ढिंग टांग : आखरी रस्ता : एक पाहणी..!

पाहणी दौरा ही काही सोपी गोष्ट नव्हे. त्यासाठी घर सोडून प्रवास करावा लागतो. जेथे जायचे तेथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधितांना सूचना (बहुमोल हा शब्द राहिला...) कराव्या लागतात. पण ज्या स्थळाची पाहणी करायची, तिथे पोहोचवणारा रस्ता तर हवा की नाही? इथे मुळात पाहणीच एका न झालेल्या रस्त्याची करायची होती. तरीही आमच्या लाडक्या साहेबांनी (रविवार असूनही) मुंबई-गोवा महामार्ग या काल्पनिक रस्त्याच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी दौरा काढला. त्याचीच ही गोष्ट. .मुंबई-गोवा महामार्ग हा ऑलमोस्ट झाला आहे, अशी आवई अनेक जण उठवतात. वास्तविक हा महामार्ग जन्मतःच प्रस्तावित आहे, आणि बहुधा प्रस्तावितच राहील अशी चिन्हे आहेत. औंदा कोकनात गन्पतीला याच हायवेने जायचे असे स्वप्न पाहिले जाते. पण स्वप्नच ते!! आ. ला. साहेबांनी शेवटी सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी औंदा दौरा काढून (कसेबसे) माणगाव गाठले. अब आगे....‘‘ही असली सडक बनवणाऱ्यांची टाळकी सडकली पाहिजेत!’’ आ. ला. साहेब कडाडले. ही शाब्दिक कोटी होती की टीका हे न कळून उपस्थित मनसैनिक गडबडले. हसले तर तडी पडेल की न हसले तर टाळके सडकले जाईल, हा संभ्रम होता. समोरील चिखलराडा हा प्रत्यक्षात महामार्ग असल्याचे सांगण्यात आल्याने साहेब भडकले होते.‘‘कुठाय महामार्ग? दाखवा, कुठे दिसतोय महामार्ग?’’ आ. ला. साहेबांनी अधिकाऱ्याला फैलावर घेतले. अधिकाऱ्याने खुळ्यासारखी खिशातून मोजमापाची टेप काढली. आता कुठल्या वेळी खिशातून काय काढावे, याचे तारतम्य असावे लागते. ह्या:!!.‘‘या हितून थितपरेंत माणगाव बायपास होतोय! सगळं रेडी आहे, ९८.८६ टक्के महामार्ग कम्प्लीट झालाय, फक्त येवढाच एक पट्टा बाकी आहे,’’ अधिकाऱ्याने सर्कारी माहिती पुरवली. त्याचा परिणाम उलटाच झाला. आधीच वाढूळ वेळ झाल्यामुळे आ. ला. साहेबांना भूक लागली होती. एक तर सण्डे असून ते मुंबई-गोवा महामार्गाची पाहाणी करायला स्वतः आले होते.केंद्रीय रस्तेमंत्री गडकरीसाहेबांनी आजवर पंधरा वर्षांत अनेक तारखा दिल्या. पण रस्ता काही पूर्ण होण्याचे नाव घेत नाही. याच्या मागून आलेल्या कोस्टल रोड, अटलसेतू, समृद्धी महामार्ग, कनेक्टिंग लिंक अशा कितीतरी प्रकल्पांची उभारणी होऊन तिथे अपघातात बळीदेखील जाऊ लागले, पण मुंबई-गोवा महामार्ग अजून होतोच आहे!! याला का म्हणायचे विकास?गडकरीसाहेबांना आ. ला. साहेबांनी मध्यंतरी फोन केला होता. त्यांनी तो चक्क उचलला, म्हणाले, ‘‘जय महाराष्ट्र! कधी येऊ दादरला साबुदाणेवडे खायला? का तुम्ही येऊन जाता नागपूरला चनापोहा खायला?’’.आमच्या साहेबांनी थेट मुद्द्याला हात घातला, आणि विचारले, ‘‘ते बघू! आधी सांगा, तो मुंबई-गोवा महामार्ग का रखडलाय?’’‘‘कंत्राटदार पळून गेले नं!’’ गडकरीसाहेबांनी खरेखुरे कारण सांगून टाकले. यानंतरच गडकरीसाहेबांनी कुणाचेही फोन घेणे बंद केले, अशी चर्चा आहे. जो तो फोन करून एकतर इथेनॉलबद्दल विचारतो, नाहीतर मुंबई-गोवा हायवेबद्दल! सभ्य माणूस करील तरी काय? असो. पुन्हा माणगावला येऊ....‘‘हे पहा, मला थातुरमातूर उत्तरं नकोत! माणगाव बायपास कधी होणार, त्याची तारीख द्या, नाहीतर आम्ही आमच्या पद्धतीनं हा प्रश्न मार्गी लावू!’’ आ. ला. साहेबांनी माणगावच्या अधिकाऱ्याला निर्वाणीचा इशारा दिला. अधिकाऱ्याने क्षणाचा विलंब न लावता सप्टेंबरातली तारीख ठोकून दिली.एखाद्या चांगल्या कामाचे नवनिर्माण व्हायचेच नसेल, तर हा असा कायमचा नाट लागतो...असा हताश विचार करतच आ. ला. साहेब परत शिवाजी पार्कात परतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.