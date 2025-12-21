बिझनेस सायकल फंड : एक उत्तम पर्याय

प्रशांत वाघ, ल्डनबुल्स फायनान्शिअल सर्व्हिसेस प्रा. लि. भारतीय अर्थव्यवस्थेने मागील २५ वर्षांत अनेक व्यापारचक्रांचा सामना केला आहे. याची सुरुवात झाली, ती २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला डॉट-कॉमचा बुडबुडा फुटल्यानंतर आलेल्या सौम्य मंदीपासून. त्यानंतर २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटापर्यंत टिकलेले एक वाढीचे चक्र आले. त्यानंतर २००९ ते २०१२ दरम्यान प्रोत्साहन-आधारित पुनरुज्जीवन झाले, त्याला नंतर २०१० च्या मध्यात ‘टेपर टँट्रम’मुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेने आळा बसला. जीएसटीची अंमलबजावणी, नोटबंदी, तसेच नादारी व दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) अशा अनेक धोरणात्मक सुधारणा २०१६-२०१७ या काळात झाल्या. .यानंतर २०१७ ते २०१९ दरम्यान संक्रमणकाळाशी संबंधित अडचणी दिसून आल्या. पुढे २०२० मध्ये कोविड महासाथीमुळे आलेल्या संकुचनानंतर २०२१ मध्ये जोरदार ‘व्ही-आकाराचे’ पुनरुज्जीवन झाले. यानंतर २०२२-२०२४ ही वर्षे सामान्यकरणाचा टप्पा ठरली, या काळात पुरवठासाखळीतील अडथळ्यांमुळे आणि दीर्घकाळ ढिल्या जागतिक चलनविषयक धोरणामुळे वाढलेली महागाई लक्षणीय ठरली. सध्या अर्थव्यवस्था सरकारी भांडवली खर्च आणि धोरण-आधारित विस्तारामुळे पुढे जात आहे, तरीही ती मोठ्या जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय आव्हानांशी सामना करत आहे..याच्या परिणामी शेअर बाजारालाही चढ-उतार अनुभवायला मिळाले, त्यामुळे इक्विटी गुंतवणूकदारांसाठी हा प्रवास खडतर ठरला. वर्ष २०२६ आणि त्यानंतरची वर्षे स्वतःची आर्थिक चक्रे घेऊन येतील. दीर्घकालीन, टिकाऊ संपत्ती निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना संयम आणि शहाणपणाने या चक्रांमधून मार्ग काढणे आवश्यक ठरणार आहे. विविध व्यवसायचक्रांचा संशोधन-आधारित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने सामना करण्यासाठी तयार केलेले बिझनेस सायकल म्युच्युअल फंड हे यासाठी एक स्मार्ट पर्याय ठरू शकतात. .हे फंड ‘टॉप-डाउन रिसर्च’ करून आकर्षक गुंतवणूक संकल्पना आणि संधींचा शोध घेतात; तसेच, ज्या क्षेत्र किंवा शेअरची कामगिरी या चक्रामुळे खालावणार आहे, त्यातून ते बाहेर पडतात. ही प्रक्रिया सतत चालू राहते, त्यामुळे दीर्घकाळात परतावा वाढवण्याची आणि जोखीम कमी करण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे हे फंड आर्थिक चक्रांचा मागोवा घेण्यासाठी वेळ, तज्ज्ञता किंवा साधने नसतात अशा गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त ठरतात..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बिझनेस सायकल फंड हा अशा पर्यायांपैकी एक असून, त्याचा गुंतवणूकदार विचार करू शकतात. जानेवारी २०२१ मध्ये स्थापन झालेला हा फंड सातत्यपूर्ण कामगिरीसाठी ओळखला जातो. या फंडाने ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत एका वर्षाचा १३.४१ टक्के एकत्रित वार्षिक वृद्धिदर (सीएजीआर) दिला असून, तीन वर्षांत २१.६६ टक्के आणि स्थापनेपासून २१.५८ टक्के परतावा दिला आहे. या कालावधीत त्याने आपल्या बेंचमार्कपेक्षा चार ते सात टक्के अधिक सरस कामगिरी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.