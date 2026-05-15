ढिंग टांग : गतिमान विकासाची बुलेट राइड…!

(एक थरारक वृत्तांत…)सकाळची वेळ होती. मुंबईची उन्हे मी म्हणू लागली होती. पण अगदी मी मी म्हणत नव्हती. थोड्या वेळात म्हणालीच असती. पण तेवढ्यात मा. नानासाहेब फडणवीसांनी जाहीर केले की, आज ते मोटारीने मंत्रालयात जाणार नाहीत. महाराष्ट्राला काटकसरीची किक बसली पाहिजे. इंधन वाचवण्याला ब्रेक लागला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेच्या कार्ब्युरेटरमध्ये ट्रम्प नावाचा कचरा अडकला आहे, तो घरच्या घरी साफ करता आला पाहिजे, या उदात्त हेतूने त्यांनी मोटारसायकलीने मंत्रालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय जाहीर करताना त्यांच्या मुद्रेवरून तेज ओसंडत होते, असे काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. .मोटारसायकल चालवता येणे, हे तितकीशी सोपी गोष्ट नाही. दोन चाकांवर तोल सांभाळत, मुंबईचे खड्डे हुकवत भरधाव जायचे ही बाब साबुदाणे वडे चटणीत बुडवून खाण्याइतकी सोपी गोष्ट नाही. परंतु, फडणवीससाहेब नागपूरचे आहेत. एकेकाळी धंतोलीपासून सोनेगावपर्यंत आणि उमरेडपासून टेकडी गणपतीपर्यंत असंख्य उभ्या आडव्या चकरा त्यांनी मोटरसायकलवर बसून मारल्या आहेत. पण मुंबईत आले, आणि सवय गेली. त्यांचे गुरुवर्य मा. गडकरीसाहेब हे तर स्कूटरवरुन फिरायचे. त्या काळातही ते इंधन बचाव असे सांगत असत. इथेनॉलवर चालणारी स्कूटर काढण्याचे स्वप्न तेव्हापासूनच ते पाहत आले आहेत, अशी बोलवा आहे. असो..‘‘आज मी मोटारसायकलवरुन जाणार!,’’ फडणवीससाहेबांनी जाहीर केले, आणि ‘वर्षा’ निवासस्थानावरील वातावरण तंग झाले. ‘‘मोटारसायकलची सवारी रिस्की आहे, मी पोलिसांना मरीन ड्राइव्ह खाली करायला सांगतो!’’ पीए गडबडून म्हणाले..‘‘त्याची गरज नाही, मला मोटारींचा ताफा नको आहे, वाहतूकही थांबवता कामा नये, मी बरोब्बर जातो की नाही पहा!’’ साहेबांनी आश्वस्त केले. तरीही पीएने त्यांच्या हातात हेल्मेट दिलेच.‘‘कोण येतंय माझ्यासोबत? एक शीट खाली आहे..,’’ मोटरसायकलीच्या मागल्या शिटेवर थाप मारत साहेबांनी विचारले. एखाद्याचे दुर्दैव आड यावे म्हणजे किती? नेमके त्या क्षणी शेलारमामा असहाय अवस्थेत समोर उभे होते. नेमके आजच इथे का कडमडलो, असे त्यांना बहुधा (मनोमन) वाटत असावे…याक्षणी ठाण्याचे कर्मवीर भाईसाहेब हवे होते, असे नानासाहेबांना प्रकर्षाने जाणवले. धाडशी मनुष्य आहे, कुठेही चला म्हटले की निघतो!.‘‘चला, बसा माझ्या मागे!,’’ नानासाहेबांनी फर्मावले. सांस्कृतिक खात्याच्या मंत्र्याला काव्यवाचनाच्या कार्यक्रमात बसवणे एकवेळ ठीक आहे, पण मोटरसायकलवर? शेलारमामांनी ‘आलीया भोगासी असावे सादर’ असा चेहरा करुन मुकाट्याने हेल्मेट चढवले. खोल आवाजात त्यांनी आसपासच्या एकदोघांना ‘येतो रे’ असेही म्हटल्याचे काही प्रत्यक्षदर्शी सांगतात.साडेतीनशे सीसीची मोटरसायकल धडधडू लागली. महायुतीचे दोन बिनीचे शिलेदार भरधाव निघाले. ‘सांभाळून, सांभाळून..’, ‘सिग्नल बघा, सिग्नल..,’, ‘तिकडे पोलिसमामा उभाय..,’ अशा सूचना पाठीमागे बसून शेलारमामांनी सुरु केल्या. ते उगीचच मागून येणाऱ्या वाहनांना डावा-उजवा हात दाखवत होते. पण समस्या अशी होती की ते डावा हात दाखवत तेव्हा नानासाहेब उजवीकडे वळत!! शेवटी हताश होऊन शेलारमामांनी दोन्ही हात कमरेवर ठेवले….‘‘नागपूरला असताना मी एका हाताने बाइक चालवायची…ही अशी!’’ नानासाहेबांना बुलेटची राइड चांगलीच आवडली होती. शेलारमामांच्या मुखातून शब्द फुटेना!!बघता बघता गाडी मंत्रालयाच्या दारात आली. आवारात शिरताना नानासाहेब म्हणाले, ‘‘अरेच्चा, ब्रेक का लागत नाही?’’ तेव्हा मात्र शेलारमामांचे उरलेसुरले अवसान गळाले! अखेर कशीबशी गाडी थांबल्यानंतर ते उतरले, तेव्हा त्यांचे पाय थरथरत होते. तेवढ्यात हेल्मेट उतरवत नानासाहेब हसत म्हणाले-‘‘उद्या सायकलवरुन यायचं म्हणतोय…येणार का डबलसीट?’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.