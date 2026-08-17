स्मार्ट सल्ला : गुगल, ॲमेझॉनसारखे भाडेकरू असल्यास...

सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारगुगल, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांना जागा भाडेतत्त्वावर देऊन निवृत्तीनंतर नियमित चांगले उत्पन्न मिळवून पेन्शनकाठी सहज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, तो व्हाईटओक कॅपिटल म्युच्युअल फंडाच्या डिव्हिडंड यिल्ड योजनेद्वारे. हा ‘एनएफओ’ २४ ऑगस्टपर्यंत खुला राहील. त्यानंतर योजना सातत्याने खुली राहील. ही भारतीय भांडवली बाजारातील पहिली अशी अॅक्टिव्ह म्युच्युअल फंड योजना आहे, जी शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या रिट्स (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) आणि इन्व्हिट्समध्ये (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) गुंतवणूक करणार आहे. या योजनेतील सुमारे ७० टक्के रक्कम रिट्स व इन्व्हिट्समध्ये गुंतवली जाणार आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटमधील फायदे मिळवता येतील आणि त्यातील अनेक तोटे टाळता येतील. उर्वरित ३० टक्के रक्कम अधिक लाभांश देणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये; तसेच रोखे विभागात गुंतवली जाईल..योजनेचे फायदेनियमित लाभांश : वर्षातून किमान चार वेळा लाभांश मिळेल. ‘सेबी’च्या रिट्स नियमांनुसार, भारतीय रिट्स संस्थांना त्यांच्या एकूण निव्वळ वितरणयोग्य रोख रकमेपैकी किमान ९० टक्के रक्कम वर्षातून किमान दोन वेळा (दर सहा महिन्यांनी) लाभांश म्हणून वितरित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, भारतीय शेअर बाजारातील सर्व सूचीबद्ध रिट्स सध्या दर तीन महिन्यांनी लाभांश देतात.अस्थिरता कमी : शेअर बाजारातील थेट गुंतवणुकीच्या तुलनेत जोखीम कमी.अनुभवी कंपनी आणि व्यवस्थापक : रिट्स, इन्व्हिट्समधील गुंतवणुकीचा चांगला अनुभव.शेअर बाजाराचा लाभ : साधारण १५ ते २० टक्के गुंतवणूक शेअरमध्ये असल्याने बाजार वाढल्यास त्याचाही फायदा मिळू शकतो.करसवलतीचे फायदे : लाभांश घेतल्यास त्यावर गुंतवणूकदारांना कर भरावा लागेल. त्यामुळे ज्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न (लाभांशासह) १२ लाख रुपयांपर्यंतच आहे, त्यांनी लाभांश पर्यायाचा विचार करावा. इतर गुंतवणूकदारांना नियमित उत्पन्न हवे असल्यास ‘एसडब्ल्यूपी’चा पर्याय उपलब्ध आहे. ही योजना इतर रोखे विभागात येत असल्याने दोन वर्षांच्या आत पैसे काढल्यास अल्पकालीन भांडवली लाभ कर, जो संबंधित प्राप्तिकर श्रेणीनुसार लागू होईल, तो भरावा लागेल. दोन वर्षांनंतर पैसे काढल्यास झालेल्या नफ्यावर १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर लागू होईल. या योजनेमध्ये वृद्धीचा पर्यायही उपलब्ध आहे..योजनेतील जोखमीसर्व म्युच्युअल फंड योजनांप्रमाणे मुद्दल किंवा परताव्याची कोणतीही हमी नाही.वाढत्या ‘एआय’च्या वापरामुळे भविष्यात कंपन्यांची कार्यालयीन जागेची गरज कमी झाली, तर योजनेच्या परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो.रिट्स व इन्व्हिट्सची कामगिरी खराब झाली, तर त्याचा परताव्यावरही परिणाम होऊ शकतो..इतर महत्त्वाच्या बाबीकिमान गुंतवणूक ५०० रुपये; कमाल मर्यादा नाही.प्रवेश शुल्क, बहिर्गमन शुल्क किंवा लॉक-इन कालावधी नाही.पैसे काढण्याच्या विनंतीनंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांत (टी+२) रक्कम खात्यात जमाडी-मॅट खात्याची आवश्यकता नाही.सध्या सहा रिट्स व आठ इन्व्हिट्स सूचीबद्ध आहेत. भविष्यात ही संख्या वाढू शकेल.रिट्स व इन्व्हिट्स यांनी आतापर्यंत अनुक्रमे ३१,७०० कोटी रुपये व ९१,००० कोटी रुपये लाभांश म्हणून वितरित केले आहेत..कोणासाठी योग्य?ज्यांना नियमित उत्पन्नाची आवश्यकता आहे.ज्यांना शेअर बाजारातील जोखीम तुलनेने कमी हवी आहे.ज्यांना योजनेच्या कामगिरीत कमी अस्थिरता अपेक्षित आहे.ज्यांना पैसे काढेपर्यंत कर भरावा लागू नये, अशी अपेक्षा आहे.तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने, काही ठरावीक रक्कम या योजनेत गुंतविण्याचा विचार करता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.