अग्रलेख : स्फोटानंतरचा धुरळा

सातत्याने निवडणूक गैरप्रकारांविषयी आरोपसत्र सुरू असले तरी त्यातून निष्पन्न काय होणार, हा प्रश्न ‘हायड्रोजन बॉम्ब’च्या कथित स्फोटानंतरही कायमच राहिला.केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मदतीने २५ लाख बोगस मतदारांचा भरणा करुन भाजपने गेल्या वर्षी झालेली हरियाना विधानसभेची निवडणूक ‘चोरली’, असा आरोप करीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी बहुप्रतिक्षित ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ फोडला..अलीकडच्या काळात ‘मते चोरली’ या आरोपापासून सुरुवात केलेल्या राहुल गांधी यांनी आता ‘भाजपने हरयानाची सत्ताच चोरली’, या आरोपापर्यंत मजल मारली आहे. राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा निश्चित करणाऱ्या बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येचा मुहूर्त निवडून हा ‘गौप्यस्फोट’ केला गेला, हे उघड आहे.गेले काही दिवस सातत्याने हे आरोपसत्र सुरू असले तरी त्यातून निष्पन्न काय होणार, हा प्रश्न या हायड्रोजन बॉम्बच्या कथित स्फोटानंतरही कायमच राहिला. याचे कारण आरोप करणारे आणि ज्यांच्यावर तो होत आहे ते, या दोघांच्याही दृष्टिकोनात आहे..धुरळा उडवून द्यायचा, त्यातून केंद्रातील सत्ताधारी आणि निवडणूक आयोगाविषयी संशयकल्लोळ निर्माण करायचा, ही राहुल गांधींची अलीकडची रणनीती राहिली आहे, तर राहुल गांधी यांची जेवढी खिल्ली उडवता येईल, तेवढी उडवून मूळ प्रश्नांना बगल द्यायची, हा भाजपनेत्यांचा पवित्रा दिसतो.जर व्यवस्थेत सुधारणा करायच्या असतील, तर मतांच्या स्पर्धेत तोंडी लावण्यापुरता हा विषय वापरणे गैर आहे. खरे तर तंत्रज्ञानाच्या विलक्षण प्रगतीनंतर मतदारयाद्यांतील दुबार नावे वगळणे, त्रुटी दूर करणे, गैरप्रकारांना वाव राहणार नाही, याची दक्षता घेणे हे सगळे शक्य आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. दुर्दैवाने ‘तू तू मैं मैं ’च्या आरोपांच्या वावटळीत मूळ मुद्दा बाजूला पडतो आहे..खरे तर व्यवस्था निर्दोष होण्यासाठी सर्व पक्षांना काही बाबतीत एकत्रित कामही करावे लागेल. परंतु असा विधायक दृष्टिकोन जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. दिसतो आहे तो विसंवाद. प्रत्येक बाबतीत परस्परांविषयी अविश्वास. यातून तात्पुरते राजकीय लाभ कदाचित होतीलही, पण भारतीय लोकशाहीच्या प्रतिमेवर देशातच नव्हे तर देशाबाहेरही शिंतोडे उडत राहतील.लोकशाहीच्या रक्षणात निःपक्ष पंचाची भूमिका निर्णायक असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांत भेदभाव न करता समान संधी उपलब्ध करुन देत मुक्त आणि निःपक्ष वातावरणात निवडणुका पार पाडणे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. जर निवडणुकीच्या कार्यपद्धतीविषयी संशय असेल तर त्याचे निराकरण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे..केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीएची दहा वर्षे सत्ता असतानाही ईव्हीएमवरुन भाजपच्या बड्या नेत्यांनी आरोप केले होते. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ईव्हीएमला व्हीव्हीपॅट जोडण्याचा तोडगा निघाला. आता ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅटवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे आणि त्यात भर पडली आहे, ती कुठल्याही निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारयाद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बेरीज-वजाबाक्यांची. प्रत्येक तक्रार आणि आरोपाचे निराकरण करणे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे..पण ज्ञानेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग याबाबत टाळाटाळ करताना दिसतो. हरियानाच्या पराभवाचे विश्लेषण करता यावे म्हणून काँग्रेसने निवडणुकीनंतर डिजिटल मतदारयाद्या आणि व्हिडिओग्राफीची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर नियमांत बदल करुन आयोगाने ते देण्यास स्पष्ट नकार दिला.विरोधी पक्षांनी व्हिडिओग्राफीची मागणी केली असता ‘ती बघायला ३६०० वर्षे लागतील’, असे अत्यंत बेजबाबदार विधान माजी निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी केले होते. त्यांचे उत्तराधिकारी ज्ञानेशकुमार यांनी मतदान करणाऱ्या आयाबहिणींच्या खासगीपणाच्या नावाखाली सीसीटीव्ही उपलब्ध करुन देण्याचे नाकारले..आयोगाने विकसित केलेल्या ईआरओ-नेट (इलेक्टोरल रोल ऑफिसर नेटवर्क) सॉफ्टवेअरच्या साह्याने नाव, छायाचित्र, पत्ता, वय, मोबाईल क्रमांक आणि ‘आधार’ क्रमांकाच्या आधारे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नाव नोंदविलेल्या मतदाराला एका क्लिकच्या साह्याने शोधून काढता येते.या सॉफ्टवेअरचा वापर करुन २०२२ मध्ये झालेल्या उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत दुबार मतदारांची नावे हटविण्यात आली होती. आयोगाने त्याचा वापर का थांबवला? स्वाभाविकपणे उपस्थित होणाऱ्या अशा प्रश्नांना आयोगाने उत्तरे द्यायला हवीत. अधिकृत कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांबद्दल दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, अशा विशेष तरतुदीचे संरक्षण आयुक्तांना कायद्याने देण्यात आले आहे..त्यामुळेच कथित गैरप्रकारांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात का जात नाही, असा प्रश्न निवडणूक आयोग विचारत आहे. म्हणजे आयोगाचे लक्षदेखील व्यवस्था सुधारणेपेक्षा कातडी बचावण्याकडे असल्याचे दिसते. सर्वच घटक जर असा पवित्रा घेणार असतील तर या धुळवडीतून हानी होणार आहे, ती भारतीय लोकशाहीचीच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.