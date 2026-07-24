ढिंग टांग : पोलिटिकल पोळी..!

सदू आणि दादू हे दोघे बंधू एकमेकांच्या शेजारी खुर्च्या टाकून बसले आहेत. घर सदूचं आहे, दादू पाहुणा! दोघांमध्ये आता मनोमीलन झालेलं असल्याने कसलीही भाऊबंदकी उरलेली नाही. उलट एकीचं बळ वाढलं आहे. मराठी माणसाची ताकद एकवटली आहे. या कल्पनेने दोघंही समाधानी आहेत. अब आगे... सदू : (हातातल्या मोबाईलशी चाळा करत) दिल्लीला गेला होतास म्हणे?दादू : (आक्रमक सुरात) सोडतो की काय! अर्थात गेलो होतो! काय जंगी स्वागत झालं माझं!! तू बघायला हवा होतास! सदू : (नाकाला रुमाल लावत) आलो असतो रे! पण तब्येत बरी नाहीए!! .दादू : (काळजीपोटी) का? काय झालं? काळजी घेत नाहीस तू नीट! गरम पाणी पीत जा! मंजिष्ठेचा काढा घे नियमित!!सदू : (जांभई देत) येवढ्या पावसात कोण जाईल दिल्लीपर्यंत? मी परवा माहीमलासुद्धा गेलो नाही! केवढा पाऊस- ह्या!!दादू : (स्वतःवर खूश होत) घरकोंबडा कुठला!! मला चिडवत होतास ना? आता मी बघ, कसा दणक्यात गेलो आणि जंतरमंतर दणाणून सोडलं! सगळी कॉक्रोच खुश!!सदू : (हात चोळत) मीच जायला हवं होतं खरं तर...! पण ठीक आहे, आता मी घेतो बरोबर लीड!!दादू : (दिल्लीच्या आठवणीत रमून जात) काय वातावरण होतं जंतर मंतरवर! अहाहा!! देशभरातून तरुण एकवटले होते!! त्यांचा नेता दीपके मला म्हणाला की ‘‘साहेब तुम्ही आलात, माझे डोळे दीपले!!’’ मग मी म्हटलं ‘‘मला अभिमान आहे की आज देशाच्या तरुणांचं नेतृत्व माझ्या महाराष्ट्रातला एक मराठी मुलगा करतोय!’’.सदू : (चिमटा काढत) अरे, असं नाही बोलायचं, दादूराया! तरुणांचं नेतृत्व आता आपल्या पुढल्या पिढ्या करणार ना? मधूनच हा दीपके कुठून आला?दादू : (समजूत घालत) तुला नाही कळणार! दिल्लीत असंच राजकारण करावं लागतं!! आपण इथं मुंबईत नीट मोर्चा काढणारच आहोत-तिथं आपल्या पुढल्या पिढ्यांना आहे ना स्कोप! मी परवा राहुलजींनाही म्हटलं की, तुम्ही इथं काम करा, आम्ही महाराष्ट्रात वातावरण तापवतो! पण कुठल्याही परिस्थितीत हे मोदी सरकार पाताळात गाडलंच पाहिजे! किंबहुना गाडणारच! का नको गाडू? गाडलंच पाहिजे...सदू : (पटकन विषय बदलत) रविवारी आपण इथून मोर्चाने निघायचं, आणि सिद्धिविनायकाला जाऊन साकडं घालायचं की बाप्पा, या गाढवांना जरा अक्कल द्या, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळतायत लेकाचे!!...आपल्या मोर्चात कुणी नतद्रष्ट घुसले तर मी फटकवून काढणार! दिल्लीतल्या पोलिसांनी जे केलं, ते मी होऊ देणार नाही! गाठ माझ्याशी आहे म्हणावं!दादू : (बुचकळ्यात पडत) बस्स? शिवाजी पार्क ते प्रभादेवी? एवढाच मोर्चा? आपण दक्षिण मुंबईत जायला हवं!! थेट मलबार हिल्लवर हल्लाबोल!!सदू : (पुन्हा जांभई देत) पाऊस किती आहे रे! नको!! हे बरंय...प्रभादेवीपर्यंत जायचं, येताना कीर्ती कॉलेजशी अशोकचा वडापाव वगैरे...एवढ्यानंच तंतरेल या सत्ताधाऱ्यांची!! रविवारचा मोर्चा झाला की ते प्रधान का कोण...राजीनामा देतात की नाही बघ!दादू : (दातओठ खात) नुसत्या राजीनाम्यानं आता भागणार नाही! आख्खं सरकार खाली खेचलंच पाहिजे!!सदू : (हळू आवाजात) तू हे असं बोलतोस! मग लोक म्हणतात की आंदोलनाच्या भडक्यावर राजकीय पोळी भाजू नका म्हणून!दादू : (संतापातिरेकानं) मी पोळ्या भाजीन, भाकऱ्या भाजीन नाहीतर पाव भाजीन! कंटाळा आलाय मला...घरात बसून बसून!! चल, आत्ताच निघू या!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.