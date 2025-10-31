अग्रलेख : व्यापारयुद्धातील तह

जगातील दोन प्रबळ आर्थिक महाशक्तींनी आपापले व्यापारहित जपण्यासाठी तह केला आहे. त्याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा.अमेरिका आणि चीन या दोन आर्थिक महाशक्तींमुळे जगाला अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या आयातशुल्क युद्धाची ‘तात्पुरत्या’ व्यापारसंघर्ष विरामात परिणती झाली आहे. रोमारोमात व्यापारीवृत्ती भिनलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेलगाम भाषा आणि कृतीने आयातशुल्काचे तांडव माजवले..दक्षिण कोरियाच्या बुसानमधील शिखर बैठकीत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘बुल इन द चायना शॉप’ उक्तीप्रमाणे बेकाबू झालेल्या ट्रम्प यांना वेसण घालताना वरकरणी ठोस कृतीची जोड देत सावध, मितभाषी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग पत्करला. अमेरिका आणि चीन यांच्यात एक व्यावहारिक साम्य आहे.ते म्हणजे एखादी गोष्ट देशहिताच्या मुळावर येत असेल, तर आर्थिक दबावाचे शस्त्र वापरून कठोर भाषा आणि कृतीचा अवलंब करणे. अमेरिकेला पुन्हा महान बनविण्याच्या उद्देशाने पछाडलेल्या ट्रम्प यांनी चीनसह अवघ्या जगावर आर्थिक दबावाचे शस्त्र वापरून पाहिले. दबावाखाली अनेक देशांनी अमेरिकेच्या नव्या व्यापार अटीशर्ती मान्य केल्या..पण चीनच्या वर्चस्वाला जंगजंग पछाडूनही ट्रम्प धक्का देऊ शकले नाहीत. ट्रम्प यांनी चीनवर १४५ टक्के आयातशुल्क लादले, तर चीननेही अमेरिकेला १२५ टक्क्यांचे जशास तसे उत्तर दिले. ५० ट्रिलियन डॉलरच्या या दोन महाशक्तींच्या युद्धात अन्य देश मात्र चांगलेच भरडले गेले. त्यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली. त्याला ट्रम्प-जिनपिंग चर्चेने वर्षभरासाठी विराम मिळाला आहे.जिनपिंग यांच्याशी शेवटची भेट सहा वर्षांपूर्वी जपानच्या ओसाकामध्ये ‘जी-२०’ शिखर परिषदेत झाली होती. तेव्हा ट्रम्पही आजच्यासारखे उतावळे नव्हते. पण त्यांना बुसानमध्ये भेटणारे शी जिनपिंगही आता बदलले आहेत. चीनशी स्पर्धा असली तरी सध्याच्या आर्थिक धुमश्चक्रीत वर्चस्व गमावणे अमेरिकेला परवडणारे नाही, याची ‘व्यापारी’ ट्रम्प यांना जाणीव आहे..दुसरीकडे अर्थव्यवस्था मजबूत राखण्यासाठी चीनला जगभरातील व्यापाराच्या साखळीशी संबंध खंडित होऊ द्यायचे नाहीत. या बैठकीपूर्वी उभय राष्ट्रप्रमुख पत्रव्यहार आणि दूरध्वनीच्या माध्यमातून एकमेकांशी संपर्कात होते.ट्रम्प यांची कॅमेऱ्यासमोरची उतावळी देहबोली आणि विधानांवर अजिबात प्रतिक्रिया व्यक्त न करता जिनपिंग यांनी वाटाघाटीच्या टेबलावर निर्विकार चेहऱ्याने संयत मुत्सद्देगिरीच्या भाषेने ट्रम्प यांना नरम केले आणि जगभरात, विशेषतः गाझा तसेच कंबोडिया, थायलंडमध्ये युद्ध मिटविण्याच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करीत त्यांना अप्रत्यक्षपणे ‘शांतिदूत’ ठरविले..चीन आणि अमेरिकेतील परस्परभिन्न परिस्थितीमुळे आपण एकमेकांशी नेहमीच डोळ्याला डोळा भिडवून बघू शकत नाही. जगातील दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अधूनमधून संघर्षाच्या ठिणग्या उडणे ही बाब तशी सामान्यच आहे.ट्रम्प यांच्या ‘मागा’ व्हिजनसाठी विकास पूरक ठरण्याचीच चीनची भूमिका असून उभय देशांनी तणावपूर्ण संबंधांतून योग्य दिशेने वाटचाल करीत परस्पर सहकार्यातून भरभराट साधली पाहिजे, असा ट्रम्प यांना सबुरीचा द्यायला जिन पिंग विसरले नाहीत..व्यापाराला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यासाठी आपले परराष्ट्रधोरण लवचिक ठेवत अध्यक्ष जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांच्या अहंकारावर फुंकर घालत वर्षभरासाठी का होईना, हा संघर्षविराम घडवून आणला. ट्रम्प यांनीही तैवान आणि साऊथ चायना समुद्राचे वादग्रस्त भूराजकीय मुद्यांना थंडबस्त्यात टाकून जास्तीत जास्त मुद्यांवर सहमती साधण्याचा प्रयत्न केला.परिणामी आता अमेरिकेला आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीसाठी चीनकडून नितांत आवश्यक असलेल्या दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा पूर्ववत होईल. दुसरीकडे चीनलाही अत्यावश्यक असलेल्या सेमीकंडक्टर चिप्सचा अमेरिकेकडून पुरवठा केला जाईल. चीनने अमेरिकेचे सोयाबीन खरेदी करण्याचे ट्रम्प यांना नव्याने आश्वासन दिले आहे..तर ट्रम्प यांनी चीनवरील आयातशुल्क ५७ टक्क्यांवरुन ४७ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘फेंटानिल’ या घातक अंमली पदार्थासाठी लागणाऱ्या रसायनांवरील नियंत्रण वाढवण्याविषयीही उभय देशांत सहमती झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्यात आपले प्रयत्न पुरेसे नसल्याची जाणीव झालेल्या ट्रम्प यांना आता याबाबतीत चीनची मदत होईल, अशी आशा वाटत आहे..जगातील दोन प्रबळ आर्थिक महाशक्तींनी आपापले व्यापारहित जपण्यासाठी केलेला हा तह आहे. त्यामुळे जागतिक अनिश्चितता काही काळासाठी संपुष्टात येईल. अमेरिका आणि चीनशी ताणलेले संबंध लक्षात घेता तिसरी आर्थिक महाशक्ती बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगळताना भारताला आपल्या भू-राजकीय आणि आर्थिक हिताच्या दृष्टीने या तहाचा तात्पुरता आणि दीर्घकालीन अर्थ काय असू शकतो, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी ताणलेले संबंध दुरुस्त करण्याच्या ट्रम्प-जिनपिंग यांनी अवलंबिलेल्या नीतीचा भारतालाही अवलंब करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.