संपादकीय

ढिंग टांग : चित्ती असो द्यावे समाधान..!

आषाढी पूजेनंतर आलेला दिल्लीचा फोन, शिक्षणमंत्रिपदाच्या चर्चांभोवती फिरणारे राजकारण, झुरळांच्या रूपकातून सत्ताकारणावर केलेली उपरोधिक टिप्पणी आणि शेवटी विठ्ठलाला घातलेले साकडे अशा मिश्किल शैलीतील 'ढिंग टांग' सदर.
Dhing Tang British Nandy political satire on Delhi politics Ashadhi Ekadashi Maharashtra political developments

Dhing Tang British Nandy political satire on Delhi politics Ashadhi Ekadashi Maharashtra political developments

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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आजची तिथी : श्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ आषाढ द्वादशी.

आजचा वार : संडेवार (विदाऊट अंडे!)

आजचा सुविचार : ठेविले अनंते तैसेचि राहावे । चित्ती असो द्यावे समाधान॥

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