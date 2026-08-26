ढिंग टांग : वारं फिरलंय, आमचं ठरलंय..!

दादू : (घाईघाईने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव..!सदू : (सांकेतिक रिंगटोन ओळखून) बोल, दादूराया!दादू : (सुखावत) सहज फोन केला! काय चाललंय?सदू : (उदासपणाने) काय चालणार? श्रावण चालू आहे..!!दादू : (डोळे मिचकावत) तुझी हंडी येतेय, लौकरच! आय मीन दहीहंडी!!सदू : (सिरिअस होत) झाले का सुरू तुमचे टोमणे!!.दादू : (नमते घेत) गंमत केली रे! लगेच एवढा फुरंगटून जाऊ नकोस!! सध्या गद्दारांच्या सरकारला लोकांच्या ज्या शिव्या ऐकाव्या लागतायत, ते बघून जीव सुखावतोय! त्या सुखाचं वाटप करण्यासाठी तुला फोन केला…सदू : (प्रसन्नपणाने) चांगले फटके पडतायत! बरंय आपल्यासाठी!!दादू : (आशावादी वृत्तीने) हा टेम्पो टिकला पाहिजे!! पुढच्या इलेक्शनला आपण यांना कायमचं घरी बसवू!!सदू : (ठामपणाने) ते घडणारच आहे! परवा पुण्यात येऊन त्या राहुल गांधींनी यांची चांगली हजामत केली, ते बघून माझ्या डोळ्याचं पारणं फिटलं!! हा टेम्पो टिकणार! आपण टिकवणार!!दादू : (डावपेच सांगत) मी त्या कॉक्रोचवाल्या दिपकेच्या टचमध्ये आहे! त्याला म्हटलं की ते गद्दार हिट घेऊन तुझ्या अंगावर आले तरी तू सुपरहिट आहेस!सदू : (कपाळाला हात लावत) सतत शाब्दिक कोट्या करण्याचा कंटाळा कसा येत नाही तुला, दादूराया?दादू : (मुद्दा न सोडता) हे बघ, सध्या जेन झीचा जमाना आहे! वारा बघून आपण पाठ फिरवली पाहिजे!सदू : (विजयी मुद्रेनं) आपण फिरवलीच आहे पाठ! आता या मोदी-शहावाल्यांची काही खैर नाही, हे आपणच सर्वात आधी ओळखलं ना!! अब की बार जेन झी डबलबार!!दादू : (मान्य करत) खरं रे खरं! मला तर काळजीच वाटायला लागली होती…सदू : (सावधपणाने) कसली रे?.दादू : (हळू आवाजात) आपलं मनोमीलन झालं, पण आपल्या पुढल्या पिढीचं कसं होणार? या विचारानं माझ्या डोळ्याला डोळा लागत नव्हता!!सदू : (बेफिकिरीनं) मी निश्चिंत होतो! जो चोच देतो, तो अन्नही देतो!!दादू : (समाधानाने) पण आता काळजी मिटली! आपले अमूबाळ आणि आदूबाळ हे दोघेही एक प्रकारचे जेन झीच आहेत! त्यांचं नेतृत्व आणि आपलं नेतृत्व यात फरक आहे…सदू : (कपाळाला आठ्या घालून) कसला आलाय फरक?दादू : (खट्याळपणाने) आपल्याला दाढी नाही, आणि ही दोन्ही चुलत भावंडं दाढ्या वाढवूनच फिरतात! टिपिकल जेन झी!! हाहा!!सदू : (कोरडेपणाने) दाढीचं राहू दे! तरुणांचे प्रश्न या दोघांच्या हाती द्यायचे, आणि बाकीचे सगळे आपण सोडवायचे, असं आपण ठरवलं पाहिजे!दादू : (गोंधळून) बाकीचे सगळे कुठले प्रश्न उरले?सदू : (बोटं मोडत) हेच ते…मराठी, कबुतरं, टोलनाके, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, फेरीवाले, थिएटरं, बागबगीचे, पुतळे, स्मारकं…वगैरे!दादू : (कंटाळून) तू म्हणशील तसं!! पण ऐनवेळी वारं बदललं की तूच पाठ फिरवतोस! कोणाला तरी जेवायला बोलावतोस, आणि सगळं फिसकटतं!! परवा मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन नाश्ता करुन आलास!सदू : (विषय बदलत) …आपण आपले जेन झी आता त्यांच्यावर सोडू या!! पळता भुई थोडी करु या!! पुढलं इलेक्शन आपण जिंकायचंच!दादू : (निर्धाराने) जिंकणार म्हंजे जिंकलंच पाहिजे! जिंकल्याशिवाय राहणार नाही! हे पक्कं ठरलं ना?सदू : (सावधपणाने) अर्थात! जसा वारा, तसा मोहरा!..जय महाराष्ट्र!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.