Women Schemes: लाडकी बहीण योजनेपलीकडे महिलांसाठी नवे उपक्रम; महाराष्ट्र बजेटमध्ये खास तरतुदी, पाहा संपूर्ण यादी

Maharashtra women welfare schemes: महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणावर सरकारने भर दिला आहे. अर्थसंकल्पात विविध योजनांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. मोठे निर्णय घेतले आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी विधानसभेत सांगितले की ही योजना सुरूच राहील आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यानंतर महिलांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात महिलावर्गासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

