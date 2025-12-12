Year End Financial Planning Rules : वर्ष संपण्यापूर्वी करा ही 5 पैसे बचतीची कामं; नाहीतर 2026 मध्ये होईल मोठा पश्चात्ताप!

Long Term Investment Tips : अनेक लोक गुगलवर ‘श्रीमंत कसे व्हावे’ हे नक्की शोधतात. पण त्यासाठी योग्य प्लानिंग करत नाहीत. 2026 सुरू होण्यासाठी फक्त 20 दिवस शिल्लक आहेत. अजूनही बरेच लोक असे आहेत ज्यांनी या वर्षीही आर्थिक नियोजन केले नाही. .कॅलेंडर बदलण्यापूर्वीच 2025 मध्ये पैसे बचत करण्याचे हे 5 नियम जाणून घ्या. जेणेकरून नंतर पश्चात्ताप करावा लागू नये. अजूनही वेळ आहे आपल्या गुंतवणुकीपासून ते कर बचतीच्या ट्रिकपर्यंत सर्वकाही पुन्हा तपासण्याची, जेणेकरून येणाऱ्या वर्षात ही प्लॅनिंग तुमच्या उपयोगी येईल आणि तुम्ही मोठी बचत करू शकाल..1. दीर्घकालीन गुंतवणूक सगळ्यांनाच आपल्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा हवा असतो. अनेक लोक दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करतात, पण बाजारातील चढ-उतार पाहून किंवा अधिक नफा मिळवण्याच्या लालसेने मध्येच गुंतवणूक काढून दुसरीकडे टाकतात. हे त्यांच्या दृष्टीने मोठी चूक ठरू शकते. तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक कायम ठेवा. आपल्या प्रत्येक आर्थिक उद्दिष्टानुसार वेगळे गुंतवणूक गोल तयार करा जसे की - • मुलांच्या शिक्षणासाठी• मुलांच्या लग्नासाठी• स्वतःच्या निवृत्तीकरिता.2. सोन्याच्या वाढत्या किमती समजून घ्याया वर्षी सोन्याने तब्बल 65% रिटर्न दिला आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे गुंतवणूकदारांना चांगला फायदा झाला. अनेक तज्ज्ञही एवढी वाढ होईल हे सांगू शकले नव्हते. यामुळे काही जण विचार करतात की आता मोठ्या प्रमाणात सोनेच विकत घेतले पाहिजे. पण 2025 सारखीच वाढ 2026 मध्येही मिळेल याची शाश्वती नाही.तज्ज्ञांचे मते - सोन्यात गुंतवणूक करावी, पण सगळी गुंतवणूक फक्त सोन्यातचं करून ठेवू नका. आपल्या पोर्टफोलिओला वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवा..'मागच्या वर्षी झाल तसंच यावर्षी होईल' असं समजू नका अनेक लोक मागील वर्षात चांगला परफॉर्मन्स दाखवलेल्या म्युच्युअल फंड्स किंवा स्टॉक्समध्येच गुंतवणूक करतात. पण हे कधी कधी धोकादायक ठरू शकते.त्यामुळे तज्ञांच्या मतानुसार गुंतवणूक करण्यापूर्वी -• बाजाराची सद्यस्थिती समजून घ्या.• तुम्ही निवडत असलेला स्टॉक/फंड सध्याच्या मार्केट कंडीशन्समध्ये पुढेही चांगला परफॉर्म करू शकतो का, हे तपासा आणि मगच गुंतवणूक करा. .Year Ender 2025 : 2025 मध्ये पैशांशी संबंधित हे 10 मोठे नियम लागू; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम; काय बदललं तुमच्यासाठी?.4. वित्तीय उद्दिष्टांचे पुनर्मूल्यांकन करा1 वर्ष संपले म्हणजे तुम्ही तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या अधिक जवळ पोहचले आहात. त्यामुळे निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण, घर खरेदी, मुलांचे लग्न या सर्व आर्थिक ध्येयांसाठी केलेल्या गुंतवणुकीची एकदा वर्ष संपण्याआधी पुनर्रचना करा. यात, तुमची गुंतवणूक तुम्हाला हवे तसे परिणाम देत आहे का?तुमच्या उद्दिष्टांना पोहोचण्यासाठी आणखी गुंतवणूक वाढवावी लागेल का? या गोष्टी समजून घ्या..Marriage Scheme : या सरकारी योजनेतून नवविवाहित जोडप्यांना मिळतात तब्बल ₹2.5 लाख! जाणून घ्या पात्रता आणि योजनेची माहिती.5. कर बचत योजना निवडा वित्तीय वर्ष 2025–26 साठी कर बचत करण्याची संधी अजूनही तुमच्याकडे आहे. मार्च 2026 पर्यंत तुम्ही कर बचत देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकता. यात,• पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF)• किसान विकास पत्र (KVP)• इतर कर बचतीच्या स्कीम्स यांमध्ये गुंतवणूक करता येते. अनेक जण शेवटच्या क्षणी गुंतवणूक करतात आणि त्यामुळे त्यांना अपेक्षित परिणाम मिळत नाही. म्हणून कर बचत करण्याच प्लॅनिंग अगदी शांतपणे, वेळ घेऊन तयार करा. Disclaimer: या लेखातील गोष्टी केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.