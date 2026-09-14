ढिंग टांग : आमचे संचित..!

घंटानाद घुमत राहिला बराच वेळ, राऊळामागल्या मौनरागी नदीचा मंद खळाळ स्पर्धा करत राहिला,देवळातल्या खांबाशी कुणीम्हणत असलेल्या अथर्वशीर्षाशी.गाभाऱ्यातील मंद उजेडातलीती तेजस्वी शेंदरी मूर्तडोळ्यात भरुन घेत तोदेखीलपुटपुटत राहिला मनोभावे,प्रणम्य शिरसा देवं, गौरीपुत्रं विनायकं...भक्तावासं स्मरै नित्यं आयु: कामार्थ सिध्दये…दर्शनहेळामात्रे हेलावून जाततो प्रदक्षिणेच्या मार्गाला लागला.गाभाऱ्याच्या पृष्ठभिंतीलाआजवर टेकली असतीलहजारो भाविक मस्तके, लाखो हातत्याने तेलकट झालेल्या त्याच पृष्ठावरत्यानेही टेकले मस्तक..बैसला थोडकावेळ देवाचिये द्वारी.कडेवरच्या पोराच्या कपाळाला लागलेलंगंध बघून समाधानाने हसला.‘‘किती शांत वाटतं नं इथं?’’ सश्रध्द आवाजातबायको म्हणाली, कडेवरच्या पोरालादेवळाच्या फरसबंदीवर उतरुन देत.पोराला त्यानं हळूच दटावलं, ‘‘श्श…हळू बोल!’’दुतर्फा गजबजलेल्या दुकानातूनएक लाल-काळा कडदोरा घेऊनबायकोनं बांधला कौतिकानंआपल्या पोराच्या कमरेला.दुकानातले मोदक पेढे,.लाल-काळे दोरे, तांब्याच्या श्रीमूर्ती,लाकडी कटोरे वगैरे सटरफटरसामान नुसतेच बघतसुभग दर्शनाने संपृक्त होततो निघाला सहकुटुंब गाडीतळाकडे.रिक्षावाल्यांशी हुज्जत घालत,कर्णकर्कश्श वाहतुकीतून वाट काढतअफाट कोलाहलात पोराचा हातघट्ट पकडून तो चालत राहिला…मांडवाच्याही बाहेर उभ्या असलेल्या.महाप्रचंड रांगेत तोही तिष्ठला सहपरिवार.गणराय रंगी नाचत असल्याचं शुभवर्तमानमहाध्वनिक्षेपकाद्वारे लता मंगेशकर देत होती…व्हीआयपी मंडळींच्या मोटारींचे जत्थेपायउतार होत दुसऱ्याच बाजूनेश्रींच्या पायाशी थेट पोचत होते.मंडळाचे कार्यकर्ते रांगच्या रांगआणखी आणखी ढकलत राहिले,जणू शिरवावा अजस्त्र अजगरसर्पमित्राच्या पोतडीत उभाच्या उभा.किंवा कोंबावा दोरखंडबिनबुचाच्या बाटलीत काठोकाठ..ढोलताशे नगारे. लता मंगेशकर.सुनिधी चौहान. श्रेया घोषाल.अजय गोगावले. शंकर महादेवन.यच्चयावत गंधर्वगायकांच्याअफाट डेसिबली संगीताच्या तालावरदर्शनेच्छुकांची रांग सरकत राहिलीमूर्तीच्या दिशेने तसूतसू.जसा प्रलयाचे वर्तमान देत.कौपिनेश्वरासमोरचा नंदी हलावाएक गहू पुढे, दोन गहू मागे.रांगेतले अत्याचार सहन करततो मूर्तीच्या पायाशी पोचला कधी,त्याचे मस्तक पायासमोर आदळले कधी,मंडळ कार्यकर्त्याने त्याला ढकलले कधी,पोराचा हात सुटला कधी,बायको दूर फेकली गेली कधी,.काहीही कळण्याच्या आततो होता सदेह मांडवाबाहेर…कर्णबधीर गोंगाटात त्याचं भान हरपलं.‘‘हितं थांबू नका, पुढे पुढे व्हा’’’बंदोबस्ताच्या पोलिसाचा दणकट पंजात्याला तिथूनही थेट ढकलत राहिलाहमरस्त्याच्या वर्दळीकडे..गर्दीला घाबरुन ओठ काढणाऱ्यापोराचे केस नीट करणारी बायकोस्वत:चे विस्कटलेले केस आणिचुरगळलेला पदर सावरतपोराला विचारत राहिली,‘‘बघितला का बाप्पा? बाबा कुठाय?’’बायकोच्या कानाशी जाऊन तोकाहीतरी बोलत राहिला, तरीहीकुणाला काही ऐकूच येईना,म्हणून अखेर तो उगीचचरस्त्यावरच्या रिक्षावाल्याशीहिंदीत हुज्जत घालत राहिला……मग तो मनाशी म्हणाला,‘‘ देवळातल्याशीतगर्भ आश्वासक दर्शन खरे?की या गोंगाटाच्या केंद्रस्थानीप्रतिष्ठापित उत्सवमूर्तीचे दर्शन खरे?आपले संचित कुठले? हे की ते?’’पण त्या भयभीषण गोंगाटातत्याचे शब्द त्यालाच ऐकू आले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.