Year End Sale 2025 : Year End Sale धमाका! मॉलपासून ऑनलाइन शॉपिंगपर्यंत कुठे मिळतेय सर्वाधिक सूट?

Christmas Sale 2025 : डिसेंबर महिना आता संपायला आला आहे. पुढच्या 8 दिवसांतच नवीन वर्ष सुरु होणार आहे. या निमित्तानेच अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या मोठ्या ऑनलाइन रिटेल प्लॅटफॉर्मवर सध्या 'End of Season' आणि 'Christmas Sale' चालू झाला आहे..या सेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन, होम अप्लायंसेससह अनेक प्रकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलत मिळत आहे. काही निवडक प्रॉडक्ट्सवर तर तब्बल 90% पर्यंत बचत होणार असून, अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बँक ऑफर्स आणि खास डील्स देखील उपलब्ध आहेत.कोणत्या खास वस्तूंवर मोठ्या ऑफर्स 1. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अप्लायंसेस :स्मार्टवॉच वर 80% पर्यंत सवलतस्वयंपाकघरातील उपकरणे - (Havells, Crompton, एयर फ्रायर) वर 50-70% पर्यंत सवलतस्मार्टफोन - Realme आणि OnePlus यांसारख्या स्मार्टफोनवर 40% पर्यंत सवलत2. फॅशन आणि अॅक्सेसरीज :बॅग्ज आणि प्रवासी बॅगा - Skybags वर 80% पर्यंत सवलतफूटवेअर - New Balance वर 70% पर्यंत सवलतLifestyle आणि Shoppers Stop मधील टॉप ब्रँड्सवर 60% पर्यंत सवलत3. होम आणि लाइफस्टाइल :होम डेकोर आणि फर्नीचरवर वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर चांगल्या सवलतीअन्न आणि रोजच्या गरजा - Pizza Hut वर ऑर्डरवर थेट ₹125 ची सवलतकिराणा सामानावर 74% पर्यंत सवलत.सर्वोत्तम डील्स कुठे मिळतील?मोठे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म - Amazon India आणि Flipkartस्पेशल रिटेलर्स - ब्यूटी प्रॉडक्टसाठी Nykaa, आणि फॅशन प्रॉडक्टसाठी Shoppers Stop शॉप अॅग्रीगेटर्स प्लॅटफॉर्म - चांगल्या सवलती आणि कॅशबॅकसाठी Desidime, CouponDunia, Deal of the Day India प्लॅटफॉर्म.अधिक बचतीसाठी सोप्या टिप्सबँक ऑफर्स - काही खास बँक क्रेडिट कार्ड्स (उदा. HSBC, HDFC) वापरल्यास 3000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कॅशबॅक मिळू शकतो. लोकेशन-स्पेसिफिक डील्स - JioMart सारख्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्या भागातील डील्स तपासा. फ्लॅश सेल्स - Dealsmagnet आणि IndiaDesire वर येणाऱ्या सवलतीवर लक्ष ठेवा. कारण, यावर मोठ्या प्रमाणात डिस्काऊंट दिला जातो. अधिकतम बचत - बँक-स्पेसिफिक ऑफर्स आणि क्रेडिट कार्ड EMI वापरल्यास अतिरिक्त 10% पर्यंत इंस्टंट डिस्काउंट किंवा कॅशबॅक मिळू शकतो.