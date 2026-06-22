अर्थबोध : गुंतवणुकीतील योग्य मानसिकतेसाठी ‘योग’

नंदिनी वैद्य, ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ काल २१ जून रोजी आपण सर्वांनी साजरा केला. वास्तविक भारतीय योग हा केवळ व्यायाम प्रकार नसून, मूळ जीवनपद्धती आहे, जेथे आपण व्यक्ती म्हणजे जीवात्मा ईश्वराशी जोडले जाऊ शकतो आणि यासाठीच योगासने, प्राणायाम यांचा आधार घेतला जातो. जीवनाच्या सर्व अंगांना जो स्पर्शून जातो तो म्हणजे ‘योग’. व्यक्तीच्या जीवनात असे हे जोडलेले असणे जितके अधिक तितकी तिच्या जीवनाची गुणवत्ता अधिक असते. अर्थात, गुंतवणूक क्षेत्रही त्यापासून वेगळे नाही. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला यशस्वी गुंतवणूकदार व्हावयाचे असते तेव्हा त्याच्याजवळ किती पैसे आहेत, हे अधिक महत्त्वाचे नसून, त्याचे मन त्याच्या किती ताब्यात आहे, संयमी आहे हे महत्त्वाचे असते, कारण मन हाच शरीराचा चालक असतो आणि अगदी याच मुद्द्यावर भारतीय योगशास्त्र बोट ठेवते..आपल्या मनाची ताकद, एकाग्रता, चिकाटी, सहनशीलता, लवचिकता वाढविणे हे योगाच्या आचरणामुळे शक्य होते. गुंतवणूक गुरू वॉरेन बफेट म्हणतात, ‘‘शेअर बाजारात व्यक्तीच्या बुद्धीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे काय असेल तर त्याची ‘टेम्परामेंट’ अर्थात भावनिक नियंत्रण, आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन.’’ ज्याच्याकडे अशी स्थितप्रज्ञता आहे, तो अधिक चांगल्या गुंतवणुका करू शकतो. थोडक्यात, बाजार नकारात्मक असतो, अशावेळी जो तिथे गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी बघतो, त्याला लागतो मनाचा धीटपणा, गुंतवणूक करताना काही चूक झाली, तर न डगमगता तत्परतेने आवश्यक ते बदल करतो त्याला लागते लवचिकता, नियमित गुंतवणूक करत राहणे याला हवी एक शिस्त. सारासार विचार करून विवेकाने केलेली गुंतवणूक कसोटीच्या क्षणी संयम बाळगून घाईगडबडीने न विकणे, यासाठी गरज असते संयमाची. असे सर्व गुण अंगी बाणण्यासाठी योग आपल्याला खूप मदत करू शकतो; आवश्यकता असते ती प्रामाणिक प्रयत्नांची. शेअर बाजारातील एक मोठे गुंतवणूकदार विजय केडिया म्हणतात, ‘‘INVESTING SHOULD BE DONE WITH YOG APPROACH WHERE MIND BODY SOUL HAVE TO BE ALIGNED TOGETHER’’.नियमित योग करण्यामुळे यशाच्या वरच्या पायरीवर विराजमान झालेले अनेक लोक पाहायला मिळतात. योग गुरू श्री रामदेव बाबा यांना कोण ओळखत नाही? लौकिक अर्थाने अतिशय कमी शिक्षण घेऊनही ते आज पतंजली फुड्स या आपल्या कंपनीद्वारे मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज टक्कर देत आहेत, हे कशाच्या बळावर, तर अर्थात योगाच्या. आज ४० हजार कोटी रुपयांच्या वर वार्षिक विक्री असणारी ही कंपनी आगामी पाच वर्षांमधे एक लाख कोटी रुपयांच्या विक्रीचा उद्देश ठेवून आहे. याशिवाय झी बिझनेस चॅनेलचे व्यवस्थापकीय संपादक अनिल सिंघवी, विविध म्युच्युअल फंडांचे फंड मॅनेजर, मॉर्गन स्टॅन्ले इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक रिधम देसाई, बजाज ऑटोचे राजीव बजाज हे सर्वजण नियमित योगाभ्यास करणारे आहेत..त्यामुळे शेवटी योगामध्ये जसे म्हणतात, ‘करो योग रहो निरोग’ तसे गुंतवणूकदाराला सशक्त आणि निरोगी गुंतवणूक घडवायची असेल आणि यशाच्या वरच्या पातळीवर जायचे असेल तर निश्चितपणे त्याला त्याच्या दिनचर्येत योगासनांचा अवलंब करणे अपरिहार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.