्युअल फंड आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा प्रभाव वाढत होता. अनेक दशकांनंतर भारतीय बाजारात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचे वर्चस्व दिसू लागले. याचा अर्थ धोका संपला असा नव्हता; पण आता तो धक्का पेलण्याची ताकद देशांतर्गत व्यवस्थेकडे अधिक प्रमाणात येत होती.त्याचवेळी भारताचा कॉर्पोरेट बाँड बाजारही विस्तारत होता. कंपन्या बँकांवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता बाजारातून निधी उभारू लागल्या होत्या. जरी हा बाजार अजून विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत छोटा असला, तरी तो भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा ठरत होता. भविष्यातील संकटांचा सामना करण्यासाठी केवळ मजबूत बँका पुरेशा नसतात; तर विविध वित्तपुरवठा मार्ग असणेही आवश्यक असते, हे स्पष्ट होत होते..दरम्यान, भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची संख्या १३ कोटींच्या पुढे गेली. नव्या पिढीचा सहभाग वाढत होता. छोट्या शहरांतून आणि तरुण गुंतवणूकदारांकडून बाजारात प्रवेश वाढत होता. मात्र, व्यवहारमूल्य अजूनही मोठ्या गुंतवणूकदारांकडेच केंद्रित होते. म्हणजेच सहभाग व्यापक झाला होता, पण प्रभाव अजूनही काही मोठ्या हातांमध्येच होता..Petrol-Diesel-CNG Rate: LPG दरवाढीनंतर इंधनाचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल-CNG आता किती रुपयांनी मिळतंय?.या सगळ्या घडामोडी एकच गोष्ट सांगत होत्या — बाह्य धक्के आता तात्पुरते राहिलेले नाहीत. ऊर्जा, चलन, महागाई आणि भांडवली प्रवाह यांच्या माध्यमातून ते अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक स्तरात प्रवेश करत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था आज पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत असली, तरी लवचिकता म्हणजे संपूर्ण सुरक्षितता नाही. खरी ताकद संकट आल्यानंतर सावरण्यात नसते; तर संकट येण्याआधी तयारीत असते. मजबूत बाजारपेठा, खोल वित्तीय व्यवस्था आणि समन्वयित धोरणे हीच पुढील काळातील खरी सुरक्षा ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.