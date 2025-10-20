अग्रलेख : खेळालाही युद्धझळा

अग्रलेखयुद्ध, दहशतवाद आणि दारिद्र्याने दीर्घकाळ होरपळत असलेल्या गांधार देशीचा अंधार दूर होईल का, हा प्रश्न केवळ दक्षिण आशियाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर जगाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. गेल्या चार दशकांत दोन महासत्तांनी या भूमीवर आक्रमण केले; परंतु त्यांचीही दमछाक झाली. इथली दुर्गम, डोंगराळ अशी भौगोलिक परिस्थिती, चिवट आणि लढाऊ वृत्तीच्या टोळ्या आणि त्यांची गनिमी काव्याने लढण्याची पद्धत यांमुळे बलाढ्य देशांनाही तेथून काढता पाय घ्यावा लागला. परंतु या सगळ्या काळात देश म्हणून जी वाताहत झाली, त्यामुळे राष्ट्रजीवनाची विविध अंगे विकसित झाली नाहीत. सर्वसामान्य माणसांचे जीवनही हलाखीचे झाले. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर सामाजिक जीवनही झाकोळले गेले. देशाचे एकाकीपण आणखी ठळक झाले. अशा परिस्थितीत एक प्रकारचे वैफल्य त्या देशाला ग्रासून टाकण्याचा धोका असतो. भारताने त्या देशाला विविध प्रकारे केलेल्या मदतीचा मुद्दा यासंदर्भात फार महत्त्वाचा ठरतो. .तिथल्या क्रिकेट संघासाठी भारताने दिलेले योगदान हे त्याचे एक उदाहरण. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या संघर्षात तीन क्रिकेटपटूंचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेच्यानिमित्ताने अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटविश्वाची दखल घेणे सयुक्तिक ठरेल. कबीर आघा, सिबघतुल्ला आणि हारुन हे तीन तरुण क्रिकेटपटू स्थानिक सामना खेळून घरी परतत असताना पाकिस्तानच्या हवाई दलाने पक्टिका प्रांतावर केलेल्या बॉम्बहल्ल्यात मरण पावले. या अत्यंत दुःखद व दुर्दैवी घटनेनंतर ‘अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डा’ने पाकिस्तानमधील त्रिकोणी ट्वेंटी-२० मालिका तातडीने रद्द केली. ही प्रतिक्रिया स्वाभाविकच होती. खरे तर अफगाणिस्तानातील क्रिकेट ज्या वेगाने बहरत आहे, तो त्या देशाच्या दृष्टीने एक आशेचा किरण आहे. आता परिस्थिती आणि दृष्टिकोन काही प्रमाणात बदलत असला तरी तालिबानी राज्यकर्त्यांना खेळाचे महत्त्व कळले का, याविषयी शंका आहे..भारताने त्या देशाच्या क्रिकेटविकासासाठी केलेल्या मदतीचे महत्त्व म्हणूनच यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. आर्थिक मदत, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण, मैदानांची उपलब्धता आणि प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन अशा विविध पातळ्यांवर भारताने अफगाणिस्तानला भक्कम पाठबळ पुरवले आहे. अफगाणिस्तानला स्टेडियम उभारणीसाठी दहा लाख डॉलरची मदत करण्यात आली, तर अफगाण संघाला भारतातील मैदाने ‘होम ग्राउंड’ म्हणून उपलब्ध करून दिली गेली. त्यामुळे अफगाणिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली आणि तो देश कसोटी क्रिकेटचा दर्जा मिळवून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा पूर्ण सदस्यत्वाचा मान मिळवू शकला. भारताचे हे योगदान खेळांच्या माध्यमातून राजनैतिक नातेसंबंध बळकट करण्याचे उदाहरण मानले गेले. भारतीय मैदानांवर अफगाण क्रिकेटपटूंसाठी प्रशिक्षण शिबिरे भरविण्यात आली. अजय जडेजा, लालचंद राजपूत आणि मनोज प्रभाकर यांच्यासारख्या माजी कसोटीपटूंनी त्यांना व्यावसायिक मार्गदर्शन केले. भारत-अफगाणिस्तान द्विपक्षीय बैठकीत ‘क्रिकेट सहकार्य’ हा विशेष अजेंडा होता. या सुविधांमुळे अफगाणिस्तानला दर्जेदार सराव, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सामने आणि खेळाडूंमधील प्रतिभा बहरण्यासाठी आवश्यक वातावरण मिळाले. अजय जडेजाच्या मार्गदर्शनाखाली अफगाण संघाने २०२३ च्या विश्व करंडक स्पर्धेत इंग्लंड व पाकिस्तानसारख्या बलाढ्य संघांवर धक्कादायक विजय मिळवून सर्वोत्तम कामगिरीची नोंद केली..Crime News : नाशिक हादरले! घरगुती वादातून तरुणाचा भररस्त्यात दुचाकी जाळत आत्मदहनाचा थरार.२०२४ च्या टी-२० विश्व करंडक स्पर्धेत अफगाणिस्तानने उपांत्य फेरीत धडक मारली होती. राशीद खान, इब्राहिम झादरान, मोहम्मद नबी, हशमतुल्ला शाहिदी, रहमानुल्ला गुरबाज, मुझीब-उर-रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारुकी हे त्या संघातील नावाजलेले क्रिकेटपटू. राशीद खान, मुझीब-उर-रहमान आणि नूर अहमद यांचा जगातील सर्वोत्तम फिरकी त्रिकुटामध्ये समावेश होतो. इब्राहिम झादरान, रहमानुल्ला गुरबाज, राशीद खान आणि हशमतुल्ला शाहिदी हे अफगाणिस्तानचे अव्वल फलंदाज. भारत वगळता क्रिकेट जगतातील सर्व अव्वल संघांना अफगाणिस्तानने ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये पराभूत केले आहे, हे लक्षात घेतले तर तेथील क्रिकेटचे भवितव्य किती उज्ज्वल आहे, हे कळते..जो पाकिस्तान दहशतवादाचा उपयोग एक अस्त्र म्हणून सातत्याने भारताविरुद्ध करीत आला, तोच आज अफगाणिस्तानवर तसाच आरोप करत गळा काढत आहे. पण हा दांभिकपणा जगाच्या समोर वारंवार येऊनही पाकिस्तानने धोरणात कधी बदल केला नाही. आता तर थेट अफगाणिस्ताशी युद्धच सुरू आहे. अशावेळी भारत- अफगाणिस्तान मैत्री आणखी घट्ट होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानला मात्र ते चांगलेच झोंबते आहे. या सर्वव्यापी संघर्षातील एक महत्त्वाचा उपअध्याय म्हणून तेथील क्रिकेटच्या विकासाकडे पाहता येईल. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षात तीन क्रिकेटपटूंना जीव गमावावा लागला असला तरी ही प्रक्रिया थांबणार नाही. उलट वेगाने पुढे जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.