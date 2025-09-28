Gas Cylinder Port: ग्राहकांसाठी खुशखबर! मोबाइलसारखी सुविधा; गॅस बदलायला मिळणार ‘पोर्टेबिलिटी’चा पर्याय, पण कधीपासून?

तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठादारावर नाराज आहात का? जर तसे असेल, तर तुम्हाला काही दिलासा मिळेल. मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रमाणेच, स्वयंपाकाच्या गॅस ग्राहकांना लवकरच त्यांचे विद्यमान कनेक्शन न बदलता पुरवठादार बदलण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे त्यांना अधिक पर्याय आणि चांगली सेवा मिळेल. तेल नियामक पीएनजीआरबीने "एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी" या मसुद्यावर भागधारक आणि ग्राहकांकडून सूचना मागवल्या आहेत..पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, स्थानिक वितरकाला कामकाजाच्या अडचणी येतात तेव्हा ग्राहकांना अनेकदा मर्यादित पर्याय असतात. त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. टिप्पण्या मिळाल्यानंतर, पीएनजीआरबी एलपीजी पोर्टेबिलिटीसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्याची तारीख निश्चित करेल..Diwali निमित्त D-Mart मध्ये लागला Zudio सारखा कपड्यांचा सेल, क्वालिटी आणि कॉस्ट एकदम परफेक्ट .त्यात म्हटले आहे की, "इतर कारणे असू शकतात आणि ग्राहकांना एलपीजी कंपनी किंवा डीलर निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. विशेषतः जेव्हा सिलिंडरची किंमत सारखीच असते. तत्कालीन सरकारने ऑक्टोबर २०१३ मध्ये १३ राज्यांमधील २४ जिल्ह्यांमध्ये एलपीजी कनेक्शनची पायलट पोर्टेबिलिटी सुरू केली. जानेवारी २०१४ मध्ये ती भारतातील ४८० जिल्ह्यांमध्ये वाढवली. २०१४ मध्ये ग्राहकांना त्यांचा डीलर बदलण्यासाठी मर्यादित पर्याय देण्यात आले होते. तेल कंपनी बदलण्यासाठी नाही..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.त्या वेळी कंपन्यांमध्ये पोर्टेबिलिटी कायदेशीररित्या शक्य नव्हती. कारण कायद्यानुसार विशिष्ट कंपनीचे एलपीजी सिलिंडर रिफिलिंगसाठी फक्त त्याच कंपनीकडे सादर करणे आवश्यक होते. पीएनजीआरबी आता कंपन्यांमध्ये पोर्टेबिलिटीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. नियामकाने म्हटले आहे की, पीएनजीआरबी वेळेवर रिफिलिंग सुनिश्चित करण्यासाठी, एलपीजी पुरवठ्याची सातत्य मजबूत करण्यासाठी आणि ग्राहकांचा विश्वास जपण्यासाठी उपाययोजनांवर ग्राहक, वितरक, नागरी समाज संघटना आणि इतर भागधारकांकडून मते आणि सूचना आमंत्रित करते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.