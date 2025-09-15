मकरंद विपट - ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च ॲनालिस्ट ‘झायडस वेलनेस’ ही आरोग्यासाठी उपयुक्त उत्पादनांचा विकास, उत्पादन, विपणन आणि वितरण करणारी एकात्मिक ग्राहक कंपनी आहे. कंपनीच्या उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये शुगर फ्री, एव्हरयूथ आणि न्यूट्रालाइट यांसारखे ब्रँड समाविष्ट आहेत. कंपनीच्या शेअरने सप्टेंबर २०२१ मध्ये २४७६ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर या शेअरच्या भावात जवळपास ४५ टक्क्यांची घसरण पाहण्यात आली आणि या शेअरचा भाव १४०० रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यानंतर काही काळ एका मर्यादित पातळीत भाव राहिला आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये पुन्हा या शेअरच्या भावाने २४८४ रुपयांची पातळी गाठली आणि परत २००० रुपयांपर्यंत खाली घसरला. .या शेअरचा साप्ताहिक पातळीचा तांत्रिक विश्लेषणाचा आलेख पाहू या. सोबतच्या आलेखात दाखविल्याप्रमाणे हा शेअर दोन वेळा जवळपास एकाच भावाच्या पातळीवरून खाली घसरला. याचाच अर्थ, २४७६ रुपये ते २४८५ रुपये ही या शेअरमध्ये विक्रीची पातळी होती. मात्र, गेल्या शुक्रवारी या शेअरने या विक्रीची पातळी वरील बाजूस तोडून २५३७ रुपयांवर बंद भाव दिला म्हणजे मागणीने पुरवठ्यावर मात केली आहे. .गेल्या चार वर्षांच्या कन्सॉलिडेशननंतर या शेअरने वरील बाजूस ब्रेकआउट दिला आहे. असा पॅटर्न हा शेअर खरेदी करण्याचे संकेत देतो. हा शेअर आताच्या भावापासून २४५० रुपयांपर्यंत खरेदी करत जावा, असे माझे मत आहे. कारण मागील आठवड्यापासून या शेअरमध्ये मोठी भाववाढ बघण्यात आली आहे..त्यामुळे कदाचित एखादे छोटे करेक्शन या शेअरमध्ये येऊ शकते. येणाऱ्या दोन वर्षांत हा शेअर ३८०० ते ४००० रुपयांचा भाव दाखविण्याची दाट शक्यता आहे. या व्यवहारासाठी २२६८ रुपयांचा साप्ताहिक पातळीवर स्टॉप-लॉस लावावा. यात लाभ-व्यय गुणोत्तर १:५ आहे, जे खरेदीसाठी पूरक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.