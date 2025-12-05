Sakal Money
Gold Price: महत्त्वाची बातमी! सोन्याच्या किमती १५ ते ३० टक्क्यांनी वाढणार, आश्चर्यकारक अहवाल समोर
Gold Price Report News: सोन्याच्या किमती १५ ते ३० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलकडून अहवाल देण्यात आला आहे. यामुळे सामान्यांचे टेन्शन वाढले आहे.
सोन्याच्या किमतीत सतत चढ-उतार होत असताना आता वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) चा एक आश्चर्यकारक अहवाल समोर आला आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) ने गुरुवारी म्हटले आहे की, २०२६ पर्यंत सोन्याच्या किमती सध्याच्या पातळीपेक्षा १५% ते ३०% पर्यंत वाढू शकतात. २०२५ कडे मागे वळून पाहताना अमेरिकेतील कर आणि इतर भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे सोन्याची मागणी जास्त राहिली.