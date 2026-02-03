अग्रलेख : आघातानंतरची आव्हाने

अग्रलेख जगात काहीही उत्पात घडो, खेळ चालूच राहिला पाहिजे, द शो मस्ट गो ऑन…हे जुन्या काळातील सर्कशींचे ब्रीदवाक्य होते. पोटापाण्यासाठी जोखीम पत्करून उंच पाळण्यांवर जीवघेण्या कसरती करताना सर्कसपटूंना थांबणे शक्य नसे. याचे कारण कसरती केल्या नाहीत, तर पोटाची खळगी कशी भरायची, हा ‘उद्या’चा प्रश्न आ वासून समोर उभा असे. आपल्याकडच्या राजकारणातही हे धर्मवाक्य बनून गेले आहे, असे दिसते. गेल्या आठवडाभरात महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही घडले, ते अभूतपूर्व आहे. शेक्सपीअरच्या शोकांतिकाही फिक्या पडतील, असे गडद प्रसंग या काळात घडले. .सत्ता, प्रतिष्ठा, वारसा, राजकारण अशा अनेक अंगांनी चर्चेचा गलबला सुरु झाला.सत्ता हेच सर्वोच्च साधन ठरले की नातीगोती, दु:खवेदना आदी भावभावना वाहून जातात, याचेच प्रत्यंतर येत आहे. गेल्या २८ जानेवारीला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पट बदलून गेल्याचा आभास निर्माण होत आहे. काही धुरीण नेते तसा आभास निर्माण करण्यात गुंतले आहेत, तर त्यांच्याहीपेक्षा अधिक धुरंधर नेते तसे काही घडणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी धडपडत आहेत. या उलथापालथीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेमके काय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे डोळे लागले नसते, तरच नवल. .अजित पवार यांच्या कथित बंडानंतर २०२३ च्या नोव्हेंबरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन शकले झाली. अजित पवारांसह एक मोठा गट सत्तेत सामील झाला, उरलेल्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याच पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले. गेले दोनेक महिने पुन्हा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलिनीकरणाची चर्चा मूळ धरू लागली होती. अर्थात जे काही घडत होते, ते पूर्णपणे पडद्याआड घडत होते. तरीही दोन्ही गटांमध्ये जवळीक वाढत असल्याचे लपून राहिले नाही. महापालिका निवडणुकांमध्ये तर पुणे-पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवून पाहिली. भाजपच्या सामर्थ्यशाली विरोधात त्यांच्या पदरी यश पडले नसले तरी जवळीकीचे प्रयत्न कायम राहिले. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनंतर विलिनीकरणाची घोषणा होणार, अशा वावड्या हवेत असतानाच अजित पवार यांचा दुर्दैवी अंत झाल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहेत. सध्या तरी अशा प्रकारचे काही विलिनीकरण होईल, अशी शक्यता मावळली आहे. .Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.अजित पवार यांच्या पश्चात त्यांचे उपमुख्यमंत्रिपद तातडीने त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्याची `चपळाई’ हाच नवा वादाचा विषय बनला. भारतीय जनता पक्षाच्या धुरीणांनी भविष्यातील विलिनीकरणाच्या संभाव्य भुयारीमार्गाची बंदिस्ती या कृतीतून केली, अशी मल्लिनाथी केली गेली, तर विलिनीकरणाच्या हालचालींच्या घाईगर्दीकडे सत्ताधारी बोट दाखवू लागले. एकूणच मानवी संवेदनशीलता राजकारणातून लुप्त झाली की काय, असा प्रश्न या सगळ्या घडामोडींतून उपस्थित झाला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही नेते अचानक पोपटासारखे बोलू लागले आहेत. पतीनिधनानंतर तीन-चार दिवसांतच उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ ‘घाईघाईने’ घेणाऱ्या सुनेत्रा पवारांवर टीकेची झोड उठवताना काहींनी मर्यादा ओलांडली. अजित पवार यांच्यानंतर पक्षाची धुरा कोण सांभाळणार, याचीही काळजी बऱ्याच जणांना लागून राहिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्षपद कोणाकडे जावे, हा त्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्याची उठाठेव अन्य पक्षातील नेत्यांना उघडपणे करण्याचे कारण नव्हते. तरीही त्यावरुन राजकारणाला ऊत आला आहे. किंबहुना या दुर्दैवी अपघाताच्या जवळपास प्रत्येक पैलूबद्दल राजकारण पेटले आहे. महाराष्ट्रातील एकूणच राजकारणाचा ढळलेला तोल सुजाण माणसाला व्यथित करणारा आहे. .अजित पवार यांच्या विमानाला अपघात झाला की तो घातपात होता? अशा शंकाकुशंकाही पद्धतशीररित्या पसरवल्या जात आहेत. वास्तविक या अपघाताचे राजकारण कुणीही करु नये, असे खुद्द ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीच स्पष्ट केले होते, शिवाय या दुर्घटनेची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय विमान वाहतूक खात्याकडे आधीच केली आहे. चौकशी होणार असल्याने याबद्दल उलटसुलट विधाने करणे अप्रस्तुत आहे. सुनेत्रा पवार यांनी एकदा शपथ घेतल्यानंतर या चर्चांना पूर्णविराम मिळणे उचित ठरले असते. कारण अजित पवार यांचा वारसा पुढे कोण चालवणार, याचे उत्तर बरेचसे मिळून गेले आहे. अजित पवार यांचा प्रभाव असलेले वीस-बावीस साखर कारखाने, आणि अन्य सहकारी संस्था, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची वाटचाल, घड्याळ चिन्हाचा झगडा आणि मुख्य म्हणजे अजितदादांनी जोडलेला अफाट लोकसंग्रह या सर्व ‘वारशा’ची जपणूक करण्याचे मोठे काम सुनेत्रा पवार यांना बघावे लागणार आहे. हे आव्हान लहानसान नव्हे. या उलाढालीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अस्तित्व टिकवून धरेल का, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर येणारा काळ देईल. तोवर सत्ताकारणाचा खेळ सुरूच राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.