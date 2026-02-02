Railway Ticket: रेल्वे प्रवास महाग होणार! ट्रेन तिकिटांच्या किमती किती वाढणार? आकडेवारीतून माहिती आली समोर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा घेत त्यांचा नववा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्या जवळजवळ दीड तासाच्या भाषणात शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. परंतु रेल्वेकडे सर्वाधिक लक्ष दिले जात आहे. यावेळी एकूण भांडवली खर्चाच्या अंदाजे ४७% रक्कम रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात आली आहे. जी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांना स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते..अर्थसंकल्पीय आकड्यांमध्ये लपलेले संकेत रेल्वे प्रवाशांच्या चिंता वाढवू शकतात. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेल्वेने प्रवासी भाड्यातून ८०,००० कोटी रुपये कमावले. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी हे लक्ष्य ८७,००० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ७,००० कोटी रुपयांची ही अंदाजे वाढ दर्शवते की येत्या काळात रेल्वे तिकिटांच्या किमती वाढू शकतात. ही वाढ सामान्य बोगींमध्ये असेल की एसी कोचमध्ये असेल याचा अंतिम निर्णय रेल्वे बोर्ड घेईल. .UPI Transaction: अखेर संभ्रम संपला! यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार का? केंद्र सरकारनं स्पष्ट उत्तर दिलं, महत्त्वाची माहिती समोर.महसूल वाढवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते, परंतु भाड्यात अंशतः बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा. सरकारचे उद्दिष्ट प्रमुख महानगरांना औद्योगिक केंद्रे आणि सांस्कृतिक केंद्रांशी जोडण्याचे आहे. या कॉरिडॉरमुळे दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई आणि सिलिगुडी यासारख्या शहरांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल..या कॉरिडॉरमुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही तर आयटी हब आणि वित्तीय केंद्रांमधील लॉजिस्टिक्स खर्च देखील कमी होईल. भारत सध्या राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३० वर काम करत आहे, ज्याचा उद्देश भविष्यातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेचे आधुनिकीकरण करणे आहे. हाय-स्पीड कॉरिडॉर हे या दृष्टिकोनाचा एक भाग आहेत. .Cigarette: धूम्रपान करणाऱ्यांना मोठा धक्का! सिगारेटच्या किमती ५५ रुपयांनी वाढल्या; तुमच्या आवडत्या ब्रँडचा नवीन दर किती? जाणून घ्या....शिवाय, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सोयी यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी चिलखत संरक्षण प्रणालीचा विस्तार करणे आणि वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढवण्यावरही अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित केले आहे. या अर्थसंकल्पीय तरतुदी भारतीय रेल्वेला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी सरकारची महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक स्पष्टपणे दर्शवितात, हा एक भार आहे ज्याचा भविष्यातील प्रवासी भाड्यावर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.