ढिंग टांग : विमान उडते अधांतरी..!

सदू : (कुतुहलानं फोन फिरवत सांकेतिक भाषेत) म्यांव म्यांव…म्यांव म्यांव..! दादू : (संकेत ओळखून) कूऽऽक…कूऽऽक..! झुक झुक झुक झुक..!! सदू : (समाधानानं) ओळखलास वाटतं आवाज! दादू : (हळू आवाजात) आपलं ठरलंय ना! तू म्यांव म्यांव केलं, की मी इंजिनाचा आवाज काढायचा!! सदू : (चौकशी करत) कधी आलास?दादू : (गोधळून) कुठून?सदू : (खुलासेवार विचारणा करत) नागपूरला विमानानं गेला होतास ना?.दादू : (चाणाक्षपणाने) ते होय…हो हो गेलो होतो की! तिथून हिंगोलीला गेलो! गद्दारांच्या विरोधात मी स्वत: मैदानात उतरलोय! जमेल तिथं जाऊन त्यांची छी थू करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे आम्ही! यांचा नक्षा उतरवतो की नाही, बघशीलच तू!!सदू : (कंटाळून) ते गद्दारीबिद्दारी नेहमीचंच आहे रे! त्यात काहीही इंटरेस्ट नाही मला! विमानात तुझ्यासोबत कोण होतं?दादू : (साळसूदपणाने) बरेच लोक होते! इंधनाची बचत करण्यासाठी हल्ली मी खासगी विमान टाळतो! इंडिगोच्या विमानानं गेलो सामान्य प्रवाश्यासारखा!सदू : (आणखी खोदून विचारत) विमानात फडणवीससाहेब होते, असं कळलंय मला!!दादू : (आठवल्यासारखं) हो…होते मला वाटतं! पण ते डाव्या खिडकीशी बसले होते, आणि मी उजव्या खिडकीशी! मध्ये चार शिटांचं अंतर होतं! तरीही त्यांनी माझ्याकडे येऊन शेकहँड केला, आणि-सदू : (जळफळाट होऊन) आणि काय? थंड काय घेणार, असं विचारलं का?.दादू : (गुपित राखून ठेवत) काय म्हंटाय? कसं काय? बांदऱ्यात पाऊस कसा आहे? परवा तुमच्या एरियात लाईट गेली होती का? असलं हवापाण्यांचं विचारत होते…सदू : (संतापून) दादूराया, तू माझ्यापासून काहीतरी लपवतो आहेस! आपलं मनोमीलन झालंय हे विसरु नकोस! बऱ्या बोलानं तुमचं काय बोलणं झालं, ते मला सांग!!दादू : (सूचक बोलत) तसे ते चांगले आहेत रे! बिचाऱ्यांच्या विरोधात कारस्थानं रचली जात आहेत! राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर नाही तर ऑपरेशन देवेंद्र चालू आहे,’ असं मी सांगितलं त्यांना!सदू : (कपाळाला आठ्या घालून) त्यांना अडचणीत आणायला तुमची पार्टी फोडतायत…असं म्हणायचंय का तुला?दादू : (हातचं राखून) तुम नहीं समझोगे…विषय खूप खोल आहे, सदूराया!.सदू : (टाळकं सटकून) दादूराया, माझ्याशी वाकडं घेऊ नकोस! तुम्ही दोघं मिळून काय राजकारण खेळताय, हे मला समजलं पाहिजे!! एकाच विमानानं तुम्ही नागपूरला जाता, लांब लांब बसता, त्याचे व्हिडिओ व्हायरल करता, याचा अर्थ आम्हाला समजत नाही का? नॉन्सेन्स!दादू : (काकुळतीला येऊन) अरे बाबा, खरंच, काहीही राजकारण नाही याच्यात! मी गंमतीनं म्हणालो की आमच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली! विमानात होतो म्हणून शाब्दिक कोटी केली रे फक्त!!सदू : (समाधान न झाल्याने) माझा नाही विश्वास!! त्यांनी तुझ्याशी विमानात गप्पा मारल्याच असतील!! काय बोलले? खरं खरं सांग!!दादू : (शेवटी खरं सांगून टाकत) बरं! त्यांनी मला दोन महत्वाच्या टिप्स दिल्या!सदू : (अधीरतेनं) काय? सांग ना, सांग!! काहीही झालं तरी मी भाऊ आहे ना तुझा?दादू : (आवंढा गिळत) ते म्हणाले की, ‘आपत्काल की स्थिती में दाहिने दो द्वार है और बायें भी दो द्वार है!’…आणि त्यांनी दिलेला दुसरा सल्ला जबरी होता! ते म्हणाले की ‘‘…कुर्सी की पेटी बांधे रखिए!!’’ बस्स…येवढंच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.