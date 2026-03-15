Global Economy: युद्ध, बाजार आणि संधी

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकजागतिक भू-राजकीय संघर्ष आणि आर्थिक बदल यांचा शेअर बाजारावर नेहमीच परिणाम होतो. प्रत्येक मोठ्या युद्धानंतर किंवा भू-राजकीय तणावानंतर ऊर्जा, संरक्षण आणि कमोडिटी क्षेत्राची समीकरणे बदलली जातात. सध्या पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या भावांमुळे जागतिक बाजार अस्थिर असले, तरी भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हा काळ संधी म्हणून समोर येत आहे. सध्या भारतीय शेअर बाजार एका 'रिसेट' टप्प्यातून जात आहे. 'निफ्टी' सध्या २३,१५१ अंशांच्या दरम्यान असून, अलीकडील घसरणीने बाजारातील 'ओव्हरव्हॅल्युएशन' कमी करण्यास मदत केली आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, बाजारातील शेअरभाव कमी झाले असले तरी कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली नाही. आकडेवारीनुसार, 'निफ्टी'चा पी/ई रेशो २४ वरून २० वर आला आहे. म्हणजेच, कंपन्यांची कमाई (ईपीएस) वाढत असूनही शेअरचे भाव वाजवी झाले आहेत. मिड व स्मॉल कॅपमध्ये तर ३०-४० टक्क्यांपर्यंतची सुधारणा झाली आहे, ज्यामुळे हे शेअर आता अधिक आकर्षक पातळीवर आले आहेत..'एफआयआय'चा बदलता कलपरकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) २०२५ मध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरची मोठी विक्री केली. मात्र, २०२६ मध्ये हे गुंतवणूकदार पूर्णपणे बाहेर न पडता, आपला मोर्चा निवडक मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांकडे वळवत आहेत. निफ्टी मिड कॅप १५० चे मूल्यांकन ३० टक्क्यांनी कमी झाले असले तरी त्यांची कमाईवाढ ३७ टक्के इतकी जबरदस्त आहे. यामुळे लार्ज कॅप कंपन्यांच्या तुलनेत मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये वाढीची शक्यता अधिक दिसत आहे..भीती नव्हे, संधी ओळखा!इतिहास सांगतो, की मोठ्या तेजीपूर्वी बाजारात सुधारणा होते. सध्या भारतीय बाजारातही तसाच टप्पा दिसत आहे. मूल्यांकन कमी झाले, कंपन्यांची कमाई वाढत आहे आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक संधी तयार होत आहेत. मोठ्या तेजीची सुरुवात ही नेहमी अशाच 'करेक्शन' किंवा सुधारणेनंतर होते. सध्या मूल्यांकन कमी होत आहे आणि कंपन्यांची कमाई वाढत आहे. हे दीर्घकालीन 'वेल्थ क्रिएशन'साठी उत्तम समीकरण आहे. त्यामुळे सध्याची अस्थिरता ही घाबरण्याची वेळ नसून, दर्जेदार कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूतरित्या मजबूत असल्याने, हा 'रिसेट'चा टप्पा भविष्यातील मोठ्या नफ्याची पायाभरणी ठरू शकतो..युद्ध, अर्थव्यवस्था आणि बाजारइतिहासात अनेकदा युद्धामुळे आर्थिक संरचना बदलली आहे.उदाहरणार्थ:१९७०तेल संकटानंतर ऊर्जा कंपन्यांची मोठी वाढ२००३आखाती युद्धानंतर कमोडिटी बाजारात तेजी२०२२रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात तेजीयुद्धकाळात काही क्षेत्रांवर दबाव येतो, तर काही क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी निर्माण होतात. .युद्ध : संधीकोठे आहे?सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत पुढील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे फायदेशीर ठरू शकते-१. संरक्षण उद्योग :भारताचे वाढते स्वदेशी उत्पादन आणि निर्यात या क्षेत्राला नवी उंची देत आहे.२. ऊर्जा आणि कमोडिटी :तेलातील अस्थिरतेमुळे अक्षय ऊर्जा आणि धातू क्षेत्रातील दीर्घकालीन संधी वाढल्या आहेत.३. संपत्तीनिर्मिती :भारतीय बँकिंग प्रणाली मजबूत असून, २०३० पर्यंत संपत्ती व्यवस्थापन उद्योग प्रचंड वाढण्याचा अंदाज आहे.