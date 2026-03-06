Women Schemes: लाडकी बहीण योजनेपलीकडे महिलांसाठी नवे उपक्रम; महाराष्ट्र बजेटमध्ये खास तरतुदी, पाहा संपूर्ण यादी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी विधानसभेत सांगितले की ही योजना सुरूच राहील आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यानंतर महिलांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात महिलावर्गासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. .मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महायुती सरकार अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण, योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करुन लाभाचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करणार आहे. एकल महिला धोरण राबवण्यात येणार आहे. सर्व जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरु असून अहवालाचे विश्लेषण करुन धोरण आणणार आहे. राज्यात 27 लाख लखपती दिदी झाल्या आहेत. 2026-27 मध्ये आणखी 25 लाख लखपती दिदी करणार आहेत. महिला बचतगटांच्या वस्तु उत्पादन, विक्रीसाठी 13 जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्यात येणार आहेत. .Third Mumbai: राज्यात तिसरी मुंबई उभारणार, सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कुठे आणि कसा असेल प्लॅन? .महिला शेतकरी आणि पशुपालनासाठी योजना आणणार आहेत. महिला दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी विशेष आर्थिक योजना येणार आहे. या तरतूदी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. तर दुसरीकडे सामाजिक न्याय व कल्याण क्षेत्रासाठीही मोठ्या तरतुदी केल्या आहेत. अनुसूचित जाती घटकासाठी 23,150 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या शिफारसीनुसार लाभ मिळणार आहे. आदिवासी घटकांसाठी 21,723 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे..Maharashtra Budget: महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; चार नवीन योजनांचा पाऊस, पण कोणत्या? जाणून घ्या....ओबीसी, धनगर, गोवारी घटकांसाठी भरीव तरतूद करणार आहे. सारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत, मार्टी या संस्थांसाठी भरीव तरतूद होणार आहे. दिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एका ठिकाणी आणण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ, जिल्हा वार्षिक योजनेत 1 टक्के निधी राखीव मिळणार आहे. तृतीयपंथियांच्या विकासासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीजभांडवल देणार आहेत. आकांक्षित जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रमाचा विस्तार करणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.