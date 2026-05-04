अग्रलेख : नाही रे उजाडत...

''माणसाने केलेल्या सर्व कायद्यांची जर त्याला जरुरी पडत असेल, तर माणसांची जात महागुन्हेगार आहे, असेच म्हणावे लागेल,'' अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेली घटना पाहता या म्हणीची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. सर्व जण 'महाराष्ट्र दिन' साजरा करत असताना माणुसकीला लाजविणारे कृत्य घडत होते आणि एक कोवळा, निष्पाप जीव मानवी रूपात वावरणाऱ्या राक्षसी वृत्तीचा बळी ठरत होता. कोणालाही ऐकू न आलेल्या तिच्या किंकाळ्या आपल्या निर्ढावलेल्या व्यवस्थेला आर्त हाका मारत होत्या. अजून जगही व्यवस्थित न पाहिलेली एक कळी वासनेने पछाडलेल्या नराधमाची शिकार ठरली आणि आपल्या व्यवस्थेचे एका अर्थाने वस्त्रहरण झाले..या घटनेनंतर नागरिक भडकणे, आरोपीला आमच्या स्वाधीन करा, भरचौकात फाशी द्या, अशी मागणी करणे, महामार्ग रोखून धरणे हा संतप्त भावनांचा उद्रेक होता. झोपलेल्या यंत्रणेला उठविण्यासाठी ते गरजेचे होते. अशा घटना महाराष्ट्रात अनेक वेळा घडल्या आहेत; पण त्यांचा शेवट जनतेला अपेक्षित अशा शिक्षेने व तोही लवकर झालेला पाहायला मिळाला नाही. म्हणून एखाद्या गुन्हेगाराला भरचौकात फासावर लटकवा, अशी जेव्हा मागणी होते, तेव्हा तो व्यवस्थेवरचा अविश्वास असतो. या घटनेनंतर एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि तोच संतप्त नागरिक विचारत होते. या घटनेतील आरोपीने यापूर्वी अशाच प्रकारचे दोन गुन्हे केले आहेत. एका घटनेत जवळची नातेवाईक मुलगी बळी पडली, तर दुसऱ्या प्रकरणात एक ६५ वर्षीय महिला पीडित होती. मग हा नराधम कारागृहातून बाहेर आलाच कसा? त्याला आधीच्या दोन कृत्यांत कठोर शिक्षा झाली असती तर आज एक जीव वाचला असता. आणि येथेच आपल्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. दुर्दैव म्हणजे अनेक प्रश्नांची उत्तरे शेवटपर्यंत निरुत्तरित राहतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृह हे महत्त्वाचे खाते आहे. त्यामुळे व्यवस्थेच्या अपयशाची जबाबदारी त्यांना स्वीकारावीच लागेल. विरोधक व समाजमाध्यमांवरील टीकेचा भडिमार सहन करावाच लागेल आणि ते स्वाभाविकही आहे; पण येथे भावनिक होऊन निर्णय घेता येणार नाही, हेही तितकेच खरे. कारण नसरापूर प्रकरणातील नराधमाच्या गळ्यापर्यंत फास आवळण्यासाठी पुढची सगळी प्रक्रिया जलदगतीने; पण योग्य कायदेशीर टप्पे पूर्ण करून पार करावी लागेल. याची जाणीव असल्यानेच ''सगळ्यांना वाटतं अशा नराधमांना भरचौकात फाशी द्यावी; पण लोकशाहीत तसे करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. कोणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, या दृष्टीने कोणतीही पळवाट न ठेवता या नराधमाला मृत्युदंडाची शिक्षा कशी होईल, याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल,'' असा शब्द फडणवीस यांनी दिला आहे. अशा घटना घडतात तेव्हा राजकारणालाही ऊत येत असतो. जो तो आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतो; पण तेवढे भान असेल तर राजकारणी कसले? ''जोपर्यंत त्या नराधमाला फाशी होत नाही, तोपर्यंत कुणीही व खास करून राजकारणी मंडळींनी सांत्वनासाठी येऊ नये,'' अशी इशारावजा विनंती पीडित मुलीच्या वडिलांनी व्हिडिओद्वारे करणे, हे संबंधितांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यासारखे आहे..अनेक भयानक घटनांतील आरोपींना मिळणारे जामीन, काही प्रकरणात निर्दोष मुक्तता हे न समजण्यासारखे आहे. जामीन मिळाल्यानंतर आरोपीची भव्य चारचाकी रॅलीतून मिरवणूक, पीडितेच्या दारासमोर फटाक्यांची आतषबाजी केलेली आपण पाहिले आहे. आणि येथेच जनता अस्वस्थ होते. व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो. पण मनाचा दुसरा कोपरा सांगतो म्हणून आपण अजूनही न्यायासाठी पोलिस चौकीत किंवा न्यायालयात जातो. सरकारसमोर गाऱ्हाणे मांडतो. पीडितेला जलद न्याय, आरोपीला कृत्यानुसार कठोर शिक्षा झाली तरच आपल्याकडे 'न्यायव्यवस्था' नावाची यंत्रणा आहे, यावर जनतेचा विश्वास शिल्लक राहील, हे राज्यकर्त्यांबरोबर पोलिस प्रशासन व न्याय यंत्रणेने लक्षात ठेवावे. २०१२ मध्ये दिल्लीत घडलेल्या 'निर्भया'प्रकरणी तब्बल आठ वर्षांनी म्हणजे २०२०मध्ये तिघांना फाशी झाली. हे प्रकरणही 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट'द्वारे हाताळले गेले. त्यामुळे आता 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट'ची व्याख्या, नियम, कायदे बदलावे लागतील का, याचाही विचार सरकारला करावा लागेल. 'फाशी' हा शिक्षेचा प्रकार असावा की नसावा, याबाबत मतभिन्नता आहे. यावरही सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल. महिला सबलीकरणाबाबत तोंडच्या नुसत्या वाफा काढणाऱ्यांना याकडे पाहण्यास वेळ नाही. महिलांच्या संरक्षणासाठी एवढे कायदे करून शिवाय बाल हक्क किंवा महिला आयोगासारख्या यंत्रणा असतानाही अत्याचाराच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. अशा वेळी विंदा करंदीकर यांच्या 'नाही रे उजाडत...' या ओळीची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही..एखाद्या गुन्हेगाराला भरचौकात फासावर लटकवा, अशी जेव्हा मागणी होते, तेव्हा तो संतापाचा उद्रेक व व्यवस्थेवरचा अविश्वास असतो. नसरापूर प्रकरणातील नराधमाच्या गळ्याला फास आवळण्यासाठी पुढची सगळी प्रक्रिया जलदगतीने; पण योग्य कायदेशीर टप्पे पूर्ण करून पार करावी लागेल.