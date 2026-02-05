Sakal Money

Gold Rate: सोने खरेदीच्या तयारीत आहात? तर आधी हे वाचाच! सोने आणि चांदीच्या दरात अजून घसरण होणार का? तज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Gold And Silver Rate Prediction News: डॉलर मजबूत होत आहे. भू-राजकीय तणाव कमी झाला आहे. अमेरिका-चीन संबंध सुधारले आहेत. त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे.
गुरुवारी मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी विक्री झाली. आशियाई बाजारात चांदीच्या किमतीत जवळपास १७% ची घसरण झाली. तर भारतातील सोने-चांदीच्या ईटीएफमध्ये २१% ची मोठी घसरण झाली. डॉलर मजबूत होत असल्याने आणि भू-राजकीय तणाव कमी झाल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली तेजी अचानक संपली. स्पॉट सिल्व्हरचा भाव १७% ने घसरला. काही तासांपूर्वीच आशियाई व्यापारात तो ९० डॉलर प्रति औंसच्या वर पोहोचला होता.

