अग्रलेख : युद्धाच्या पडछायेत...

एका युद्धाचे किती अनर्थ असू शकतात, याचा अनुभव पुन्हा एकदा जगाला येत आहे.
america israel iran war

सकाळ वृत्तसेवा
एका युद्धाचे किती अनर्थ असू शकतात, याचा अनुभव पुन्हा एकदा जगाला येत आहे. पण इतिहासापासून काहीच शिकायचे नाही, असा पण केलेल्यांना कोण शहाणपणा शिकवणार?

युद्धाच्या कथा कोणाला रम्य वाटतच असतील तर ही रम्यता अगदी औटघटकेची असते आणि युद्धझळांचे चटके दूरवर सर्वसामान्य लोकांना जाणवू लागतात, हे वास्तव आहे. चालू युद्धदेखील याला अपवाद नाही.

