YouTube Revenue : YouTube ची कमाई किती? Netflix लाही टाकलं मागे! आता 'या' फीचर्सवर करणार फोकस

YouTube News :आपल्या सर्वांच्या महितीतील गुगलची मालकी असलेल्या YouTube प्लॅटफॉर्मने 2025 मध्ये कमाईचा नवा इतिहास रचला आहे. Alphabetचे CEO सुंदर पिचाई यांनी 4 फेब्रुवारी सांगितले की, 2025 वर्षामध्ये YouTube ने एकूण $60 अब्ज म्हणजेच सुमारे 5 लाख कोटी रुपये महसूल आपल्या कमाईतून मिळवला आहे..या आकडेवारीत जाहिरात आणि सबस्क्रिप्शन या दोन्ही उत्पन्नाचा समावेश आहे. तुलना करायची झाल्यास, याच कालावधीत Netflixचा महसूल $45.2 अब्ज इतकाच होता. म्हणजेच YouTubeने Netflixलाही कमाईत मागे टाकलं आहे.सबस्क्रिप्शनमुळे जोरदार वाढसुंदर पिचाई यांनी सांगितले की, YouTube Music Premium आणि YouTube Premium यामुळे सबस्क्रिप्शनमध्ये मोठी वाढ होत आहे. याशिवाय, कंपनी YouTube TV साठी 10 पेक्षा जास्त नवीन जॉनर-आधारित प्लॅन लाँच करणार आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळणार आहे..जाहिरात महसूलही वाढलाGoogle प्रत्येक तिमाहीत YouTubeचा महसूल जाहीर करत नाही, पण जाहिरातींचे आकडे जाहीर करते. 2025 च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये जाहिरात महसूल तब्बल $11.4 अब्ज असून मागील वर्षी याच कालावधीत $10.5 अब्ज होता. त्यामुळे त्यात वाढ 8.7% वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ जाहिरातीतूनही YouTubeची कमाई सातत्याने वाढते आहे..32.5 कोटींहून अधिक पेड सबस्क्राइबर्सAlphabetकडे आता 325 दशलक्ष (32.5 कोटी) पेक्षा जास्त पेड सबस्क्रिप्शन यूजर्स आहेत. यामध्ये प्रमुख वाटा Google One आणि YouTube Premium यांचा आहे.तसेच, YouTubeने Premium Lite नावाचा स्वस्त प्लॅनही आणला आहे. यांची किंमत 89 रुपये प्रति महिना असून यात काही व्हिडिओ विना जाहिरातिचे बघता येतात. मात्र, म्युझिक कंटेंटवर जाहिराती दिसतील आणि बॅकग्राऊंड प्ले किंवा ऑफलाइन डाउनलोडसारख्या सुविधा उपलब्ध नसतील..AI चा प्रभाव पिचाई यांनी सांगितले की Artificial Intelligence (AI) आता YouTubeवर मोठी भूमिका बजावत आहे. 10 लाखांहून अधिक चॅनेल्सनी AI टूल्स वापरले असून यामुळे कंटेंट क्रिएशन अधिक सोपे व वेगवान झाले आहे.यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे YouTube Shorts ला दररोज 200 अब्ज व्ह्यूज मिळत असून अनेक बाजारात Shorts मधून पारंपरिक जाहिरातींपेक्षा जास्त कमाई होत असल्याचे अहवालात स्पष्ट झालं आहे. .आता 'शॉपिंग प्लॅटफॉर्म' बनणार YouTube आता स्वतःला एक मोठं ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन बनवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी 'shoppable ads' सारखे नवे फॉरमॅट आणले जात आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षक व्हिडिओ पाहतानाच थेट खरेदी करू शकतील. तसेच, ब्रँड्सना योग्य क्रिएटर्स शोधता यावेत आणि जाहिरात प्रभावीपणे करता याव्यात, यासाठी कंपनी आपले Creator Partnership Hub अधिक विस्तारत आहे.दरम्यान, सुंदर पिचाई यांनी माहिती दिली की ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लिव्हिंग रूम डिव्हाइसवर प्रेक्षकांनी 700 दशलक्ष तासांहून अधिक पॉडकास्ट पाहिले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 75% जास्त आहेत.