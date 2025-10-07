Premium|Wealth Creation : संपत्ती निर्मितीसाठी संयम हवा की साहस?

पंकज पाटीलfincircleindia@gmail.comआपण अशा काळात जगतो आहोत, जिथे संपत्ती निर्माण करण्याची साधने कधी नव्हती इतकी उपलब्ध आहेत. शेअर, म्युच्युअल फंड, सोने, बँक ठेवी, कंपनी ठेवी, बाँड, कमोडिटीज, स्टार्ट-अप गुंतवणूक असे बरेच पर्याय आहेत. तुम्ही काही मिनिटांत डी-मॅट खाते उघडू शकता, ५०० रुपयांसह ‘एसआयपी’ सुरू करू शकता किंवा तुमच्या फोनवरून कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करू शकता. प्रत्यक्षात, आपल्या आई-वडिलांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या तुलनेत आज भारतीयांना संपत्ती निर्माण करणे सोपे असायला हवे; पण गंमत म्हणजे अनेकांच्या बाबतीत उलट होत आहे. संधी असूनही बरेच गुंतवणूकदार गोंधळलेले, अधीर आणि दीर्घकालीन योजनेला चिकटून राहण्यात असमर्थ ठरत आहेत. या विरोधाभासाचे कारण काय? खूप माहिती, खूप पर्याय, खूप गोंधळ आणि खूप कमी स्पष्टता..माहितीचा महापूरपूर्वीच्या काळात गुंतवणुकीविषयी माहिती कमी होती. पर्याय कमी होते. लोक विश्वासू सल्लागार किंवा आर्थिक वर्तमानपत्रांवर अवलंबून राहायचे. निर्णय घेण्यास वेळ लागत असे; पण ते निर्णय विचारपूर्वक घेतले जात. आज माहिती कमी नाही. ती भरपूर आणि गोंधळवणारी आहे. भारतातील गुंतवणूकदार दररोज पुढील गोष्टींच्या माऱ्याखाली असतो-‘पुढचा मल्टिबॅगर शेअर’ असे व्हॉट्सअॅप मेसेज.‘तीन महिन्यांत एक लाख कसे कमवायचे’ हे सांगणारे यू-ट्यूब व्हिडिओ.तरुण ट्रेडर लक्झरी कार खरेदी करतानाची इन्स्टाग्राम रील.‘शुअरशॉट टिप’ असलेले टेलिग्राम ग्रुप.‘दररोज दोन टक्के नफा देणारे ऑप्शन्स ट्रेडिंग’ शिकवणारे पेड कोर्स. ‘बजेट पिक’ किंवा ‘स्पेशल दिवाळी स्टॉक’ सांगणारी न्यूज चॅनेल. हा सततचा गोंधळ असे वातावरण निर्माण करतो, जिथे गुंतवणूकदाराचे लक्ष विखुरलेले असते. आर्थिक योजनेचे शांतपणे पालन करण्याऐवजी गुंतवणूकदार एका कल्पनेवरून दुसऱ्या कल्पनेवर उडी मारतात, झटपट नफा मिळवण्याच्या मागे लागतात..सोशल मीडिया आणि ‘तज्ज्ञां’चा उदयसोशल मीडियाने ज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आहे; पण त्यामुळे खऱ्या कौशल्याची आणि मोठ्या आवाजात सेल्फ-प्रमोशनमधील रेषाही अस्पष्ट झाली आहे. पूर्वी आर्थिक तज्ज्ञ होण्यासाठी वर्षानुवर्षांचा अनुभव, पात्रता आणि कामगिरी लागायची. आज फक्त एक स्मार्टफोन कॅमेरा, काही व्हायरल व्हिडिओ, नशिबाने जमलेल्या एका चांगल्या ट्रेडचे रिटर्न, मार्केटिंगची थोडी कला आणि हजारो फॉलोअर्ससह तुम्ही ‘एन्फ्लुएन्सर’ बनता. अशापैकी बरेच जण गुंतवणूक खूप साधी दाखवतात, जोखीम घेणे गौरवतात किंवा तोटे अधोरेखित न करता उच्च परताव्याच्या योजना पुढे ढकलतात. यातून एक धोकादायक चक्र तयार होते..Premium| Maharashtra Crop Damage: कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत मिळाल्याशिवाय शेतकरी रब्बीची पेरणी कशी करतील?.‘एन्फ्लुएन्सर’ १० महिन्यांत पैसे दुप्पट होण्याची पोस्ट करतो. गुंतवणूकदारांमध्ये ‘फोमो’ची (FOMO - काही तरी चुकवत असल्याची भीती) भावना निर्माण होते. तो सुरक्षित, दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून बाहेर पडतो. जास्त नफ्याच्या संधीच्या मागे धावतो. तोटा होतो, आत्मविश्वास कमी होतो आणि गुंतवणुकीपासून दूर राहतो.संयमाऐवजी त्वरित परताव्याची इच्छासंपत्तीनिर्मितीचा सर्वांत मोठा शत्रू म्हणजे अधीरता. संपत्ती निर्माण करणे ही एक संथ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी वर्षानुवर्षे, दशकांपर्यंत परतावा कंपाउंड होऊ देणे आवश्यक आहे; पण आजच्या युगात सर्व काही त्वरित मिळवण्यावर भर आहे. दहा मिनिटांत किराणा डिलिव्हरी पाच मिनिटांत कर्ज मंजूर सोशल मीडियावर काही सेकंदांत ‘लाइक्स’.आयुष्य इतके वेगवान झाले आहे, की गुंतवणुकीचे परिणाम बघायला १०-१५ वर्षे वाट पाहणे अनेकांना अवघड वाटते. म्हणूनच ते म्युच्युअल फंडामध्ये लवकरच नफा ‘बुक’ करतात. पहिल्या घसरणीत चांगले शेअर विकतात. दर काही महिन्यांनी धोरणे बदलत राहतात.ही सततची हालचाल कंपाउंडिंगची ताकद नष्ट करते. वास्तविक ही ताकदच संपत्ती निर्मितीचे मूळ आहे.इतरांशी तुलना करण्याची स्पर्धा तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीची तुलना मित्रांशी, शेजारी किंवा सहकाऱ्यांशी करता. आता, तुम्ही त्याची तुलना इन्स्टाग्रामवरील कोट्यधीशांशी करता, जे कदाचित भाड्याने घेतलेल्या कार स्वतःच्या म्हणून दाखवत असतील. फोटो आकर्षक करण्यासाठी ते ‘एडिट’ करत असतील. गुंतवणुकीतून नव्हे, तर स्पॉन्सरशिपमधून पैसे कमावत असतील.अलीकडेच एका तथाकथित इक्विटी ट्रेडरने प्रत्यक्ष इक्विटी ट्रेडिंगपेक्षा प्रशिक्षणातून जास्त पैसे कमावले. कारण तो ट्रेडिंगमध्ये मोठ्या तोट्यात होता. यामुळे अनेक जण स्थिर संपत्ती निर्मितीऐवजी जास्त जोखीम घेणाऱ्या चुकीच्या गुंतवणुकीत जातात किंवा धोकादायक ट्रेडसाठी कर्ज काढतात..Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.पर्याय खूप; पण शिस्त कमीआज भारतातील गुंतवणूकविश्वात अनेक पर्याय आहेत- म्युच्युअल फंड (इक्विटी, डेट, हायब्रिड, इंडेक्स, थीमॅटिक) शेअर (लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, पेनी स्टॉक) सोने (फिजिकल, ईटीएफ, बाँड) रिअल इस्टेट (रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, आरईआयटीएस- REITs) क्रिप्टो करन्सी पी टू पी (पर्सन टू पर्सन) लेंडिंग आंतरराष्ट्रीय इक्विटी स्टार्ट-अप गुंतवणूकही विविधता एक ताकद असली, तरी ती निर्णय अस्थिरतेलादेखील कारणीभूत ठरू शकते..बरेच गुंतवणूकदार योजनेत वचनबद्ध होण्याऐवजी प्रयोग करतात.लक्ष केंद्रित न करता ध्येयाशिवाय गुंतवणूक करतात.त्यांना पूर्णपणे समजत नसलेली मालमत्ता खरेदी करतात.स्पष्ट धोरण नसेल, तर निवड फायद्याची ठरत नाही, तर ओझे बनते.तंत्रज्ञानामुळे वाढलेले वर्तनात्मक पूर्वग्रहतंत्रज्ञानामुळे गुंतवणूक सुलभ व्हायला हवी होती; पण ते आपल्या मानसिक कमकुवतपणाला वाढवते. FOMO : इतरांना नफा मिळताना पाहून घाईने गुंतवणूक. Loss Aversion : पोर्टफोलिओ लाल दिसू नये म्हणून लवकर विक्री. Overconfidence : नशिबाने जमलेल्या नफ्याला स्वतःचे कौशल्य समजणे. Recency Bias : अलीकडील ट्रेंड कायम राहतील असा समज..पुढची वाटचालआजच्या गोंगाटाच्या, वेगवान, विकसनशील भारतात संपत्ती निर्माण करणे अशक्य नाही. परंतु त्यासाठी वेगळी मानसिकता आणि शिस्त आवश्यक आहे.गुंतवणूकदारांनी काय करावे? लिखित योजना ठेवा : उद्दिष्टे, जोखीम पातळी आणि कालमर्यादा आधी ठरवा. दीर्घकालीन बांधिलकी ठेवा : कंपाउंडिंगला वेळ द्या. तुलना टाळा : दुसऱ्याच्या जीवनाऐवजी स्वतःच्या प्रवासावर लक्ष द्या. योग्य सल्लागार निवडा : अनुभवी, पात्र सल्लागाराची मदत घ्या. पुनरावलोकन करा, प्रतिक्रिया नको : पोर्टफोलिओ दररोज नाही, ठरावीक काळाने बघा..निष्कर्ष काय?आज भारतात संपत्ती निर्मितीचा प्रश्न संधीच्या अभावाचा नाही, तर विखुरलेल्या लक्ष्याचा, उद्दिष्टाचा आहे. साधने, योजना आणि पर्याय उपलब्ध आहेत. खरी कसोटी आहे, ती जलद श्रीमंतीच्या मोहाला बळी न पडणे, ‘एन्फ्लुएन्सरचे ज्ञान’ टाळणे आणि संयम व शिस्त राखण्यात. हे सगळे करण्यासाठी विश्वासू सल्लागाराची आवश्यकता आहे. तो हा प्रवास सुरळीत होण्यासाठी आणि तुमचे ध्येय गाठण्यासाठी तुम्हाला मदत करील.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर असून, Fincircle.in चे संस्थापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 