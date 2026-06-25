संपादकीय

ढिंग टांग : शोक-पस्तावावर खुलासा..!

शोकप्रस्तावातील चुकांवर अध्यक्षांचा खुलासा; घाणेरड्या छपाई, बारीक टायप आणि अस्पष्ट मजकुराला ठराविक जबाबदार धरत स्वतःच्या अभिवाचनकौशल्याचे जोरदार समर्थन
Dhing Tang satire column by British Nandi on political reading blunders

Dhing Tang satire column by British Nandi on political reading blunders

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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सवर्गीय (स्वर्गीय असे वाचावे) आशाताई दिनकर मंगेशकर (च्यामारी पुन्यांदा नाव चुकले. दिनानाथ किंवा दीनानाथ...काहीही चालेल, पण वाचावे!) यांना श्रधधांजली (जोडाक्षरे ज्याने शोधून काढली, त्याला जोड्याने मारावा.) जो शोकपस्ताव (प्रस्ताव) मांडण्यात आला, तो अतिशय बारीक टायपात होता. आणि फोटोकापी मशीनमधली शाई संपल्याने तो असपष्ट (अस्पष्ट) होता. तरीही तो आम्ही वाचून काढला. वाचून काढल्यानंतर आम्ही कागदच उलटा धरून वाचल्याचे ध्यानात आले! पण तोवर उशीर झाला होता. मुळात आमच्या हातात घाणेरडी छपाई असलेला सदोष मराठी मजकूर लिहिलेला कागद ज्याने दिला, त्याच्याविरोधात अविश्वास दर्शक ठराव आणला पाहिजे. (आणा, आणा!) मजकूर वाईट, टाइप वाईट, छपाई वाईट, कागद वाईट...सगळेच वाईट असून त्यामानाने आम्ही उत्तम अभिवाचन केले, असे म्हणावे लागेल.

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Political satire
political satire in India