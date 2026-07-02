ढिंग टांग : पंख असलेला माणूस..!

कमळे...थांब, थांब माझे पत्र वाचून अशी अंगात आल्यासारखी वागू नकोस. काल पाऊस पडल्यामुळे मला पुन्हा काही रोम्यांटिक वाटू लागले, आणि मी तुला पत्र लिहायला घेतले, असे वाटत असेल, तर पहिले मिठाच्या पाण्याने गुळण्या कर, आणि जंताचे औषध घे! मला मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या करिअरची काळजी वाटते, असे मी म्हणालो, हे खरे आहे. मराठी माणूस पंतप्रधान होणार असेल तर आमचा पाठिंबा असेल, असे मी म्हणालो, हेदेखील खरे आहे. परंतु, याचा अर्थ माझ्या मनात पावसाच्या सरी कोसळू लागल्या आहेत, असे नव्हे!! ही दोन्ही मते राजकीय अर्थानेच घ्यावीत. मला तुझा स्वभाव ठाऊक आहे. बोट दिले तर दंड धरून खांद्यावर चढून कानात खराबी करायची तुझी सवयच आहे..मला खरोखर फडणवीससाहेबांच्या करिअरची काळजी वाटते. त्यांचे पंख छाटण्याचे काम चालू आहे. गद्दारांच्या फौजा हाताशी धरून दिल्लीचा आदिलशहा (खुलासा : इतिहासातला आदिलशहा विजापुरी होता, हा अहमदाबादेतून आला आहे...) कटकारस्थाने करून फडणवीसांचे पंख छाटू पाहतो आहे. बघता बघता गरुडाची कोंबडी होईल आणि दोन फूट उडणेही मुश्कील होईल, हे भविष्य मी आत्ताच वर्तवून ठेवतो. माझेच उदाहरण घे! ‘कोण होतास तू, काय झालास तू’ असे लोक माझ्याकडे बघून हल्ली मोठ्याने गुणगुणू लागले आहेत.फडणवीस पंतप्रधान झाले तर मला जितका आनंद होईल, तितका महाराष्ट्रात कोणालाही होणार नाही. मराठी माणूस पंतप्रधान व्हावा, हे माझे जुने स्वप्न आहे. पण त्या खंजीरखुपश्या, रेडेपूजक, विश्वासघातकी, कारस्थानी गद्दारांनी कुठल्याही परिस्थितीत पंतप्रधान होता कामा नये. गद्दार सोडून आमचा कुठल्याही मराठी माणसाला पाठिंबाच आहे आणि राहील. तूर्त एवढेच. पत्रोत्तराची अजिबात अपेक्षा नाही. पाठवू नये. उधोजी. (कमॉन किल मी...).*******परम आदरणीय बळकटकुंकू श्रीमंत साहेबांसी दाशी कमळाबाईचा शतप्रतिशत दंडवत. तुमच्या सहीशिक्क्याचे पत्र वाचले आणि भान हरपले. बराच वेळ पत्राच्या कागदाचा सुगंध हुंगत बसले होते. मग मजकूर वाचायला घेतला. आमचे देवेंद्रजी (किनई) खूप भोळे आणि भाबडे आहेत. कुणीही मैत्रीचा इजहार केला की त्यांचे हृदय द्रवते. तुमचा निरोप मी देवेंद्रजींना कळवला. तुमच्या करिअरची आमच्या साहेबांना (पक्षी : तुम्ही हं!) भारी काळजी लागून राहिली आहे, असे मी त्यांना सांगितले तर...काय सांगू? डोळ्यात पाणी आले हो त्यांच्या! म्हणाले, ‘‘देवमाणूस! देवमाणूस!!’’मागे एकदा तुम्ही ‘एक तर तू राहशील, नाहीतर मी’ असे म्हणाला होता ना? त्याचा लोकांनी अर्थ वेगळा घेतला, कारण संपूर्ण वाक्य त्यांनी ऐकलेच नव्हते. ‘‘एक तर तू राहशील, नाही तर मी...एकूण एकच! तुम्ही आणि मी का वेगळे आहो?’’असे तुम्हाला म्हणायचे होते ना? त्यांना लाडाकोडाने तुम्ही कितीतरी टोपणनावे ठेवली होती...असो..देवेंद्रजींचे पंख छाटण्याचे काम चालले आहे, हा इशारा मात्र त्यांनी मनावर घेतला आहे. ते म्हणाले की, यापुढे मी रोज हुडी घालून फिरत जाईन!देवेंद्रजींना पंख आहेत, हे तुमच्यामुळे महाराष्ट्राला कळले. महाराष्ट्रालाच काय, खुद्द देवेंद्रजींनाही नुकतेच कळले. कालपासून सारखे आरशात जाऊन वळून वळून पाहताहेत! नेमके कुठून आपले पंख दिसतात?मी त्यांना म्हटले की शेपूट असल्यापेक्षा पंख असलेले काय वाईट? तेव्हा कुठे देवेंद्रजी हसले!! थांबत्ये. पुन्हा लिहाच! कळावे. तुमचीच. कमळा.ता. क. : गद्दारांचे टेन्शन घेऊ नका.पंख असलेल्या माणसाला गद्दारांची काय भीती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.