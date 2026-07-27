ढिंग टांग : चित्ती असो द्यावे समाधान..!

आजची तिथी : श्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ आषाढ द्वादशी.आजचा वार : संडेवार (विदाऊट अंडे!)आजचा सुविचार : ठेविले अनंते तैसेचि राहावे । चित्ती असो द्यावे समाधान॥.*******नमो नमः नमो नः नमो नः नमो नः (१०८ वेळा लिहिणे.) काल रात्री पंढरीरायाच्या समचरणी माथा टेकवला. साग्रसंगीत सरकारी पूजा केली. मन शांत झाले. माझ्या बळीराजावरचे संकट दूर कर, असे मी विठुरायाला अंतःकरणपूर्वक सांगितले. -तो करील!! आणखीही बरेच साकडे घातले पण ते जाहीर सांगणार नाही...आषाढीची पूजा घातली की खुर्ची जाते असा एक समज महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आहे. मी अंधश्रद्धाळू नाही. पण तरीही नाही म्हटले तरी पोटात लकलकतेच! श्रीविठ्ठलाची पूजा मध्यरात्री होते, त्यामुळे जागरण झाले होते. थोडी विश्रांती घेण्यासाठी निघालो, तेवढ्यात फोन वाजला. दिल्लीहून होता. ‘‘ताबडतोब दिल्लीला या!’’ खरे सांगतो पोटात गोळा आला!!.दिल्लीत झुरळांचा सुळसुळाट होता. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान अडून बसले होते. पण आपण हरियाणाचे जाट गरम धरम नाही, हे ते विसरले. ते ओदिशाचे आहेत. उगीच अडून बसले. शेवटी झुरळांच्या उच्छादामुळे त्यांना जावे लागले. वास्तविक आमच्या पक्षात राजीनामे देण्याची चाल नाही. ‘यह सरकार इस्तीफा देनेवाली सरकार नहीं’ असे राजनाथसिंहजी बोलले होते. त्याने झुरळे भडकली. धोतर-कुर्ता परिधान करणाऱ्या कुठल्याही गृहस्थाने झुरळांच्या नादी लागू नये, हे माझे स्पष्ट मत आहे. पण ते जाऊ दे.धर्मेंद्रजींचा राजीनामा झाला आणि मला दिल्लीचा फोन आला. मुंबईत आनंदाला पारावार उरला नाही. उबाठाचे भोंगेबहाद्दर तर आता मीच केंद्रीय शिक्षणमंत्री होणार असे बेधडक सांगू लागले. तसे ते छातीठोकपणे बऱ्याच गोष्टी सांगतात. दिल्लीत पोचलो, तेव्हा वातावरण गंभीर होते. माझ्याकडेच सगळ्यांचा नजरा कां आहेत? हे मला कळेना..त्यात भरीस भर म्हणून पाठोपाठ आमचे ठाण्याचे सन्मित्र कर्मवीर भाईसाहेब शिंदेदेखील दिल्लीत डेरेदाखल झाल्याची माहिती मिळाली. हा माणूस काही माझा पिच्छा सोडायला तयार नाही. मला शिक्षण खात्यात जॉब मिळाला की हे मुंबईत प्रमोशनसाठी खटपटी करणार, ही काळ्या दगडावरची भगवी रेघ आहे!मी उगाचच पक्षाध्यक्ष नितीन नवीनजींकडे जाऊन आलो. शिक्षणमंत्र्यासाठी विनोद तावडेजींचे नाव सुचवायला हरकत नाही, असे हळूच बोलून आलो! चुकून तसे घडले तर बरेच आहे. नवीनजींनी पडेल आवाजात झुरळांच्या उच्छादाबद्दल तक्रार केली. मग मी तिथून थेट माझ्या दिल्लीतील विश्वंभराकडे म्हणजे वं. मोदीजींकडे भेटायला गेलो. ते व्हिडिओ रील बनवण्यात गर्क होते. त्याच मूडमध्ये त्यांनी मला ‘‘हाय फ्रँड,’’ असे पुकारले. पण पुढे लगेच म्हणाले की, ‘‘अहियां शुं काम? मोटाभाईंना भेटून घ्या!’’.पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन थेट मोटाभाईंकडे गेलो. त्यांनी सुरवातीला माझ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मला हायसे वाटले. याचा अर्थ पुढली दिल्लीतली ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ टळणार!!‘‘आईतवारी तुमच्या बोम्बेमधी ठाकरे ब्रदर्सची जल्लोष सभा आहे ना?’’ त्यांनी गंभीरपणाने विचारले. मी मान डोलावली.‘‘तिथं झुरळांवर चुक्कूनही लाठी उगारू नका हां! फार गरम पडेल!’’ त्यांनी घनघोर चेहरा करून आदेश दिला. मी पुन्हा मान डोलावली.या झुरळ आंदोलनामुळे एक बदल नक्की घडला. आमच्या राजकारणात आजवर सगळ्या नेत्यांना वाघ, सिंह, हत्ती वगैरे व्हायचे होते. आता सगळ्यांना झुरळ व्हायचे आहे. विठ्ठला पाहतो आहेस ना?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.