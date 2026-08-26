संपादकीय

ढिंग टांग : वारं फिरलंय, आमचं ठरलंय..!

श्रावणातल्या राजकीय वाऱ्यांवर ढिंग टांग; गद्दार सरकारवर टीका, जेन झी पिढीच्या नेतृत्वावर भर, पुढच्या निवडणुकीत बदलाची हाक
A satirical depiction of Maharashtra’s changing political landscape, featuring political leaders and the emerging influence of the Gen Z generation in electoral politics.

A satirical depiction of Maharashtra’s changing political landscape, featuring political leaders and the emerging influence of the Gen Z generation in electoral politics.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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दादू : (घाईघाईने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव..!

सदू : (सांकेतिक रिंगटोन ओळखून) बोल, दादूराया!

दादू : (सुखावत) सहज फोन केला! काय चाललंय?

सदू : (उदासपणाने) काय चालणार? श्रावण चालू आहे..!!

दादू : (डोळे मिचकावत) तुझी हंडी येतेय, लौकरच! आय मीन दहीहंडी!!

सदू : (सिरिअस होत) झाले का सुरू तुमचे टोमणे!!

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