Gold Rate: सोने खरेदीच्या तयारीत आहात? तर आधी हे वाचाच! सोने आणि चांदीच्या दरात अजून घसरण होणार का? तज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती

गुरुवारी मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी विक्री झाली. आशियाई बाजारात चांदीच्या किमतीत जवळपास १७% ची घसरण झाली. तर भारतातील सोने-चांदीच्या ईटीएफमध्ये २१% ची मोठी घसरण झाली. डॉलर मजबूत होत असल्याने आणि भू-राजकीय तणाव कमी झाल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली तेजी अचानक संपली. स्पॉट सिल्व्हरचा भाव १७% ने घसरला. काही तासांपूर्वीच आशियाई व्यापारात तो ९० डॉलर प्रति औंसच्या वर पोहोचला होता. .आता तो २९ जानेवारी रोजी पोहोचलेल्या त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकाच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त घसरला आहे. सोन्याचा भावही ३% पेक्षा जास्त घसरला. गेल्या आठवड्यात तो ५,६०० डॉलरच्या आसपास होता, त्यानंतर सोमवारी तो ४,५०० डॉलरच्या खाली आला. भारतीय बाजारपेठांवर याचा विशेष परिणाम झाला. मार्चमध्ये MCX चांदीच्या वायद्यांमध्ये ८% पेक्षा जास्त घसरण झाली. तर MCX सोन्याच्या किमती जवळपास १% घसरल्या. .शेअर बाजारातील तोटा आणखी खोलवर गेला. अॅक्सिस सिल्व्हर ETF २१%, निप्पॉन इंडिया सिल्व्हर ETF १३% आणि निप्पॉन गोल्ड बीईएस ४% घसरले. गुरुवारी, डॉलरने जवळजवळ दोन आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला. यामुळे इतर देशांमधील गुंतवणूकदारांसाठी डॉलर-मूल्यांकित सोने आणि चांदी महाग झाली. ज्यामुळे मागणी कमकुवत झाली. केसीएमचे मुख्य व्यापार विश्लेषक टिम वॉटरर यांच्या मते, फेड चेअर पदासाठी केविन वॉर्श यांच्या नामांकनामुळे डॉलरला नवीन बळकटी मिळाली आहे. .बाजारांना अपेक्षा आहे की ते व्याजदर कपातीबाबत ठाम भूमिका घेतील. यामुळे डॉलर मजबूत झाला आणि सोने आणि चांदीसारख्या व्याज नसलेल्या मालमत्तेवर दबाव आला. ओमानमध्ये झालेल्या चर्चेत इराण आणि अमेरिका यांच्यातील करारामुळे तणाव काहीसा कमी झाला आहे. यामुळे सोने आणि चांदीची सुरक्षित आश्रय मागणी देखील कमी झाली आहे. निर्मल बंग कमोडिटीजचे कुणाल शाह यांच्या मते, जेव्हा भू-राजकीय तणाव आणि नोटाबंदीच्या चर्चा थंड होतात तेव्हा धातूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता देखील कमी होते..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील सकारात्मक फोन संभाषणामुळे सुरक्षित गुंतवणूकीची मागणी कमी झाली. दोन्ही नेत्यांनी संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि व्यापार आणि सुरक्षा यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली, ज्यामुळे जागतिक तणाव कमी होण्याचे संकेत मिळाले. ओसीबीसी स्ट्रॅटेजिस्ट क्रिस्टोफर वोंग यांच्या मते, बाजारपेठेतील कमी तरलतेसह हे एकत्रितपणे एक अभिप्राय चक्र तयार करत आहे ज्यामुळे शेअर्स आणि धातूंमध्ये भावना कमकुवत होत आहेत..इतक्या मोठ्या घसरणीनंतरही, तज्ञांचे मत विभाजित राहिले आहे. एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांचे मत आहे की ही घसरण ट्रेंड रिव्हर्सल नाही तर निरोगी एकत्रीकरणाचे लक्षण आहे. ते म्हणतात की सोन्याला अजूनही दीर्घकालीन तेजीची गती आहे, सुमारे $4,700/$4,800 चा मजबूत आधार आहे. एमसीएक्स गोल्ड देखील रचना मजबूत म्हणून वर्णन करते. चांदीसाठी, ते म्हणतात की $2,35,000/$2,50,000 ची पातळी मजबूत आधार आहे आणि येथून खरेदीच्या संधी हळूहळू उद्भवू शकतात..इंडसइंड सिक्युरिटीजचे जिगर त्रिवेदी अधिक सावध आहेत. त्यांना वाटते की चांदीच्या किमती घसरत राहू शकतात आणि एमसीएक्स सिल्व्हर प्रति किलो ₹२३५,००० पर्यंत पोहोचू शकते. मनोज कुमार जैन स्पष्ट ट्रेडिंग लेव्हल देतात, स्टॉप-लॉससह ₹१५४,००० पेक्षा जास्त सोने आणि ₹२७०,००० पेक्षा जास्त चांदी खरेदी करण्याची शिफारस करतात. .स्टँडर्ड चार्टर्डचे विश्लेषक म्हणतात की, चलनविषयक धोरणाबाबत स्पष्ट चित्र समोर येईपर्यंत सोन्याच्या किमती अस्थिर राहतील. दीर्घकालीन तेजीची गती मजबूत राहील. एकूणच, गेल्या १२ महिन्यांत किमती दुप्पट झाल्यानंतर, सोने आणि चांदी अत्यंत अस्थिर काळ अनुभवत आहेत. म्हणूनच, गुंतवणूकदारांसाठी योग्य वेळ, जोखीम व्यवस्थापन आणि संतुलित गुंतवणूक महत्त्वाची बनली आहे.