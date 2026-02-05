Sakal Money

YouTube Revenue : YouTube ची कमाई किती? Netflix लाही टाकलं मागे! आता 'या' फीचर्सवर करणार फोकस

YouTube Revenue : YouTube आता फक्त मनोरंजनाचे माध्यम राहिलेले नाही. तर ते आता जाहिरात, AI, Shorts, शॉपिंग आणि पॉडकास्ट या सर्व क्षेत्रांत वेगाने विस्तार करत आहे. मागच्या वर्षात $60 अब्ज महसूल मिळवत YouTube ने डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्रीमध्ये आपणच बादशाह असल्याचे सिद्ध केल आहे.
Vinod Dengale
YouTube News :आपल्या सर्वांच्या महितीतील गुगलची मालकी असलेल्या YouTube प्लॅटफॉर्मने 2025 मध्ये कमाईचा नवा इतिहास रचला आहे. Alphabetचे CEO सुंदर पिचाई यांनी 4 फेब्रुवारी सांगितले की, 2025 वर्षामध्ये YouTube ने एकूण $60 अब्ज म्हणजेच सुमारे 5 लाख कोटी रुपये महसूल आपल्या कमाईतून मिळवला आहे.

