ढिंग टांग : काटकसरीचे धडे..!

काटकसरीने राहावे, उगाच उधळमाधळ करू नये. बचत हीच कमाई असते. ‘चमडी जाए, पण दमडी ना जाए’ अशी गुजराथी भाषेत म्हणच आहे. आम्ही स्वत: काटकसरीचे साधे जीवन जगतो. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी हे आमचे जीवनसूत्र आहे. वंदनीय वडाप्रधान मोदीजींनी काटकसरीने राहा असा सल्ला दिला आहे. देर आव्या, पण दुरुस्त आव्या असेच आम्ही म्हणू. मेट्रोने प्रवास करा, तेल कमी वापरा, वर्क फ्रॉम होम करा, वर्षभर सोने खरेदी करु नका…अशा अनेक सूचना वं. मोदीजींनी केल्या आहेत. त्या आम्हास शिरोधार्य आहेत..विनम्रपणे हे नमूद केले पाहिजे की, या सर्व सूचना करण्यापूर्वी वं. मोदीजींनी आम्हालाच आदर्श नमूना म्हणून डोळ्यापुढे ठेवले. या सर्व सूचना बहुमूल्य असल्याच्या संशयाने त्यांनी त्या आजवर केल्या नव्हत्या. बहुमूल्य चीजवस्तू अशी खर्च करु नये. त्यामुळे विदेशी मुद्रा वाया जाते.आता आमचेच उदाहरण घ्या…घ्या ना! :आम्ही आयुष्यभर मोटार, मोटारसायकल किंवा साधी सायकलसुद्धा वापरली नाही. चालण्याचा आम्हाला मनस्वी कंटाळा आहे. ‘मॉर्निंग वॉक’ला जाण्याचा अभिनय करुन (दुसऱ्याच्या पैश्याने) मिसळ खाऊन परत यायचा परिपाठ आम्ही ठेवला आहे. सकाळचा चहादेखील तिथेच सुटतो! भोजनासाठीही आम्ही एखादे मंगल कार्यालय हेरून थोड्या वेळाने तोंड पुसत बडिशेप चघळत बाहेर पडतो..आम्ही आयुष्यभर ‘वर्क फ्रॉम होम’ करीत आलो. प्रारंभी आम्ही ‘सध्या घरीच आहे’ येवढेच सांगत होतो, आता ‘वर्क फ्रॉम होम करतो’ असे उत्तर देतो. ‘वर्क फ्रॉम होम’ पद्धतीने संपूर्ण राज्याचा कारभार चालवता येतो, हे आपण पाहिले आहे. मग घर का चालवता येऊ नये?‘वर्क फ्रॉम होम’चे असंख्य फायदे आहेत. गेल्या कैक वर्षात आम्ही फुल प्यांट घेतलेली नाही, यात काय ते समजा!! गंजीफ्राकावर महिनोनमहिने निघतात. आठवड्यातून एकदा आंघोळ करुन आम्ही पाणी आणि साबणाचीही बचत करतो..आम्ही आयुष्यभरात कधीही गुंजभर सोने खरेदी केले नाही. सोने आणि माती आम्हा समान हे चित्ती!! ‘परवडत नाय सांगा ना’ असे हिणवणाऱ्यांकडे आम्ही उदार दृष्टिकोनाने पाहातो.आम्ही आयुष्यभरात कधीही परदेशी प्रवासाला गेलो नाही. खर्च टाळण्यासाठी आम्ही साधे कोकणात जात नाही, परदेशात कोण जायला बसले आहे? परदेश प्रवास ही करण्याची गोष्ट नसून टाळण्याची आहे..आम्ही आयुष्यभर मेट्रो, उपनगरी रेल्वेगाड्या, बस यांचाच वापर केला. पैसा वाचवावा, म्हणून अनेकदा विनातिकिट प्रवास केला. त्यापायी प्रसंगी तिकिट तपासनीसांच्या हिंसेलाही तोंड दिले.खाद्यतेलाच्या आयातीवर बरीच विदेशी मुद्रा खर्च होते. अतएव तेलकट पदार्थ खाणे टाळा! उदाहरणार्थ, बटाटेवडे हे खायला अतिशय स्वादिष्ट. परंतु, करायला खर्चिक. बटाटे उकडायचे, ते बेसनात तळून काढायचे, या प्रक्रियेत इंधन जळते. ग्यास लागतो. कुठून आणायचा? होर्मुझ बंद आहे…अतएव, वर्षभर बटाटेवडे खाणे बंद केले तर बेचाळीस हजार कोटींचे इंधन वाचेल. चाळीस हजार कोटी हा आम्ही असाच फेकलेला आकडा आहे. तो जास्त असू शकतो!तथापि, सांप्रतकाळी सारे विश्व घोर संकटाचा सामना करीत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे तेलपुरवठा महाग झाला आहे. अशा परिस्थितीत आपणही काटकसरीने राहून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला संकटरुपी खड्ड्यातून ओढून काढले पाहिजे. देशातला पैसा देशातच राहिला पाहिजे. देशासाठी तुम्ही येवढे तरी करणार, म्हंजे काही नाही करणार की नाही? चला, लावा पंखा, पडा उताणे!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.