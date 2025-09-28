Sakal Money

Gas Cylinder Port: ग्राहकांसाठी खुशखबर! मोबाइलसारखी सुविधा; गॅस बदलायला मिळणार ‘पोर्टेबिलिटी’चा पर्याय, पण कधीपासून?

LPG Gas Cylinder Port Service: तुमच्या एलपीजी पुरवठादारामुळे तुम्हाला त्रास होत आहे का? तर तुम्ही आता तुमचा गॅस सिलेंडर मोबाईल फोनप्रमाणे पोर्ट करू शकता. ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
LPG Gas Cylinder Port Service

LPG Gas Cylinder Port Service

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठादारावर नाराज आहात का? जर तसे असेल, तर तुम्हाला काही दिलासा मिळेल. मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रमाणेच, स्वयंपाकाच्या गॅस ग्राहकांना लवकरच त्यांचे विद्यमान कनेक्शन न बदलता पुरवठादार बदलण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे त्यांना अधिक पर्याय आणि चांगली सेवा मिळेल. तेल नियामक पीएनजीआरबीने "एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी" या मसुद्यावर भागधारक आणि ग्राहकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

Loading content, please wait...
gas cylinder
LPG Gas
gas
Cooking gas
LPG cylinders

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com