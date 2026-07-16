ढिंग टांग : यह इन्साफ नहीं..!

बेटा : (नेहमीप्रमाण उत्साहात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक!मम्मामॅडम : (पक्षकार्याची कागदपत्रे पाहण्यात व्यग्र...) हं! बेटा : (आक्रमक पवित्र्यात) आय सेड, आयॅम बॅक!! माझं स्वागत करणार नाही?मम्मामॅडम : (कोरडेपणाने) कशी गेली तुझी वीस दिवसांची सुट्टी? यूके, फिनलंड...कुठं गेला होतास? डिड यु एन्जॉय?.बेटा : (खांदे उडवत) नॉट रिअली...पण मला श्रमपरिहारासाठी परदेशी जाणं भाग होतं! सगळेच जातात!! मि. मोदी तर अधूनमधून भारत दौऱ्यावर येतात! मी गेलो तर कुठं बिघडलं?मम्मामॅडम : (नाक मुरडत) त्यांचं नाव घेतलंच पाहिजे का?बेटा : (उजळलेल्या चेहऱ्यानं) अर्थात मला परदेशात छोटी सहल करून आलं की बरं वाटतं!मम्मामॅडम : (खोदून विचारत) नेमका कुठे गेला होतास? यूके, जर्मनी, आइसलँड, फिनलँड...म्हंजे लोक विचारत होते!.बेटा : (तोंडावर बोट ठेवून) ते सिक्रेट आहे...कोणालाही कळता कामा नये!!मम्मामॅडम : (कुरकुरत) ऐनवेळेला असा कुठे तरी गायब होतोस, मग लोक बोलणारच!! आपण पक्षाचे फुलटाइमर आहोत, हे लक्षात असू दे!!बेटा : (गंभीरपणाने) ते मी कसं विसरेन? उलट आल्या आल्या मी कामाला लागलोय, हे तुम्ही विसरु नका! विमानतळावर उतरल्याच्या क्षणापासून मी लढाईला सुरवात केली! पहिल्या प्रथम महाराष्ट्राच्या सरकारला ताबडतोब आदेश दिले! तिथं कुणीतरी फडणवीस म्हणून आहेत...आय रिअली डोण्ट नो धिस गाय!! टीइटीचा पेपर फुटला, पण हे गृहस्थ कर्जमाफीच्या घोषणा करत फिरतायत! कामाकडे लक्ष नाही!! नॉन्सेन्स!मम्मामॅडम : (शांतपणे) महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला? कसला?बेटा : (आत्मविश्वासाने परिपूर्ण) मी नेहमी आदेशच देतो! त्यांना फर्मावलंय की, मुख्यमंत्रीजी, - तीन चीज़ें, आज ही : १. समय-सीमा : TET की नई तारीख अभी घोषित कीजिए २. जवाबदेही : लीक के ज़िम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं! ३. भविष्य की रक्षा : जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए...गलती संस्था की, सज़ा अभ्यर्थी को?...यह इंसाफ़ नहीं है!...विषय एण्ड!!.मम्मामॅडम : (कौतुकानं) खरंच तू असा आदेश दिलास? पण तिथं तर ‘त्यांचं’ सरकार आहे ना? ते तुझा आदेश का मानतील?बेटा : (ठामपणाने) मानावाच लागेल! त्या फडणवीसांनी ताबडतोब थातुर मातुर खुलासा केला की, आम्ही पेपरफुटीच्या आधीच अटकबिटक केली वगैरे! तुम्ही परदेशातून आदेश देताय की देशातून? असले फालतू प्रतिप्रश्न केले आहेत त्यांनी! मी म्हटलं, नथिंग डुइंग...हे व्हायला पाहिजे म्हंजे पाहिजे!!मम्मामॅडम : (काळजीपोटी) आपण राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते आहोत! राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असं पत्र लिहिणं शोभत नाही आपल्याला!!बेटा : (अचंब्यानं) कमॉन, मी पत्र कुठं लिहिलं? मी तर ऑर्डर काढली!!मम्मामॅडम : (दुप्पट काळजीपोटी) तुझ्या ऑर्डरला त्यांनी केराची टोपली दाखवली तर आपली काय अब्रू राहील?.बेटा : (चिडून) तर मी भारत जोडो यात्रेसारखी महाराष्ट्र जोडो यात्रा काढीन, आणि त्यांचा पर्दाफाश करीन!! दोन-चार दिवसांत मी डेहराडूनला जातोय, तेव्हा मी महाराष्ट्राच्या सीएमशी बोलणारच आहे!!मम्मामॅडम : (हादरुन) डेहराडून महाराष्ट्रात नाही, बेटा!!बेटा : (बिनधास्तपणाने) नसेना का? भारताच्या युवकांचं एकमेव आशास्थान मीच आहे! कुठूनही बोललो, तरी की फर्क पैंदा?मम्मामॅडम : (अचानक आठवून) तुझा विदेश दौरा यावेळी चटकन आटोपला नै?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.