Sakal Money

Year End Financial Planning Rules : वर्ष संपण्यापूर्वी करा ही 5 पैसे बचतीची कामं; नाहीतर 2026 मध्ये होईल मोठा पश्चात्ताप!

Financial Planning : 2025 संपायला फक्त 20 दिवस उरले आहेत आणि अजूनही तुम्ही आर्थिक नियोजन केलेलं नाही? तर तुम्ही तज्ञांनी सांगितलेले पैसे बचत करण्याचे पाच महत्त्वाचे नियम एकदा बघाच.
2026 Money Investment Tips

Money Investment 

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Long Term Investment Tips : अनेक लोक गुगलवर ‘श्रीमंत कसे व्हावे’ हे नक्की शोधतात. पण त्यासाठी योग्य प्लानिंग करत नाहीत. 2026 सुरू होण्यासाठी फक्त 20 दिवस शिल्लक आहेत. अजूनही बरेच लोक असे आहेत ज्यांनी या वर्षीही आर्थिक नियोजन केले नाही.

Loading content, please wait...
gold
money
Gold Investment
financial planning
finance news marathi
Year End Special
Family Planning
Investment Strategies in India
Year End 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com