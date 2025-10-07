Premium|Wealth Creation : संपत्ती निर्मितीसाठी संयम हवा की साहस?

Sakal Money

संपत्ती निर्मितीसाठी संयम हवा की साहस?

Financial Discipline : सध्या संपत्ती निर्मितीची खूप साधने खूप मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. पण त्यातूनच गोंधळ आणि संदिग्धता वाढतेय. संपत्ती निर्मितीसाठी संयम बाळगणे आवश्यक आहे...
Wealth Creation: Does It Need Patience or Risk?

पंकज पाटील

आपण अशा काळात जगतो आहोत, जिथे संपत्ती निर्माण करण्याची साधने कधी नव्हती इतकी उपलब्ध आहेत. शेअर, म्युच्युअल फंड, सोने, बँक ठेवी, कंपनी ठेवी, बाँड, कमोडिटीज, स्टार्ट-अप गुंतवणूक असे बरेच पर्याय आहेत. तुम्ही काही मिनिटांत डी-मॅट खाते उघडू शकता, ५०० रुपयांसह ‘एसआयपी’ सुरू करू शकता किंवा तुमच्या फोनवरून कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करू शकता. प्रत्यक्षात, आपल्या आई-वडिलांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या तुलनेत आज भारतीयांना संपत्ती निर्माण करणे सोपे असायला हवे; पण गंमत म्हणजे अनेकांच्या बाबतीत उलट होत आहे. संधी असूनही बरेच गुंतवणूकदार गोंधळलेले, अधीर आणि दीर्घकालीन योजनेला चिकटून राहण्यात असमर्थ ठरत आहेत. या विरोधाभासाचे कारण काय? खूप माहिती, खूप पर्याय, खूप गोंधळ आणि खूप कमी स्पष्टता.

