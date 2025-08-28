ब्रह्मकमळ, कमळ आणि पानकमळ

- डॉ. कांचनगंगा गंधे (पुणे)- अशोककुमार सिंग (लखनौ)हिंदू धर्मात देवदेवतांच्या पूजासामग्रीत फुलांना विशेष महत्त्व आहे. त्याचे उल्लेख वेद, पुराण आणि इतर प्राचीन साहित्यात आहेत. विष्णू पुराणामध्ये प्रकृती, निसर्ग, झाडं, फुलं यांच्या संदर्भात एक श्लोक आहे. ‘पुष्पाणि दृष्टा मुमुक्षुर्विष्णुं ध्यायते।’ फुलं म्हणजे शुद्धतेचं आणि शांततेचं प्रतीक! हिंदू संस्कृती आणि कमळ यांचं आध्यात्मिक नातं सहा हजार वर्षांपूर्वीचं असल्याचे उल्लेख ऋग्वेद, आयुर्वेदात आहेत. सर्व फुलांमध्ये कमळ फुलाला विशेष महत्त्व आहे..ने सृष्टीची निर्मिती केली त्या ब्रह्मदेवाच्या आदरार्थ, हिमालयातल्या उत्तराखंडातल्या हेमकुंड, चामोली भागात ३००० ते ५७०० मीटर उंचीवर असलेल्या अल्पाईन कुरणांमध्ये, गवतांमध्ये, हिमनद्यांच्या उतारावर ऑगस्ट ते ऑक्टोबर काळात बहरणारं ‘ब्रह्मकमळ’ हे मूळ कमळ असल्याचे उल्लेख पुराण, रामायण, महाभारतात सापडतात. हनुमानानी आणलेल्या संजीवनीमुळे मूर्च्छित लक्ष्मणाला शुद्ध आली. त्याप्रीत्यर्थ देवदेवतांनी स्वर्गातून या ब्रह्मकमळांचा वर्षाव केला. बद्रीनाथ, केदारनाथाच्या देवळात श्रावण भाद्रपदात ही फुलं वाहण्याचा प्रघात आहे. नंदाष्टमीच्या उत्सवात देवीलाही ब्रह्मकमळं वाहतात म्हणून याला ‘देवपुष्प’, कॅपफू, कॉन, वॉनसेंबू अशीही नावं आहेत. वनस्पतिशास्त्रात ‘साऊसुरिया ऑबव्हॅलाटा’ या नावानी ओळखलं जातं! सूर्यफुलाच्या कुळातल्या या फुलांचा रंग पांढरट, पिवळट असतो. .फुलाला बाहेरून चार, पाच तलम आवरणं, एकमेकांना जोडल्यासारखी जणू हात जोडून नमस्कार करीत असल्यासारखी दिसतात. फुलाच्या मध्यभागात हिरवट-पांढरे नाजूक पुंकेसर आणि त्याच रंगाचे स्त्रीकेसर असतात. वर्षातून एकदाच रात्री फूल उमलतं. फूल पूर्ण उमलायला दोन तास लागतात. तेव्हा ते आठ इंचापर्यंत मोठं होतं. ‘बॉम्बस’ या मधमाशीमुळे परागीभवन होतं, पण हे फूल फार कमी तास उमललेलं राहतं. फुलांमध्ये युजेनॉल (लवंगेसारखा वास) आणि त्यासारखी रासायनिक द्रव्य तयार होत असल्यामुळे वास थोडा उग्र, तिखट असतो. ब्रह्मकमळाच्या मुळापासून निघणारं तेल उच्च प्रतीचं अत्तर आणि केसवाढीच्या तेलात वापरतात. देवपूजेसाठी या फुलांच्या अति वापरामुळे त्यांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहेत..पाण्यात उगवणारं, लक्ष्मी, विष्णूशी नातं सांगणारं ‘कमळ’ हिंदू धर्मात अतिशय महत्त्वाचं मानलं आहे. कमळ पुनर्जन्म, दृढता आणि शक्ती दर्शवते. आध्यात्मिक ज्ञान, सौंदर्य, प्रजननक्षमता, शुद्धता, शाश्वतता आणि समृद्धी अशा गुणधर्मांचे उल्लेख वेदांमध्ये आढळतात. पुराणकथेनुसार ‘कमळ’ विष्णूच्या नाभीतून उत्पन्न झाले. त्याच्या मध्यभागात ‘विश्वकर्मा- भगवान ब्रह्म विराजमान झाले. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचं नातं कमळाशी जोडलेलं आहे. त्यांचं ते ‘आसन’ आहे. याशिवाय श्रीगणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, अग्निदेवता, श्रीराम, सूर्य यांचं हे ‘कमलासन’ आहे. लक्ष्मीची पूजा करताना कमळाच्या १०८ बियांची माळ जप करण्यासाठी वापरतात. शक्तीची देवता दुर्गा हिने राक्षसांचा नाश केल्याने वरुणाने कमळाच्या फुलांनी अलंकृत केले..पवित्रता, सुख, संपत्ती आणि समृद्धी दर्शवणारं गुलाबी-लाल कमळ देवदेवतांचे प्रतिनिधित्व करते. विद्येची देवता सरस्वती पांढऱ्या कमळावर विराजमान झालेली आहे. सूर्यप्रकाशात कमळाचा रंग जास्त तजेलदार दिसतो. परागीभवन झाल्यावर तयार होणाऱ्या फळाला ‘कमळकाकडी’ म्हणतात. त्यातल्या बिया पक्व झाल्या की देठ पाण्यात वाकतं. बिया पाण्यात पडून पुन्हा उगवतात. म्हणून कमळाला पुनर्जन्माचं प्रतीक मानतात. श्रीमद् भागवतामध्ये कमळाविषयी श्लोक आहे. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । नमः पङ्कजनेत्राय । नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये .कॅक्टसच्या कुळातलं ‘पानकमळ’ हे पानाच्या खरं तर पानासारख्या दिसणाऱ्या खोडाच्या बेचक्याबेचक्यातून श्रावण भाद्रपदात रात्री उमलणारं पांढरंशुभ्र, डौलदार, सुवासिक आपल्याकडचं ‘ब्रह्मकमळ’ वनस्पतिशास्त्रात ‘एपिफायलम् ऑक्सिपेटॅलम्’ नावानी ओळखलं जातं. बेन्झील सॅलिसिलेट आणि मेथील लिनोएटमुळे फूल उमलल्यावर सुंदर वास येतो. याचं उमलणं वातावरणातील उष्णता, दिवसा मिळणारा सूर्यप्रकाश आणि हवेतला दमटपणा यावर अवलंबून असतं. फुलाचा सुगंध मन प्रसन्न करते, आनंद आणि उत्साह देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.