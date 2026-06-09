संपादकीय

ढिंग टांग : पुन्हा एकदा..!

‘इंडिया’ आघाडीची दिल्लीतील धडाकेबाज बैठक; ममता, राहुल, अखिलेश, उधव यांच्यात पुन्हा एकदा ऐक्याच्या घोषणा, पण पंतप्रधानपदाच्या चेहऱ्यावर गोंधळ कायम
Constitutional Club Confabulations: The Return of the INDIA Alliance After Two Long Years

Constitutional Club Confabulations: The Return of the INDIA Alliance After Two Long Years

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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दिल्लीतील संसद मार्गावरील ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’मध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची जबर्दस्त बैठक पार पडली. जवळपास दोन-अडीच वर्षांनी मंडळी (एकमेकांना) भेटत होती. या बैठकीमुळे भारतात स्थित्यंतर घडणार, यात आता काही शंका उरली नाही. इंडिया आघाडीची मूठ (पुन्हा एकदा) वळणार, या कल्पनेने सत्ताधाऱ्यांची गाळण उडाली होती. स्वाभाविक आहे, देशात सध्या क्रांतीचा माहौल आहे. आधीच दिल्लीत झुरळांनी उच्छाद मांडला. त्यात ही जबर्दस्त बैठक! काय होणार?

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