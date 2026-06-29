संपादकीय

ढिंग टांग : विमान उडते अधांतरी..!

नागपूरच्या विमानप्रवासात दादू–सदूची ‘उच्चस्तरीय बैठक’ की फक्त शाब्दिक कोटी? फडणवीसांच्या दोन टिप्सवरून राजकीय गुपितांचा तर्कवितर्क
Satirical take on the alleged political meeting between prominent leaders in an Indigo flight

Satirical take on the alleged political meeting between prominent leaders in an Indigo flight

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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सदू : (कुतुहलानं फोन फिरवत सांकेतिक भाषेत) म्यांव म्यांव…म्यांव म्यांव..!

दादू : (संकेत ओळखून) कूऽऽक…कूऽऽक..! झुक झुक झुक झुक..!!

सदू : (समाधानानं) ओळखलास वाटतं आवाज!

दादू : (हळू आवाजात) आपलं ठरलंय ना! तू म्यांव म्यांव केलं, की मी इंजिनाचा आवाज काढायचा!!

सदू : (चौकशी करत) कधी आलास?

दादू : (गोधळून) कुठून?

सदू : (खुलासेवार विचारणा करत) नागपूरला विमानानं गेला होतास ना?

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