Union Budget: फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय धोरण अन्... केंद्रीय अर्थसंकल्पातील कठीण आर्थिक शब्दांचे सोपे अर्थ बजेट आधीच समजून घ्या...

१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ देशाची आर्थिक दिशा ठरवणार नाही तर सामान्य लोकांच्या आकांक्षांनाही स्पर्श करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा केवळ देशच नाही तर जग भारताच्या धोरणांवर लक्ष ठेवेल. अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा देशावर परिणाम होतो. प्रत्येक क्षेत्राच्या केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा असतात. कधीकधी त्याची गुंतागुंतीची भाषा लोकांना गोंधळात टाकते आणि ते अर्थसंकल्प योग्यरित्या समजू शकत नाहीत. म्हणूनच, अर्थसंकल्प खरोखर समजून घेण्यासाठी, त्याच्याशी संबंधित संज्ञा आणि अर्थ जाणून घेणे आवश्यक बनते. .फिस्कल डेफिसिट म्हणजे काय?जेव्हा सरकारला त्यांच्या उत्पन्न आणि खर्चात मोठी तफावत असते, तेव्हा ती भरून काढण्यासाठी त्यांना बाजारातून कर्ज घ्यावे लागते. या कर्जाला वित्तीय तूट म्हणजेच फिस्कल डेफिसिट म्हणतात. जर ही तूट लक्षणीयरीत्या वाढली तर ती अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणते. यामुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत होते. जेव्हा ती मर्यादित मर्यादेत राहते तेव्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती संतुलित मानली जाते..Bank Merger: सर्वात मोठा बँकिंग निर्णय! सार्वजनिक क्षेत्रातील 'या' दोन बँकांचे महाविलीनीकरण होणार; इतिहासात नवा अध्याय.भांडवली खर्च आणि महसूल खर्चातील फरकरस्ते, पूल, शाळा आणि रुग्णालये यासारख्या कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांच्या बांधकामावर सरकार खर्च करते त्या पैशाला भांडवली खर्च म्हणतात. ही एक चांगली गुंतवणूक मानली जाते कारण ती देशाच्या भविष्यातील ताकदीला बळकटी देते. कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि इतर दैनंदिन खर्च हे महसुली खर्चात येतात. या खर्चामुळे कोणतीही नवीन मालमत्ता निर्माण होत नाही. ते सरकारी यंत्रणेच्या कामकाजात मदत करतात..राजकोषीय आणि चलनविषयक धोरणाची भूमिकाअर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान लोकांना अनेकदा राजकोषीय आणि चलनविषयक धोरण यासारख्या संज्ञा समजून घेण्यात अडचण येते. जेव्हा सरकार अर्थसंकल्पाद्वारे कर आणि सार्वजनिक खर्च संतुलित करते तेव्हा त्याला राजकोषीय धोरण म्हणतात. व्याजदर निश्चित करणे आणि गरजेनुसार चलन छापणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणांतर्गत येते. या दोन्ही धोरणांच्या समन्वयातूनच आर्थिक स्थिरता राखण्याचे प्रयत्न केले जातात..Gold And Silver Rate: महत्त्वाची बातमी! २०२६ च्या अखेरपर्यंत सोने आणि चांदीचे दर किती असणार? तज्ञांनी आकडाच सांगितला!.सरकार निर्गुंतवणुकीद्वारे पैसे उभारतेजेव्हा सरकारला अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असते तेव्हा ते सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील आपले भागभांडवल विकते. याला निर्गुंतवणूक म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, गरज पडल्यास खर्च भागविण्यासाठी कुटुंब मौल्यवान वस्तू विकते असे याचा अर्थ समजता येईल. यामुळे सरकारला तात्काळ निधी मिळतो, ज्याचा वापर ते आपल्या योजना पुढे नेण्यासाठी करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.