UPI Transaction: अखेर संभ्रम संपला! यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार का? केंद्र सरकारनं स्पष्ट उत्तर दिलं, महत्त्वाची माहिती समोर

रोख व्यवहारांच्या तुलनेत आता UPI वापरून होणारे व्यवहार अनेक पटींनी वाढले आहेत. याशिवाय UPI चा खर्च सरकारवरचा भार वाढवत आहे. म्हणूनच गेल्या काही महिन्यांपासून UPI सेवांसाठी शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू आहे. आता सरकारने या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्याचा थेट परिणाम देशभरातील लाखो लोकांवर होईल. .वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सोमवारी सांगितले की UPI वापरून होणारे व्यवहार मोफत राहतील आणि सरकारने त्याचा खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी UPI ला पाठिंबा देण्यासाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे खर्चाला सबसिडी मिळेल. त्यांनी असेही सांगितले की बँक गैरव्यवहारांमुळे होणाऱ्या सायबर फसवणुकीमध्ये ३% पेक्षा कमी फसवणूक होते आणि सार्वजनिक दक्षता ही समस्या सोडवू शकते. .Cigarette: धूम्रपान करणाऱ्यांना मोठा धक्का! सिगारेटच्या किमती ५५ रुपयांनी वाढल्या; तुमच्या आवडत्या ब्रँडचा नवीन दर किती? जाणून घ्या....अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट अॅप UPI आणि RuPay डेबिट कार्डसाठी २००० कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली. २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजात ही रक्कम २,१९६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. नागराजू म्हणाले की, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात UPI ला पाठिंबा देण्यासाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने मोफत व्यवहार सुरू राहतील. .सायबर फसवणुकीच्या मुद्द्याबाबत ते म्हणाले की, सायबर फसवणुकीचे ३% पेक्षा कमी प्रमाण बँकांच्या गैरव्यवहारांमुळे होते आणि ही समस्या सार्वजनिक दक्षतेद्वारे सोडवता येते. विकसित भारतासाठी बँकांसाठी अर्थसंकल्पात उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाबाबत ते म्हणाले की, समितीच्या कामकाजासाठी अटी आणि शर्ती तयार केल्या जातील. त्यानंतर समिती स्थापन केली जाईल..त्यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा उद्देश विकसित भारतासाठी बँका कशा तयार केल्या जातील यावर समितीमार्फत एक रोडमॅप विकसित करणे आहे. सध्या बँकांमध्ये एनपीए कमी आहेत आणि नफा चांगला आहे. बँक असण्यासाठी आपण मजबूत आणि चांगल्या स्थितीत आहोत. आपल्यासारख्या देशासाठी आपल्याला तीन ते चार मोठ्या बँकांची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या २० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे जेणेकरून त्यांचा भांडवल पाया मजबूत होईल..Baggage Duty: परदेशातून वस्तू आयात करणे झाले सोपे! कस्टम्स नियमांत बदल; भारतीय प्रवाशांसाठी खुशखबर.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी एफडीआय मर्यादा २०% आहे, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी ती ७४% आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये ४९% पर्यंत एफडीआय स्वयंचलित मार्गाने परवानगी आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त, ७४% पर्यंत काहीही असल्यास, सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. मोठ्या बँकांबद्दल, त्यांनी सांगितले की भारतीय अर्थव्यवस्थेला तीन ते चार मोठ्या बँकांची आवश्यकता असेल आणि हे लक्ष्य लहान बँकांचे विलीनीकरण करून साध्य करता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.