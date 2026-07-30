ढिंग टांग : व्याघ्रदिनाची अरण्यकथा..!

नुकताच पाऊस पडून गेला होता. (अरण्यकथेची सुरुवात अशीच असते, ज्जा!) झाडेझुडे अजून ओली होती. (आता पाऊस पडून गेल्यावर काय होणार? कैच्या कैच!!) तेंदूच्या वृक्षावर वानरांचा कळप आराम करत होता. काही वानरे उगीच पाने वळत फांद्यांवर बसली होती. (पाने वळत होती, विड्या नव्हे!) पाणवठ्यावर हल्ली कुणीही फारसे येत नाही. जिथे तिथे रानात डबकी साचल्याने वन्यजीवांची तहान जवळच भागते. उगीच कोण पाणवठ्यापर्यंत तंगड्या तोडत जाईल? (नोंद : प्राण्यांनाही मॉर्निंग वॉकचा कंटाळा येतोच.) पण पाऊस थांबला की कुणी ना कुणी टहलायला इथे येतेच. हळू हळू वन्यजीव येतात. एक वाघाची जोडी पायवाटेवर किरण साधून बराच वेळ बसली होती. एखादा चांगलासा काळवीट बघून व्याघ्रदिन साजरा करण्याचा त्यांचा इरादा होता. वाघाची जोडी ही पिता आणि लेकराची होती. लेकराला आता शिकारीचे शिक्षण द्यायला हवे, असे बाबा वाघांनी मनावर घेतले होते….एक मत्स्यगरुड झेपा टाकत आला आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावरचा मासा टिपून उडत गेला. बारके-सारके प्राणी शिकार मिळवतात, आणि आपल्याला नाही? बाबा वाघ उदास झाले.‘‘बॅब्स, अजून किती वेळ असंच बसायचंय?’’ बछड्याने कंटाळून विचारले. पावसाळ्या शिंच्या माश्या फार उच्छाद मांडतात. माश्या मारुनच तो कंटाळला होता..‘‘एक हरणांचा कळप दिसतोय, त्यातलं एखादं उडवू!’’ नजर न हटवता बाबा वाघ म्हणाले. बछड्यालाही उत्साह आला. त्यानेही पोझिशन घेतली.एरवी वाघाचा कडका लागला की बाकीचे वन्यजीव सावध होतात. (अरण्यकथांमध्ये चाहूल वगैरे शब्द वापरले जात नाहीत. कडका म्हणजेच चाहूल. ओके?) पण यावेळी बाबा वाघांना बदल जाणवला. तेंदूच्या झाडावरची वानरे खर्र खक असा इशारा देत नाहीत. हे इथे फर्लांगभर अंतरावर पिसारे फुलवून टाइमपास करणारे मोरही केका देत नाहीत. पक्षीही बेधडक अंगावरुन पाणवठ्याकडे जातयेत आहेत. पुढून येणारा हरणांचा कळपही ताठ मानेने निर्भयपणे चालत येत आहे…हे काय गौडबंगाल आहे?.‘‘बछड्या, कुछ तो गडबड है! या अरण्यातले सगळे प्राणी अचानक निर्भय कशाने झाले?’’ कपाळाला आठी घालून बाबा वाघांनी बछड्याला उगीचच विचारले.‘‘डोण्ट नो, ब्रो!,’’ बछडा सहज पंजा हवेत उडवत म्हणाला. तो जेन झी होता, त्यामुळे भीतीचा लवलेश त्याच्या जबड्यावर नव्हता. शिवाय तो बोलून चालून वाघ! तो कशाला भिणार?तेवढ्यात एक रान डुकरीण आपले आठ-दहा पोरांचे आटोपशीर लेंढार घेऊन पटकन समोर आली. वाघाला बघून तिने ‘हाय’ म्हटले, आणि सरळी निघून गेली!! एक आस्वली खुळ्यावाणी वाघ-बछड्याला चक्क हुंगून फिक्कन हसत पळाली..तेवढ्यात हरणांचा कळप टप्प्यात आला. दोन्ही वाघांनी पवित्रा घेतला. एका झेपेत काळवीट लोळवायचा असा इरादा होता. पण खुद्द काळवीटच समोर आला आणि ‘काय रं वाघ्या, आज हिकडं कुटं? कामंधामं न्हाईत वाटतं, बायलीनं घालिवलं व्हय घराभाईर..!’’ असे चक्क चेष्टेच्या सुरात म्हणाला. बाकीची हरणं हसत हसत भुंकली किंवा भुंकत भुंकत हसली.‘‘आम्ही आता तुला भ्येत नसतोय! नीघ घराकडं…कडंकडंनं जा! कळलं का?’’ काळवीटाने दम मारला. वाघोबा खचूनच गेले.तेवढ्यात हरणांचा कळप ‘ झुरळ, झुरळ’ असे ओरडत घाबरुन उधळला आणि अदृश्य झाला. वानरानं खर्र खक असा इशारा दिला. मोर ओरडायला लागले. बाबा वाघ बछड्याला म्हणाले, ‘‘कळलं काय घडलं ते? आता अरण्यातले प्राणी वाघाला घाबरत नाहीत, झुरळ म्हटलं की त्यांची तंतरते!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.