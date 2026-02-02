Sakal Money

UPI Transaction: अखेर संभ्रम संपला! यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार का? केंद्र सरकारनं स्पष्ट उत्तर दिलं, महत्त्वाची माहिती समोर

UPI Transaction Fee News: UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल की ही सेवा मोफत असेल? याबाबत केंद्र सरकारने योजना जाहीर केली आहे. ज्याची किंमत ₹२,००० कोटी असू शकते.
Central government clarification on UPI fees

Vrushal Karmarkar
Updated on

रोख व्यवहारांच्या तुलनेत आता UPI वापरून होणारे व्यवहार अनेक पटींनी वाढले आहेत. याशिवाय UPI चा खर्च सरकारवरचा भार वाढवत आहे. म्हणूनच गेल्या काही महिन्यांपासून UPI सेवांसाठी शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू आहे. आता सरकारने या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्याचा थेट परिणाम देशभरातील लाखो लोकांवर होईल.

