ढिंग टांग : …म्हणून मी उत्तर देत नाही! (एक प्रवास वर्णन..)

अच्छे दिन आनेवाले है, असे मी नेहमी म्हणतो. ते येवोत किंवा न येवोत, आपल्या मनाची तयारी हवी, येवढेच माझे म्हणणे. अच्छे दिन यावेत, यासाठी मी दिनरात धडपडत असतो. त्यासाठी जगाच्या पाठीवर कुठेही जाण्याची माझी तयारी असते. सध्या मी सुदूर नॉर्वेत येऊन पोचलो आहे..मजल दरमजल करत इथवर आलो. संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये जाऊन आधी तेलविषयक करार करून टाकले. शेख नाहयान हे तर माझे जुने फ्रेंड आहेत. त्यांची गळाभेट घेतली. मग नेदरलँडला गेलो. तिथे प्रधानमंत्री रॉबभाई जेट्टन यांनी मला चोला साम्राज्यातला जुना ताम्रपट देऊन टाकला. म्हणाले, ''तुमची चीजवस्तु, तुम्हाला वापस!'' मी म्हणालो, ''तुमच्याकडे ट्युलिपचे फूल आहे, तर आमच्याकडे कमळाचं! एक भुईत उगवतं, दुसरं पाण्यात! हाहा!'' वास्तविक माझा प्रयत्न बरा होता, पण डचांना विनोदबुध्दी नसावी!! जवां दो..तिथून मी सरळ स्वीडनला गेलो. तिथे पंतप्रधानांनी मला गुरुवर्य रवींद्रनाथांचे हस्तलिखित सुपूर्द केलं. बदल्यात मी त्यांना रवींद्रगीतांचा संग्रह भेट दिला. स्वीडनमध्येही पिशव्या मागून घेतात. मी शांतिनिकेतनची एक पिशवी त्यांच्या हातात कोंबली..तिथून मी सरळ नॉर्वेत आलो आहे. नॉर्वे हा देश मला खूप आवडतो. इथे मूस आणि रेनडिअर बघायला मिळतील, असे मला सांगण्यात आले. मूस हे काही पदार्थाचे नाव नाही. (उदा. चाकलेट मूस.) तो एक प्राणी आहे. जंगलात आढळतो, पण बऱ्याचदा शहरातही दिसतो. रेनडिअरच्या गाडीत बसून फिरण्याची इच्छा होती. माझ्या यजमानांकडे ती मी व्यक्त केली. आपणही रेनडिअरच्या गाडीत बसून गाणी म्हणावीत, लोकांना भेटवस्तू द्याव्यात, 'अच्छे दिन आनेवाले है' हे एकेकाळी गाजलेले गीत घोगऱ्या आवाजात म्हणावे, असे मला भारी वाटते. पण यजमान नॉर्वेचे प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर यांनी रेनडिअरची गाडी उपलब्ध करणे अवघड आहे, असे सांगितले. त्याऐवजी त्यांनी मला नॉर्वेतील बहुमानाचा 'ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' हा किताब दिला. नावच एवढे भारदस्त आहे की नुसताच नॉर्वेचा सन्मान येवढे म्हणावे..नॉर्वेत एवढा सन्मान झाला, पण काही लोकांना (तिथेही) चांगले बघवत नाही. त्यांच्या पंतप्रधानांशी मी हस्तांदोलन करत होतो, आणि गळाभेट कशी घेता येईल, याच्या शक्यता (मनातल्या मनात) तपासत होतो, तेव्हा एक पत्रकार भगिनी काहीतरी बोलल्याचे मला ऐकू आले. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकात नॉर्वे प्रथम स्थानावर आहे, तर भारत १५७व्या क्रमांकावर आहे. आमच्या पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे का देत नाही? असा प्रश्न तिने केला, हे मागाहून कळाले. तिचे नाव हॅलेबेन लिंग असे काहीसे होते. पण नाव काहीही (आणि कसेही) असो, हा काय प्रश्न झाला?.तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तरे का देत नाही? हा कुठला प्रश्न आहे? आणि याला उत्तर काय देणार? बरे, या प्रश्नात अडचणीचे असे काय होते? 'असंच' हे (खरे) उत्तर मी देऊ शकलो असतो. पण त्याऐवजी मी गपचूप निघालो. त्या हॅलेबेन लिंग नावाच्या पत्रकार भगिनीने मला 'हौआर्यु' हा प्रश्न विचारला असता तरी मी 'सारु छे' एवढे माफक उत्तर दिले असते. तुम्ही उत्तर का देत नाही? हा काय प्रश्न झाला? कैतरीच!!इथून इटलीला जाणार आहे. विमानाचे इंधन महागले आहे. उगीच एकाच दौऱ्यात आणखी पाच देश नको! पुढल्या वेळी बघू!