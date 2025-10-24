अग्रलेख : नुसती हवा नको!

अग्रलेख दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपल्याला प्रदूषणाची आठवण झालेली आहे. हवा अत्यंत वाईट दर्जाची झाली असून त्यापासून सर्वच जीवसृष्टीला धोका आहे, हे वाक्य एका सुविचाराप्रमाणे आपण ऐकत आहोत. दिल्लीची हवा अतिप्रदूषित झाली; तर त्यामागोमाग मुंबईची हवा बिघडली आहे. गणेशोत्सवात जशी पाणी, ध्वनिप्रदूषणाची आठवण होते, तशी आता दिवाळीत फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची चर्चा रंगू लागते. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे त्यावर गांभीर्याने उपाय करण्याची गरजही तेवढाच काळ व्यक्त केली जाते. याची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे यंदाही सर्वाधिक पैसा फटाक्यांवर उधळल्याचे वृत्त सगळीकडे झळकले. तिकडे शिवकाशीत व्यापाऱ्यांनीही म्हणे सर्वाधिक कमाई केल्याचा आनंद साजरा केला. दिवाळी उत्सव असल्याने त्यांनाही बरकत आली याचा आनंद होणारच. दिल्लीत पूर्वी म्हणे शेतकरी काडीकचरा जाळतात म्हणून हवा दूषित होते. मग त्यावर बंदी आणली गेली. यंदा तर म्हणे हरित फटाके वाजविण्यास परवानगी देण्यात आली. मग हवा बिघडली कशी, हे असे प्रश्न आपल्याला दरवर्षी पडतात आणि आपण तीच चर्चा करीत राहतो. बाकी हवा तशीच, त्यामागची कारणे तशीच आणि उपाययोजनांबाबत फक्त प्रश्न आणि प्रश्नच..हवा, पाणी, ध्वनी हे सर्व विषय मुळात सर्वच जीवसृष्टीशी संबंधित आहेत. जगाच्या पाठीवर कुठेही त्याचे महत्त्व अबाधित आहे आणि त्याचे गांभीर्यही. आपल्याकडे मात्र त्याबाबत सजगता दिसत नाही. कोणत्याही नियमावलीचे पालन तेवढ्या गांभीर्याने होत नाही. याचे कारण बेपर्वा नागरिक आणि तेवढेच बेदरकार प्रशासन. याचे खूपच उघड असलेले उदाहरण म्हणजे प्लॅस्टिक पिशव्या. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये त्यावर बंदी आहे; मात्र त्या यत्र तत्र सर्वत्र दिसतात, उघडपणे विकल्या जातात; पण त्यावर कारवाई शून्य. गांभीर्य असते तर त्या दिसल्या नसत्या. शिवाय, पिशव्या वापरल्या म्हणून कारवाई... पण उत्पादन कुठे होते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर येतात कुठून या पिशव्या, हे शोधण्याचे कष्ट कोणतेही प्रशासन घेताना दिसत नाही. मग नद्यांची गटारे झाली म्हणून गळा काढण्यात काय अर्थ आहे? किंवा औद्योगिक क्षेत्रासाठी एवढी कडक नियमावली असतानाही प्रदूषित पाणी नद्यांमध्ये कसे खुलेआम सोडले जाते, यावर मात्र तोंड बंद करायचे का? मग गंगा, गोदावरीपासून मुंबईतल्या मिठीपर्यंतची स्थिती आपल्यासमोर आहेच. केवळ तोंडदेखले नियम करून आणि किरकोळ कारवाया करून याबाबत काहीही साध्य होणार नाही. तीच गत वाहनांमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाची आहे. अाधी सीएनजी वाहने आली, आता इलेक्ट्रिक गाड्या रस्त्यावर धावताहेत तरी इंधनामुळे होणारे प्रदूषण आग ओकत आहेच. सोबतीला कर्णकर्कश्श हॉर्न आणि इंजिनच्या सततच्या आवाजामुळे ध्वनिप्रदूषण वाढतच आहे. ईव्ही वाहनांच्या वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळसा प्रकल्पांमुळे अप्रत्यक्षपणे कार्बन उत्सर्जन होतच आहे..प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचे काय करायचे, असा प्रश्न गणेशोत्सवात पडतो. पर्यावरण रक्षणाचे आदेश न्यायालये देतात आणि नंतर उत्पादकांच्या दबावापुढे सरकारे झुकतात. मग पीओपीमुळे प्रदूषण होत नाही, असेही अहवाल येतात. या विषयांचा कोणतेही प्रशासन गांभीर्याने अभ्यास करीत नाही, असे दिसते. यानंतर मग दिवाळीत हवेची चर्चा रंगू लागते. आधीच हिवाळ्यात हवेचा दर्जा बिघडलेला असतो. त्यात फटाके मोठ्या प्रमाणात भर घालतात. कितीही हवा खराब झाली तरी फटाक्यांशिवाय दिवाळी साजरी होत नाही. मुंबईसारख्या शहरांमधली स्थिती पाहिली तर सर्व वस्त्यांंमध्ये फटाके तेवढ्याच प्रमाणात वाजवले जातात. त्याला कोणताही स्तर अपवाद नाही. मग काही वेळा केवळ हिंदूंच्या सणांमुळे प्रदूषण होते, असाही सूर आळवला जातो. तिकडे जगभर युद्धे सुरू आहेत, त्यामुळे नाही का होत प्रदूषण, असा प्रश्न पुढे येतो. हवा प्रदूषणाची सर्वच कारणे गंभीर आणि महत्त्वाची आहेत. केवळ तिकडे होतो म्हणून आपणही मागे राहता कामा नाही, हा अट्टाहास चुकीचा आहे. सर्वच प्रकारच्या प्रदूषणामुळे एकुणात जीवसृष्टीला धोका आहे आणि त्याकडे एक बुद्धिमान प्राणी म्हणून आपण पाहणे गरजेचे आहे, यात कुणाचे दुमत असू नये. ही एक सार्वत्रिक जबाबदारी आहे. हवा, पाणी स्वच्छ राखण्यासाठी कोणताही धर्म किंवा संस्कृती आड येता कामा नये. मुळात तो कोणत्याही एका समाजाचा विषयच नाही. त्याकडे व्यापक नजरेने पाहणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. त्यात राजकारण आले की समस्या निर्माण होतात. आपण आपले, आपल्या पुढच्या पिढीचे भविष्य अंधकारमय करून टाकणार आहोत, याची जाणीव ठेवायला हवी. अनेक देशांत पाणी आणि हवेबाबत फारच कडक नियम आहेत आणि नागरिक ते सजगतेने पाळतातही. ती जाणीव एक नागरिक म्हणून आपल्यामध्ये निर्माण करायला हवी. .त्यासाठी शालेय स्तरापासूनच काम करायला हवे. आपल्या शिक्षणात पर्यावरण केवळ विषय म्हणून आला आहे. त्याचे गांभीर्य सांगणारे शिक्षकही हवेत आणि तेच किती महत्त्वाचे आहे, हे सांगणारे प्रशासनही हवे. केवळ कायदे करून काही होत नाही, हे आपण आजही पाहतो आहोत. दिल्लीतले पर्यावरणपूरक किंवा हरित फटाकेही हवा प्रदूषणाची पातळी कमी करू शकले नाहीत, हे दिसते आहे.मुंबईतल्या उच्चशिक्षित, अतिश्रीमंत वस्त्या आणि झोपडपट्टीतल्या फटाक्यांचे प्रमाण सारखेच दिसत असल्याने याबाबत जाणीव किती क्षीण आहे, हेही दिसून येते. आपल्या शिक्षणात जोपर्यंत ही जाणीव पेरली जात नाही, तोवर त्यातून एक जबाबदार नागरिक तयार होणार नाहीत. जीवसृष्टीशी संबंधित सर्वच साधनसंपत्तीबाबत जागरूकता शालेय जीवनात निर्माण झाली तर तीच एक संस्कृती निर्माण होईल आणि त्यावर एक सजग समाज तयार होईल. हवा, पाणी दूषित करणे किती घातक आहे, हे समजले तर तिचे रक्षण करणे या कर्तव्यबुद्धीची जाणीव सर्वच नागरिकांत निर्माण होईल. मग राजकीय नाही, तर सामाजिक दबाव महत्त्वाचा ठरेल. मग सर्वच सण अधिक आनंदाची पेरणी करणारे ठरतील.. 