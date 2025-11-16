आदिवासी गौरव दिवस: बिरसा मुंडा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती (१५ नोव्हेंबर) आदिवासी गौरव दिवस म्हणून साजरी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कारण तो आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या समृद्ध वारशाबद्दल, संघर्षाबद्दल अभिमान निर्माण करतो..सी. पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपती भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जडणघडणीत आदिवासी समुदायांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत भारतातील विविध आदिवासी समुदायांनी, त्यांच्या पारंपरिक जीवनशैलीत अडथळा आणणारे ब्रिटिश वसाहतवादी प्रशासन, स्थानिक जमीनदार आणि सावकारांविरोधात उठाव केला. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वाखालच्या जहाल उलगुलान आंदोलनापासून, ते अल्लुरी सीताराम राजू, तंट्या भिल्ल, वीर गुंडदूर, राणी गाइदिनल्यू, रामजी गोंड, हुतात्मा वीर नारायण सिंह, सिद्धू-कान्हू, आणि इतर यांच्या तीव्र प्रतिरोधामधून हे सिद्ध झाले की, आदिवासी चळवळी अलिप्त बंडखोरी नव्हती, तर वसाहतवादी दडपशाहीला सातत्याने दिलेले शक्तिशाली प्रत्युत्तर होते. हे आदिवासी नेते आणि त्यांच्या संघर्षाचा गौरव करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती (१५ नोव्हेंबर) आदिवासी गौरव दिवस म्हणून साजरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण तो आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या समृद्ध वारशाबद्दल आणि संघर्षांबद्दल अभिमान आणि ज्ञान निर्माण करतो. २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या बिरसा मुंडा (आदिवासी गौरव वर्ष) यांच्या १५० व्या जयंती सोहळ्याचा शनिवारी समारोप झाला. त्यामुळे यंदाचा उत्सव खास ठरला..Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; आदिवासी समाजाची ओळख : माझा प्रवासअटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना मला खासदार होण्याचा बहुमान मिळाला. वाजपेयी यांच्या काळात स्वतंत्र आदिवासी कल्याण मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. लोकसभेचा सदस्य या नात्याने झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या स्थापनेसाठी देखील मतदान केले होते. पुढे झारखंड राज्याचा राज्यपाल बनलो, हे भाग्य आहे. झारखंडच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतल्यानंतर, त्याच दिवशी स्वातंत्र्यसैनिक भगवान बिरसा मुंडा यांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी त्यांचे जन्मस्थान असलेल्या उलिहातू येथे भेट दिली. अर्थात नरेंद्र मोदी हे उलिहातूला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान आहेत. त्यांची ही भेट केवळ अभिवादनाची औपचारिकता नव्हती; तर ती संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने आदिवासी समूहाचे महत्त्व सिद्ध करणारी एक राष्ट्रीय तीर्थयात्राच होती. पंतप्रधान (झारखंडमधील) खुंटी येथे आलेले असताना, त्यांनी विशेषतः सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित परिस्थितीतील आदिवासी समुदायांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) योजनेची घोषणा केली. पंतप्रधानांनी या योजनेच्या संकल्पनेचे श्रेय, आपले संपूर्ण आयुष्य आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी व्यतीत केलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना समर्पित केली होते. या योजनेने आदिवासी कल्याणाच्या पलीकडे जात आदिवासी सक्षमीकरणाच्या दिशेने लक्ष केंद्रित केले गेले आणि हा खऱ्या अर्थाने कायापालट ठरला. विशेष म्हणजे गेल्या दशकभरापासून आदिवासी समुदायांसाठीच्या धोरणनिर्मितीमध्ये एक मोठे मूलभूत परिवर्तन घडून आले आहे आता त्याची दिशा कल्याण केंद्रित नाही तर सक्षमीकरण केंद्रित झाली आहे..प्रधानमंत्री जनमन अभियान २०२३ मध्ये प्रारंभ झाल्यापासून या अभियानाने अनेक टप्पे यशस्वीरीत्या गाठले आहेत. विशेषतः सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित आदिवासी समूहांवर भर असलेल्या या योजनेअंतर्गत, संलग्न नऊ मंत्रालयांच्या उपक्रमांच्या एकात्मिकरणाचा अंतर्भाव आहे. याद्वारे पक्के घर, रस्ते जोडणी, पिण्याचे पाणी, वीज जोडणी, आरोग्यविषयक सुविधा, शिक्षण या आणि अशा बाबींशी संबंधित ११ महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या माध्यमातून मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरवून आणि वन धन विकास केंद्रांच्या माध्यमातून उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देत, त्यांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्याचे उद्दिष्ट या योजनेने निश्चित केलेले आहे. या अभियानाअंतर्गतचे ध्येय २०२३-२०२४ पासून सुरू होणाऱ्या तीन आर्थिक वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले, आणि आता या अभियानाच्या अंमलबजावणीची दोन वर्षे पूर्ण झाली. २४,१०४ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीच्या या योजनेची व्याप्ती १८ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशांमधील २०७ जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारलेली असून, ही योजना आदिवासी समूहातील ४८.१८ लाख लोकांसह अखरेच्या व्यक्तीपर्यंत पोचली आहे.सरकारचा आणखी एक उल्लेखनीय प्रयत्न म्हणजे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. हे केंद्र सरकारने सुरू केलेले एक परिवर्तनकारी अभियान आहे. या अभियानाला भगवान बिरसा मुंडा यांचे नाव देण्यात आले आहे. १७ केंद्रीय मंत्रालयांच्या २५ एकात्मिक उपाययोजनांच्या माध्यमातून ६३,००० पेक्षा जास्त आदिवासीबहुल गावांमध्ये मूलभूत सेवा आणि सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकासाची १०० टक्के संतृप्ती (saturation) साधणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. आदिवासी उत्पादनांचे जिओ टॅगिंग, आदिवासी उद्योग व्यवसाय परिषद (Tribal Business Conclave) आणि सरकारचे अशा प्रकारचे इतर उपक्रम म्हणजे आदिवासी समुदायांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेली सकारात्मक पावले आहेत..सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आदिवासी समुदायांना एकाकी समुदायांपासून राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहाचा भाग होण्यापर्यंतचा प्रवास साधता आला. आदिवासी समाज सक्षमीकरणाच्या या धोरणात्मक बदलाची जाणीव ठेवून झारखंड, तेलंगण आणि नंतर महाराष्ट्र राज्यांचा राज्यपाल म्हणून कार्य करत असताना वैयक्तिकरीत्या केंद्र सरकारच्या आदिवासी कार्यमंत्र्यांशी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा विस्ताराच्या विषयावर चर्चा केली होती, ज्यामुळे संबंधितांना अधिकाधिक लाभ मिळू शकतील.सरकारने ७२८ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून त्यापैकी ४७९ शाळा कार्यरत झाल्या आहेत. याचा देशभरातील सुमारे ३.५ लाख आदिवासी विद्यार 