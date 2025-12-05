Gold Price Report

Gold Price Report

ESakal

Sakal Money

Gold Price: महत्त्वाची बातमी! सोन्याच्या किमती १५ ते ३० टक्क्यांनी वाढणार, आश्चर्यकारक अहवाल समोर

Gold Price Report News: सोन्याच्या किमती १५ ते ३० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलकडून अहवाल देण्यात आला आहे. यामुळे सामान्यांचे टेन्शन वाढले आहे.
Published on

सोन्याच्या किमतीत सतत चढ-उतार होत असताना आता वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) चा एक आश्चर्यकारक अहवाल समोर आला आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) ने गुरुवारी म्हटले आहे की, २०२६ पर्यंत सोन्याच्या किमती सध्याच्या पातळीपेक्षा १५% ते ३०% पर्यंत वाढू शकतात. २०२५ कडे मागे वळून पाहताना अमेरिकेतील कर आणि इतर भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे सोन्याची मागणी जास्त राहिली.

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold
gold and silver
gold price today
gold rates in india
Marathi News Esakal
www.esakal.com