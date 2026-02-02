Sakal Money

Railway Ticket: रेल्वे प्रवास महाग होणार! ट्रेन तिकिटांच्या किमती किती वाढणार? आकडेवारीतून माहिती आली समोर

Railway ticket price hike India: अर्थसंकल्पीय आकडेवारीत एक आकडेवारी समोर आली आहे जी सूचित करते की रेल्वे येत्या काळात रेल्वे तिकिटांच्या किमती वाढवू शकते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा घेत त्यांचा नववा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्या जवळजवळ दीड तासाच्या भाषणात शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. परंतु रेल्वेकडे सर्वाधिक लक्ष दिले जात आहे. यावेळी एकूण भांडवली खर्चाच्या अंदाजे ४७% रक्कम रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात आली आहे. जी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांना स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते.

