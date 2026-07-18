देह-संदेह : आपण सारे ‘नवे कुंभकर्ण’...

विश्राम ढोले, माध्यम, तंत्रज्ञान व संस्कृतीचे अभ्यासकनऊ वर्षांपूर्वी नेटफ्लिक्सने एक खळबळजनक ट्वीट केले होते, “झोप ही आमच्यासाठी सर्वात मोठी शत्रू आहे.” त्याच दरम्यान कंपनीचे संस्थापक रीड हेस्टिंग यांनीही “तुम्हाला जेव्हा ‘नेटफ्लिक्स’च्या कार्यक्रमाचे व्यसन लागते तेव्हा तुम्ही उशिरापर्यंत जागता. त्यामुळे आम्ही खरंतर झोपेशी स्पर्धा करीत आहोत; पण काठावर.” असे विधान केले होते. शत्रू म्हणो की स्पर्धक; झोप या मूलभूत मानवी गरजेकडे बघण्याचा ‘नेटफ्लिक्स’चा दृष्टिकोन पुरेसा स्पष्ट आहे. पण तो एकट्या ‘नेटफ्लिक्स’चा नाही. माणसांची जागृतावस्था म्हणजे मुख्यत्वे ‘कार्यक्षम उत्पादनासाठी वापरायचा कालावधी’ असे गृहितक असलेल्या एकूणच भांडवली व्यवस्थेचाही झोपेबद्दलचा दृष्टिकोन तसाच असतो. ‘नेटफ्लिक्स’ने तो अगदी नागड्या पातळीवर मांडला इतकेच. बाकी २४x७ तास चालण्याचे ब्रीद मानणाऱ्या, ‘दी सिटी नेव्हर स्लिप्स’ म्हणणाऱ्या, वस्तू आणि आशयाच्या निर्मितीसाठी अहोरात्र धपापणाऱ्या व्यापारीव्यवस्था अनेक आहेत. त्याही झोपेला अनुत्पादक स्थिती मानत कोणाच्या तरी झोपेच्या गरजांशी स्पर्धा करीत असतात. त्यांचा संकोच करीत असतात. बहुतेकवेळा गरजांचा हा संकोच सक्तीने नव्हे तर युक्तीने केला जातो. .झोपेशी स्पर्धाअमेरिकी कला चिकित्सक आणि निबंधकार जोनाथन क्रारी यांनी त्यांच्या ‘24x7: लेट कॅपिटॅलिझम अँड दी एन्डस् ऑफ स्लीप’ या पुस्तकात भांडवली व्यवस्थेने झोपेशी धरलेल्या शत्रूत्वाची राजकीय-आर्थिक दृष्टिकोनातून मांडणी केली आहे. त्यांच्यामते झोप म्हणजे भांडवलीव्यवस्था ज्याला अजूनही पूर्णपणे जिंकू शकला नाही, असा मानवी अनुभवाचा शेवटचा बालेकिल्ला. वेळ आणि शारीर स्थिती यांचे सतत व्यापारी क्रयमूल्यात रूपांतर करू पाहणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेला झोप म्हणजे वेळ फुकट घालविणारी आणि शरीर अनुत्पादक ठेवणारी अवस्था वाटते. म्हणून ती कशी कमीत कमी ठेवता येईल यासाठी या व्यवस्था प्रयत्न करत असतात. म्हणूनच लक्ष वेधून घेणे आणि टिकवून ठेवणे हाच ज्यांचा धंदा आहे, अशा माध्यमकंपन्या व डिजिटल व्यवस्थांना झोप ही शत्रू किंवा स्पर्धक वाटते. त्यामुळे झोपेचे प्रमाण आणि झोपेची गुणवत्ता कमी होत असल्याच्या तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. रात्री उशिरापर्यंत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चालणारे बिंजिंग, मोबाईलवरून रात्री उशिरापर्यंत चालणारे चॅटिंग, समाजमाध्यमांवरील ‘स्क्रोलिंग’ अशा अनेक कारणांमुळे पुरेशी, समाधानकारक झोप मिळण्याचे प्रमाण घटू लागले आहे. तसे होत असल्याचे सर्वसाधारण चर्चांमध्ये नेहमी बोलले जाते. बरेचदा वैयक्तिक पातळीवर तसा अनुभव येतोही. पण यासंबंधी झालेल्या व्यापक जागतिक सर्वेक्षणांमध्ये याबद्दल एकवाक्यता नाही..विकसित औद्योगिक देशांमधील आणि अविकसित देशांमधील प्रौढ व्यक्तींच्या प्रतिदिन झोपेच्या कालावधीमध्ये फार लक्षणीय फरक नाही, असे आढळले. दिल्लीस्थित ‘पॉप्युलेशन कौन्सिल’ने पौगंडावस्थेतील तसेच तरुण मुलामुलींच्या झोपेबाबत २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये व्यापक सर्वेक्षण केले होते. त्यात मोबाईलचा वापर दोन तासांपेक्षा जास्त करणाऱ्यांमध्ये झोपेविषयक तक्रारींचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले होते. त्यातही मुलग्यांपेक्षा मुलींमध्ये ते जास्त होते. जपानमध्येही तरुणांच्या झोपेचे प्रमाण खालावले असल्याचे दिसले. त्यामुळे झोपेचे प्रमाण कमी होत असल्याच्या मुद्द्याबाबत जागतिक पातळीवर अशी एकवाक्यता नाही. पण झोपेची गुणवत्ता कमी होत असल्याचे मात्र बहुतेक सर्व संशोधनांमधून दिसून आले आहे. झोपेतून वारंवार जाग येणे, सतत स्वप्न पडणे, गाढ झोप न लागणे, झोपेनंतरही पुरेसे ताजेतवाने न वाटणे ही या कमी गुणवत्तेच्या झोपेची लक्षणे. अशा तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. आपल्याकडे मानवी चेतनेच्या (कॉन्शसनेस) जागृती, स्वप्न आणि सुषुप्ती आणि तुर्या अशा चार अवस्था सांगितल्या आहेत. त्यातील स्वप्न आणि सुषुप्ती या निद्रेच्या अवस्था. त्यातील सुषुप्ती म्हणजे प्रगाढ झोप. एक अशी स्थिती की जिथे कर्ता-करविता, आप-पर, व्यक्ती-वस्तु असे भेदच गैरलागू असतात. तो एक शुद्ध, अविभाजित चेतन अनुभव असतो. ही फक्त देहाला दिलेली विश्रांती नसते. ती एरवी नेहमीच व्यापून राहणाऱ्या भौतिक भेदालाही दिलेली विश्रांती असते. अशी प्रगाढ निद्रा मनाला ताजेतवाने करते. चांगल्या झोपेने मेंदूचे आरोग्य चांगले राहते, स्मृतींची योग्य साठवणूक होते, हे आधुनिक मेंदूविज्ञानानेही सिद्ध केले आहे. त्यामुळे झोपेवरील दुहेरी आक्रमण चिंतेची बाब आहे. त्याला फक्त आशय निर्माण करणारी माध्यमे व डिजिटल व्यवस्थाच कारणीभूत आहेत, असे नाही. इतरही काही व्यवस्थात्मक कारणे आहेत. पण अहोरात्र लक्ष वेधून घेणाऱ्या, सदा उत्तेजित अवस्थेत ठेवू पाहणाऱ्या माध्यमांचा, डिजिटल व्यवस्थांचा वाटा मोठा आहे आणि तो प्रत्यही वाढतो आहे, हे नक्की..आपल्याला रावणाचा भाऊ कुंभकर्णाची गोष्ट माहीत आहे. त्याची अपार भूक, अफाट शक्ती आणि अचाट तप यामुळे देव धास्तावले. त्याला ताब्यात ठेवण्यासाठी वर म्हणून ‘इंद्रासन मिळावे’ याऐवजी ‘निद्रासन मिळावे’ असे घात करून त्याच्याकडून वदवून घेण्यात आले. परिणामी तो महिनोन् महिने प्रगाढ निद्रेत रहायला लागला. एका अर्थाने देवांनी झोप या स्थितीचा कुंभकर्णाच्या शक्तीविरोधात एक शस्त्र म्हणून वापर केला. आपल्या बाबतीत माध्यम व डिजिटल व्यवस्थाही झोपेचा शस्त्र म्हणून वापर करीत आहेत. पण उलट्या पद्धतीने. भांडवली, व्यापारी व्यवस्थांना शरीराची जागृत अवस्थाच हवी असते. कारण त्याच अवस्थेत आपण उत्पादक आणि उपभोगी असतो. म्हणून त्याच अवस्थेत राहण्यासाठी या अवस्था आपल्याला आशयाचे कुंभकर्णी- बकासुरी खाद्य पुरवायला लागते आणि आपल्या स्वायत्त-शारीर झोपेवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करते..पौराणिक कथेतील दैवी सत्ता राजकीय नियंत्रणासाठी कुंभकर्णावर निद्रेची सक्ती करते. तर आजची भांडवलीव्यवस्था उत्पादनासाठी जागे राहण्याची भूरळ पाडते. कुंभकर्णाची मूळ भूकच प्रचंड होती. आपल्याला ठरवून वखवखलेपणाची सवय लावली जातेय. पण दोन्ही ठिकाणी जागृती आणि निद्रा यांची नैसर्गिक लय मोडली जाते. ती मोडले जाणे महाशक्तीशाली कुंभकर्णालादेखील परवडले नव्हते. आपल्याला तरी कसे परवडेल? म्हणूनच झोपेसंबंधीच्या या आधुनिक संदेहाबद्दल, संकोचाबद्दल वेळीच जागे होण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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