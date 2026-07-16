संपादकीय

ढिंग टांग : यह इन्साफ नहीं..!

टीईटी पेपरफुटीवरून ‘बेटा’चा महाराष्ट्र सरकारला परदेशातून थेट हुकुम, अभ्यर्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे अशी गर्जना
Dhing Tang is a popular Marathi political satire known for its witty take on current political events and public personalities.

Dhing Tang is a popular Marathi political satire known for its witty take on current political events and public personalities.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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बेटा : (नेहमीप्रमाण उत्साहात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक!

मम्मामॅडम : (पक्षकार्याची कागदपत्रे पाहण्यात व्यग्र...) हं!

बेटा : (आक्रमक पवित्र्यात) आय सेड, आयॅम बॅक!! माझं स्वागत करणार नाही?

मम्मामॅडम : (कोरडेपणाने) कशी गेली तुझी वीस दिवसांची सुट्टी? यूके, फिनलंड...कुठं गेला होतास? डिड यु एन्जॉय?

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