अग्रलेख : सारे काही ‘गॅस’वर

भारताच्या ऊर्जासुरक्षेचा प्रश्न पश्चिम आशियातील युद्धामुळे ऐरणीवर आला आहे. वेळीच नियोजन करण्यात आलेल्या अपयशामुळे अनिश्चिततेचे धक्के बसत आहेत. अमेरिका-इस्राईलने इराणच्या विरोधात सुरू केलेल्या युद्धाच्या भडक्याने प्रामुख्याने इराणमध्ये विध्वंस सुरू असला तरी त्याच्या झळा दूरवर दाह निर्माण करताहेत. भारतात इंधनाच्या प्रश्नावरून जे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, ते याचेच उदाहरण. जगाचा वीस टक्के इंधनव्यवहार करणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा 'अण्वस्त्रा'प्रमाणे वापर इराण करणार हे भारताला ठाऊक होते..तरीही देशवासीयांची ऊर्जासुरक्षा निश्चित करण्यासाठी नियोजनात सरकार कमी पडले आहे. इराणने होर्मुझचे नाक दाबल्यामुळे या खाडीतून सौदी अरोबिया, इराण, इराक, कुवेत, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानला होणारा पुरवठा खंडित झाला आहे.या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे ८४ टक्के तेल आशियाई बाजारात पोहोचते. स्वाभाविकच भारतात घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठीच्या द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा (एलएनजी) पुरवठा ठप्प झाला आहे. युुद्धाच्या झळा प्रत्येक स्वयंपाकघराला बसण्याची वेळ आली आहे..सध्या युद्धात अडकलेल्या संयुक्त अरब अमिराती (२६ ते ३० टक्के) कतार (२७ टक्के), सौदी अरोबिया (१९ टक्के), कुवेत, इराण, इराक, ओमान आणि बहारीन या आखाती देशांमधून भारताला ९० टक्के 'एलपीजी'चा पुरवठा होतो.भारताला 'एलएनजी'चा पुरवठा करणाऱ्या दहा देशांमध्ये कतार (४८ टक्के), ऑस्ट्रेलिया (१५ टक्के), अमेरिका (११ टक्के), रशिया (आठ टक्के) आणि संयुक्त अरब अमिराती (पाच टक्के) यांचा वाटा ८७ टक्क्यांचा आहे. भारताला कच्चे तेल पुरविणाऱ्या जगातील दहा देशांपैकी रशिया (३५.८ टक्के), इराक (२०.४ टक्के), सौदी अरेबिया (१६.७ टक्के), संयुक्त अरब अमिराती (९.२ टक्के) आणि अमेरिका (६.३ टक्के) या पाच देशांमधून ८८ ते ९० टक्के पुरवठा होतो..तात्पर्य, भारताची जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जासुरक्षा प्रामुख्याने याच देशांवर अवलंबून आहे. पण अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धामुळे जगातील सर्वांत मोठ्या 'एलएनजी'उत्पादक कतारवर हतबल होऊन कंत्राटी जबाबदाऱ्यांपासून मुक्तता देणाऱ्या फोर्स मॅज्योरची (परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याची) घोषणा करीत अगतिकता जाहीर करण्याची वेळ आली.अन्य पुरवठादार आखाती देशांचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. अशा स्थितीत हे युद्ध लगेच थांबले तरी इंधनटंचाईची स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी १०-१५ दिवस लागू शकतात. एखाद्या देशाला धडा शिकविण्यासाठी सुरू केलेल्या युद्धाचे हे दुष्परिणाम गेल्या चार वर्षांपासून जगाला भोगावे लागत आहेत..भविष्यात भारताला खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी रशिया किंवा आखाती रशियासारख्या देशांवर अवलंबून न राहता नायजेरिया, अंगोला, ओमान, मलेशिया, मोझांबिक, ब्राझील, मेक्सिकोसारख्या पुरवठादार देशांकडून इंधनआयात करण्यावर भर द्यावा लागेल. भारतातही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या जास्तीत जास्त उत्पादनाला प्राधान्य द्यावे लागेल.अक्षय ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यायी तंत्रज्ञानालाही प्रोत्साहन द्यावे लागेल. महाग पायाभूत सुविधांमुळे भारतात 'एलपीजी' आणि 'एलएनजी'चा मोठा साठा ठेवता येत नाही. त्यांचे वितरण सततची आयात आणि वाहतुकीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे भारताला जास्त अडचणी सोसाव्या लागतात..द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) कच्च्या तेलाप्रमाणे जमिनीखाली साध्या पद्धतीने साठवता येत नाही. उच्च दाबाखाली साठवण्यासाठी मोठे टँक फार्म, स्फोट, आगीची जोखीम, शहरांची सुरक्षा यामुळे एका ठिकाणी एलपीजी साठविण्यावर मर्यादा येते. तीच गोष्ट 'एलएनजी'ची.गॅस सिलिंडरची दरवाढ आणि पुरवठ्यात किमान २५ दिवसांचा विलंब अशा दुहेरी संकटात भारतातील स्वयंपाकघरे तसेच उद्योग-व्यवसाय सापडले आहेत. पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण होऊ देणार नाही आणि थोडेबहुत रेशनिंग केले तरी पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे..साठेबाजी आणि काळाबाजार टाळण्यासाठी घरगुती पुरवठा निश्चित करण्यासाठी २५ दिवसांनंतरच दुसरा सिलिंडर मिळेल, अशी व्यवस्था केली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरसोबतच इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्थांनाही प्राधान्याने गॅसपुरवठा केला जाईल, अशी ग्वाही सरकार देत आहे.भारतीय तेलकंपन्यांना 'एलपीजी'चे उत्पादन वाढविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पण त्यांना मर्यादा आहेत. रेस्टॉरंट, हॉटेल, बेकरी, केटरिंग सेवेसारखे अनेक व्यवसाय एलपीजी किंवा नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहेत. पुरवठा कमी झाल्याने वाढणारा व्यवसायखर्च, अन्नपदार्थांच्या किंमती वाढून शहरी महागाई उसळण्याची शक्यता आहे..खतकारखाने, पेट्रोकेमिकल, पोलाद, सिरेमिक आणि काच उद्योगांसाठी नैसर्गिक वायू आणि 'एलएनजी' हे महत्त्वाचे औद्योगिक इंधन आहे. राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांवर खर्ची पडणारी ऊर्जा देशवासीयांच्या इंधन सुरक्षेच्या विचारासाठी राखून ठेवली तर असे गंभीर प्रश्न उद्भवण्यापूर्वीच तोडगा तयार होऊ शकतो. हा धडा या पेचप्रसंगातून सत्ताधारी वर्गाने घेण्याची गरज आहे..