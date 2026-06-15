ढिंग टांग : पक्ष्यांना ठेवा पाणवठा..!

दादू : (उत्साहाने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव...म्यांव म्यांव...! सदू : (शांतपणाने) मी ओळखला तुझा आवाज, दादूराया! एवढा वाघासारखा वाघ, मांजराचे आवाज कसले काढतोस फोनवर?दादू : (डोळे मिचकावत) गंमत केली!! हॅप्पी हॅप्पी बर्थडे टु यू!! तुम जिओ हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार?...म्हंजे किती होतात रे?सदू : (थंडपणाने) गणित नंतर कर!..आधी मराठीत शुभेच्छा दे!! दादू : (ओशाळून) अरे हो! ते चुकलंच! वाढदिवसाच्या अनंत अनंत शुभेच्छा! आज काय स्पेशल?...शिकरण का?सदू : (उजळलेल्या आवाजात) आज संडे आहे, दादूराया! आज कशाला शिकरण?दादू : (उत्तेजनार्थ...) काप चांगला पाच मजली केक!! मजा करो!! मी जेवायला कधी येऊ? हा निघालोच!!.सदू : (निक्षून सांगत) निघू नकोस! मी घरी नाहीए! बेल वाजवलीस, तरी कोणी दार उघडणार नाही!!दादू : (वैतागून) याला काय अर्थय? आम्ही इतके उत्साहानं निघत होतो, तुम्ही मात्र कुठं तरी गायब? कुठं गेला आहेस?सदू : (कुजबुजत्या आवाजात) अज्ञात स्थळी! मी यंदा वाढदिवस साजरा करायचा नाही असं ठरवलंय! कार्यकर्त्यांना सांगितलंय की कुणीही होर्डिंगं लावायची नाहीत, हारतुरे घेऊन ‘शिवतीर्था’वर गर्दी करायची नाही!! त्यापेक्षा मुक्या-बिचाऱ्या प्राणीमात्रांसाठी पाणवठे तयार करा! झाडं लावा, झाडं!!दादू : (अचंब्यानं) कॅय? हे आता काय नवीन?सदू : (पर्यावरणवादी आवाज चढवत) यात नवीन काही नाही! मला निसर्गाबद्दल किती अलोट प्रेम आहे, हे तुला माहीत नाही का? निसर्गाची ओढ असल्यामुळे मी कधी दादर सोडलं नाही!! दादूराया, तूही एक मोठंसं रोपटं घेऊन ‘मातोश्री’च्या आवारात माझ्या नावानं लाव! आणि हो...त्याला रोज पाणी घाल!! झाडं जगवा, मुंबई वाचवा!!दादू : (हैराण होत्साते) होर्डिंग लावलं नाही तर लोकांना तुझा वाढदिवस आहे हे कळणार कसं?सदू : (इमोशनल होत) होर्डिंग वाईट असतात! यंदा मला प्राण्यांची खूप दया येत्येय!! दादूराया, तूदेखील ‘मातोश्री’च्या आवारात प्राणीमात्रांसाठी पाणवठे तयार कर! पशुपक्ष्यांना पाणी नको का? ती भिक्कारडी कबुतरं तेवढी हाकल!!.दादू : (कपाळावर हात मारून घेत)...चालेल! आता ग्यालरीत पाणी ठेवून शेजारी खुर्ची टाकूनच बसतो, कबुतरं हाकलत!!सदू : (छद्मीपणाने) बघ, आलाच तुझा टोमणा!! तुला पुढे वाढून ठेवलेलं दुर्भीक्ष दिसत नाही का?दादू : (अभ्यासू भाष्य करत) बरं बरं! सदूराया, यालाच म्हणतात एल निनो इफेक्ट!!सदू : (चक्रावून) एल निनोचा माझ्या वाढदिवसाशी काय संबंध?दादू : (ठामपणाने) सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही चाललंय, तो एल निनो इफेक्टच आहे मुळी!!सदू : (मूळ मुद्द्याकडे येत)...मी तुझ्या वाढदिवसाला आलो होतो! आमच्या चिरंजीवांच्या वाढदिवसाला तुमचे चिरंजीवही आले होते! तुमच्या चिरंजीवांच्या वाढदिवसाला आमचे चिरंजीवही गेले होते परवाच! पण तू येण्याचं कारण नाही...दादू : (तक्रारीच्या सुरात) तू कोणालाही जेवायला बोलावतोस! मी का नको?सदू : (समजूत घालत) मी घरी नाहीए ना...म्हणून! नंतर ये कधीतरी!!दादू : (कुरकुरत) जाऊ दे! नाहीतरी मी आज खासदारांची बैठक बोलावली आहे! त्यांना एकदाचं विचारून घेतो! थांबताय की जाताय? काय ते एकदाचं सांगून टाका! नंतर कटकट नको! उडाले ते कावळे...सदू : (खर्जातल्या सुरात) तेच...त्यांच्यासाठीच पाणवठा ठेव, असं म्हणतोय मी! कळलं ना? जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.