ढिंग टांग : ‘हम्म्मऽऽ’...चा हुंकार!

स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान. वेळ : पुन्हा तलवार उपसण्याची.राजाधिराज उधोजी महाराज अस्वस्थपणे अंतःपुरात येरझारा घालत आहेत. मधूनच हातातील अदृश्य तलवारीने हवेतील (अर्थातच अदृश्य) शत्रूवर घाव घालत आहेत. हर हर महादेव, है शाब्बास, हाय रं गब्रू’ अशा वीरोचित आरोळ्या (एकटेच) ठोकत आहेत. मधूनच काहीतरी शोधाशोध करत आहेत. अब आगे...उधोजीराजे : (करारी आवाजात) कोण आहे रे तिकडे?संजयाजी फर्जंद : (डुलत डुलत एण्ट्री) बोला, महाराज! काय काम काढलं?उधोजीराजे : (भुवई वर चढवत) राजे आम्ही की तुम्ही? प्रोटोकॉल सांभाळा!...मुजरा राहिला त्याचं काय?.संजयाजी फर्जंद : (जीभ चावत मुजरा करत)...एक डाव माफी करा! हा घ्या मुजरा!!उधोजीराजे : (नरमाईनं) ठीक ठीक! आमच्या राज्याचा हालहवाल काय आहे?संजयाजी फर्जंद : (हातातला कागद नाचवत) सर्व काही आलबेल आहे महाराज! प्रत्यक्ष उधोजीमहाराज हल्ला करणार हे ऐकून दिल्लीकर बादशाहीचं सिंहासन डगमगू लागलं आहे! बादशहाचे मोठमोठे अंबलदार ची ची करत उंदरागत पळत सुटले आहेत...उधोजीराजे : (थोडे खुशालत) ठीक ठीक ठीक! आमचे मित्र-कम-मांडलिक-कम-सहयोगी पक्षनेते काय करत आहेत? आमच्या मोहिमेत ते सामील होणार की नाही?.संजयाजी फर्जंद : (हाताची घडी घालत) जात्यात कुठं? त्यांना यावंच लागणार! दिल्लीकर बादशहानं निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून आपल्या मतांवर दरोडे टाकले, आणि सत्ता हस्तगत केली! अशा चोर, डाकू, लुटारूंचा बंदोबस्त करण्यासाठी आपण मोहीम हाती घेतलीत, यात सर्वांचंच कल्याण आहे, महाराज!!उधोजीराजे : (आणखी थोडे खुशालत) ठीक ठीक ठीक ठीक!! आमच्या शिवाजी पार्कवाल्या धाकल्या बंधूंनी यावेळी पुढाकार घेतला, याचा विलक्षण आनंद झालाय! शेवटी बंधूप्रेमाची जादू काही औरच!!संजयाजी फर्जंद : (दिलासा देत) शिवाजीपार्कवाल्या राजेसाहेबांनी तर यावेळी दिल्लीच्या बादशहाला शिंगावरच घ्यायचं ठरवलंय!!.उधोजीराजे : (अचानक आठवून) मी काय म्हंटो, परवा तुम्ही बोलता बोलता म्हणालात की आमचे बंधूराज थेट काँग्रेसच्या राहुलराजांशी संवाद साधू लागले आहेत म्हणून? खरं का?संजयाजी फर्जंद : (आवाज खाली आणत)...जरा कान हिकडं करा! एकदम करेक्ट न्यूज आहे आमची! - ते दोघं बोलतात!! मी त्याचा उल्लेख केल्यावर त्यांनी अर्थपूर्ण ‘हम्म्म...’ असा होकार भरला, तो तुम्ही ऐकलात ना महाराज?उधोजीराजे : (कुरकुरत)...पण हे काही योग्य नव्हे! राहुलराजांशी बोलण्यापूर्वी त्यांनी आमच्याशी बोलायला हवं ना? एकदम असं थेट कम्युनिकेशन बरोबर नाही...मग आमची काय किंमत राहिली? उद्या दोघंही एकमेकांकडे जेवायला जातील, आणि आम्ही इथं बसू बांदऱ्यात पालकाचं सूप भुरकत!!.संजयाजी फर्जंद : (सारवासारव करत) तुम्ही काही काळजी करू नका, महाराज! त्यांचं अगदीच मेतकूट जमलं तर मी आहेच बिब्बा घालायला!! मी बघून घेईन!!उधोजीराजे : (खांद्यावर हात ठेवत) भले शाब्बास!...तुम्हीच एक विश्वासू उरले आहात!! बरं, मोर्चाची तयारी झाली?संजयाजी फर्जंद : एकदम पर्फेक्ट! चोख प्लानिंग केलंय! भायखळ्याच्या क्रूडास कंपनीपर्यंत मोटारीने जायचं, तिथून थेट चालत चालत चालत चालत महापालिका मुख्यालयापर्यंत!!उधोजीराजे : (मटकन खुर्चीत बसून) बाप रे, फारच अंतर आहे!! तहानलाडू-भूकलाडू घेऊन ठेवा! दाणगोटा हवाच!!संजयाजी फर्जंद : (सांत्वन करत) लोकशाही वाचवण्यासाठी येवढी पायपीट तरी करावीच लागणार ना महाराज? शिवाय आपले बंधूराजसुद्धा चालायला तयार झाले आहेत!उधोजीराजे : (अर्थपूर्ण रितीनं)...हम्म्म्मऽऽ...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.