अग्रलेख : ‘स्वबळा’च्या बेटकुळ्या

विविध पक्षांकडून 'स्वबळा'चा नारा सुरू झाला आहे. हे स्वबळ म्हणजेच काही ठिकाणी संधी, काही ठिकाणी राजकीय डावपेच तर काही ठिकाणी शह-काटशह असणार आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुती आणि विरोधक महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांकडून स्वबळाची भाषा बोलायला सुरूवात झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत हे दोन्ही गट युती आणि आघाडी म्हणून मतदारांसमोर गेले होते. लढतीला एकत्रित सामोरे जाण्याचा फायदा लोकसभेत महाविकास आघाडीला तर विधानसभेत महायुतीला मिळाला..मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारसंघाचा आकार, स्थानिक राजकीय समीकरणे पाहता विविध पक्षांकडून 'स्वबळा'चा नारा सुरू झाला आहे. हे स्वबळ म्हणजेच काही ठिकाणी संधी, काही ठिकाणी राजकीय डाव तर काही ठिकाणी शह-काटशह असतील.महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना युती आणि आघाडीतून बाहेर पडून निवडणुका का लढवाव्या वाटतात, हे समजून घेण्याची गरज आहे. राज्यात युत्या, आघाड्या नवीन नाहीत. राज्यात २०१९पासून भाजपप्रणित महायुती व काँग्रेसप्रणित महाविकास आघाडी असे दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी अस्तित्वात आहेत..राजकीय पक्षांचे स्थान आमदारांच्या संख्येवर निश्चित करता येणे शक्य असले, तरी निवडणुका एकत्रित लढविल्या असल्याने त्यालाही मर्यादा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मात्र 'स्वबळ' आजमावल्यास पक्षाची ताकद आजमावता येणार आहे.या निवडणुका पक्षविस्तारासाठी अधिक महत्त्वाच्या असतात.तळापर्यंत पक्ष पोहोचवण्याची संधी या निवडणुकीतून मिळते, ज्याचा फायदा पुढे लोकसभा-विधानसभा निवडणुका लढवताना होतो. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांची पक्षविस्तार करण्याबाबत कोंडी झाली आहे. या परिस्थितीत स्वबळाचा पुकारा केल्याने घटक पक्षांना ही संधी आपोआप उपलब्ध होईल..मात्र त्यांना आपले 'स्वबळ' आजमवायची संधी बऱ्याच काळानंतर मिळत असल्याने निवडणुकीचा ज्वर चढून कार्यकर्ते सुसाट सुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी त्यांना वेळीच वेसण घालावी लागेल. लोकसभा-विधानसभेदरम्यान युती, आघाडीसाठी जंग जंग पछाडणाऱ्या नेत्यांनाही स्वबळाचे वेध लागले आहेत.ज्या कार्यकर्त्यांच्या बळावर युत्या-आघाड्या केल्या जातात, त्यांना या निर्णयप्रक्रियेत कितपत स्थान असते? युती, आघाडी झाल्याने बदललेल्या स्थानिक समीकरणामुळे कार्यकर्त्याला अनेकदा ज्याच्या विरोधात दोन हात केले त्याच्यात गळ्यात हार घालावा लागतो. प्रामाणिक कार्यकर्ता हा पक्षादेश शिरसावंद्य मानून जबाबदारी पार पाडत असतो..थोड्याफार कुरबुरी सोडल्या तर पक्षाच्या कार्यक्रमात कार्यकर्ता सतरंज्या उचलायला तयार असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नेमक्या अशा सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बळ देण्याची संधी राजकीय पक्षांना मिळत असते.राजकीय 'करियर'मध्ये नगरपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य, महापालिका नगरसेवक म्हणून निवडून येणे ही राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणातील प्रवेशाची पहिली पायरी असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या राजकारणातूनच राज्याला भविष्यातील मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार मिळत असतात..दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे लातूर जिल्ह्यातील बाभूळगावचे सरपंच होते. तर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्वप्रथम नागपूर महानगरपालिकेचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बाळकडू घेऊनच अनेकांनी राज्य-देशाच्या राजकारणात ठसा उमटवला आहे.निवडणुकीपूर्वी 'स्वबळा'ची घोषणा केली जात असली तरी निवडणुकोत्तर युती-आघाडीच्या शक्यतेचा मार्ग सर्वांनीच खुला ठेवला आहे. राजकीय इतिहास पाहता युती - आघाडीची अपरिहार्यता मतदारांनीही स्वीकारल्याचे दिसते. काँग्रेसप्रणित महाविकास आघाडी स्थापन झाली तेव्हा त्यात शिवसेना (ठाकरे) पक्ष सामील झाला आणि भाजपप्रणित महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गट सामील झाला..डावे, उजवे आणि मध्यममार्गी यांच्या विचारसरणीतील ही सरमिसळ विलक्षण असली तरी तिचा जीव तात्कालिक आहे. यापुढच्या काळात 'गैरकाँग्रेस' आणि 'गैरभाजप' अशा छत्राखाली स्थानिकांच्या आघाड्या-युत्या होण्याचा मार्ग खुला असेल. अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होतील. मतांची विभागणी टाळण्यासाठी युती-आघाडी केली जाते, तसेच मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून काही ठिकाणी ठरवून कमकुवत उमेदवार देण्याची रणनीती अवलंबली जाईल..एका अर्थाने ती 'मॅच फिक्सिंग'च. युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणामुळे तडजोडी महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. पक्षांची ध्येयधोरणे, विचारप्रणाली यांना दुय्मम स्थान प्राप्त झाल्याने स्वबळ हेदेखील निवडणुकीपूर्वी असेल. त्यानंतर पाहायला मिळेल, तो संख्याबळाचा खेळ. या राजकारणाचा विचार करताना सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व प्रत्यक्षात किती अवलंबले जाते, हा प्रश्न आहे. राजकारण त्या तत्त्वाशी सुसंगत असायला हवे, ही अपेक्षा अवाजवी नाही..